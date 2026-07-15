Ασπρόπυργος: Ελεύθεροι με περιοριστικό όρο οι δύο κατηγορούμενοι για τη φονική πυρκαγιά

Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ανταλλακτικών και ο μισθωτής του βυτιοφόρου αφέθηκαν ελεύθεροι μετά τις απολογίες τους, με τον περιοριστικό όρο της τακτικής εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα. Οι δύο κατηγορούμενοι αρνήθηκαν οποιαδήποτε ευθύνη για την πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο, από την οποία έχασε τη ζωή του ένας εργαζόμενος και τραυματίστηκαν άλλοι δέκα.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ελεύθεροι, με τον περιοριστικό όρο της τακτικής εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής κατοικίας τους, αφέθηκαν ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης και ο μισθωτής του βυτιοφόρου, οι οποίοι κατηγορούνται για τη φονική πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο.
  • Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης υποστήριξε ότι επέτρεψε να παραμείνει το βυτιοφόρο στον χώρο του συνεργείου για επισκευή, καθώς το απαραίτητο ανταλλακτικό δεν ήταν διαθέσιμο. Δήλωσε συγκλονισμένος από την τραγωδία και εξέφρασε τη λύπη του για τα θύματα.
  • Ο μισθωτής του βυτιοφόρου αρνήθηκε οποιαδήποτε ευθύνη, υποστηρίζοντας ότι είχε ενημερώσει για το περιεχόμενο της δεξαμενής και απέδωσε την πυρκαγιά σε διαρροή άλλου εύφλεκτου υλικού. Από την έκρηξη έχασε τη ζωή του ένας εργαζόμενος, ενώ άλλοι δέκα τραυματίστηκαν.

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Ελεύθεροι, με τον περιοριστικό όρο της τακτικής εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής κατοικίας τους, αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ανταλλακτικών και ο μισθωτής του βυτιοφόρου, οι οποίοι κατηγορούνται για την υπόθεση της φονικής πυρκαγιάς στον Ασπρόπυργο. Οι δύο άνδρες αρνήθηκαν οποιαδήποτε ευθύνη για την τραγωδία, η οποία άφησε πίσω της έναν νεκρό και δέκα τραυματίες.

Τι υποστήριξε ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης

Σύμφωνα με το dikastiko.gr, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης υποστήριξε ότι επέτρεψε να παραμείνει το βυτιοφόρο στον χώρο του συνεργείου, προκειμένου να επισκευαστεί το επόμενο πρωί, καθώς το απαραίτητο ανταλλακτικό δεν ήταν διαθέσιμο.

Κατά την απολογία του, δήλωσε συγκλονισμένος από την τραγωδία και εξέφρασε τη λύπη του για τα θύματα.

«Είμαι σοκαρισμένος. Την προηγούμενη ημέρα μου τηλεφώνησε ο οδηγός του βυτιοφόρου και μου ζήτησε να φέρει το όχημα για επισκευή. Το έφερε, όμως δεν είχα τα ανταλλακτικά και το αφήσαμε στο συνεργείο για να το δούμε το πρωί. Την επόμενη ημέρα, ενώ κατευθυνόμουν στο συνεργείο, με ενημέρωσαν για την έκρηξη. Έχω καταστραφεί. Λυπάμαι πολύ για τα θύματα», φέρεται να είπε ενώπιον της ανακρίτριας.

Η απολογία του μισθωτή του βυτιοφόρου

Ο δεύτερος κατηγορούμενος, ο οποίος είχε μισθώσει το βυτιοφόρο, φέρεται να υποστήριξε ότι είχε ενημερώσει τόσο τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης όσο και την εταιρεία προπανίου για το περιεχόμενο της δεξαμενής.

Παράλληλα, αρνήθηκε οποιαδήποτε ευθύνη για το δυστύχημα και απέδωσε την πυρκαγιά σε διαρροή άλλου εύφλεκτου υλικού, η οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, σημειώθηκε σε διαφορετικό σημείο του συνεργείου.

«Ενημέρωσα για το προπάνιο. Δεν έχω καμία ευθύνη. Η πυρκαγιά οφείλεται σε διαρροή άλλου εύφλεκτου υλικού, σε διαφορετικό σημείο του συνεργείου», φέρεται να ανέφερε στην απολογία του.

Από την έκρηξη έχασε τη ζωή του ένας εργαζόμενος. Δύο ακόμη άνθρωποι νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, ενώ άλλοι οκτώ τραυματίστηκαν και χρειάστηκε να νοσηλευτούν με εγκαύματα και αναπνευστικά προβλήματα.

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