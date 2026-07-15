Γερμανία: Τρένο έκανε έκτακτη στάση επειδή… τελείωσε το χαρτί υγείας – Βίντεο με τον προϊστάμενο της αμαξοστοιχίας να τρέχει να αγοράσει

Στάση εκτός προγράμματος έκανε το Σαββατοκύριακο γερμανική υπερταχεία και ο λόγος ήταν πως διαπιστώθηκε ότι είχε τελειώσει το χαρτί υγείας στις τουαλέτες, με τον προϊστάμενο της αμαξοστοιχίας να τρέχει σε σούπερ μάρκετ για να αγοράσει.

Η επιβατική αμαξοστοιχία, που εκτελούσε δρομολόγιο από τη νήσο Ζυλτ προς το Βερολίνο, έκανε έκτακτη στάση στον σιδηροδρομικό σταθμό Αμβούργου-Μπέργκεντορφ, όπου ο προϊστάμενος της αμαξοστοιχίας κατέβηκε ο ίδιος για να προμηθευτεί τρεις μεγάλες συσκευασίες, όπως επιβεβαίωσε σήμερα, Τετάρτη εκπρόσωπος Τύπου των Γερμανικών Σιδηροδρόμων (Deutsche Bahn) στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa).

Η έκτακτη στάση για ψώνια απαθανατίστηκε σε βίντεο που κοινοποιήθηκε μέσω Instagram με λεζάντα «ο υπάλληλος του μήνα». Το βίντεο στο οποίο διακρίνεται ο προϊστάμενος της αμαξοστοιχίας να ανεβαίνει τρέχοντας τις σκάλες, κρατώντας τις συσκευασίες με τα χαρτιά υγείας και να επιβιβάζεται στο τρένο, αριθμεί περισσότερες από 700.000 προβολές.

Η Deutsche Bahn απέδωσε την έλλειψη χαρτιού υγείας σε απουσία προσωπικού, της τελευταίας στιγμής, κάτι που υποδηλώνει πως οι προμήθειες στο συγκεκριμένο δρομολόγιο δεν ελέγχθηκαν πριν από την αναχώρηση για να διαπιστωθεί εάν επαρκούσαν. Εκπρόσωπος Τύπου διαβεβαίωσε ότι η εταιρεία θα διενεργεί στο εξής συχνότερους ελέγχους προκειμένου να μην επαναληφθούν ανάλογα περιστατικά.