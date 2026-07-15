ΠΑΟΚ: Απέσυρε το ενδιαφέρον του για τον Βασίλη Τολιόπουλο – Προβάδισμα για τον Άρη

Ο ΠΑΟΚ αποσύρθηκε από τη διεκδίκηση του Βασίλη Τολιόπουλου, καθώς ο Αντρέα Τρινκιέρι έκρινε ότι το ρόστερ διαθέτει πληρότητα στις θέσεις των γκαρντ. Ο Άρης παραμένει πλέον ο βασικός ενδιαφερόμενος και αναμένει την τελική απάντηση για την ολοκλήρωση της μεταγραφής.

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Εθνική Μπάσκετ
Πηγή: Intime
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο ΠΑΟΚ απέσυρε την πρόταση για την απόκτηση του Βασίλη Τολιόπουλου, καθώς ο προπονητής Αντρέα Τρινκιέρι έκρινε ότι το ρόστερ παρουσιάζει πληρότητα στις θέσεις των γκαρντ και αποφάσισε να μην προχωρήσει η υπόθεση.
  • Μετά την αποχώρηση του ΠΑΟΚ, ο Άρης παραμένει ο βασικός ενδιαφερόμενος για τον Τολιόπουλο, έχοντας ήδη καταθέσει την πρότασή του και αναμένοντας τις οριστικές αποφάσεις.
  • Η υπόθεση αναμένεται να ξεκαθαρίσει μέσα στις επόμενες ώρες, με τον Άρη να βρίσκεται κοντά στην επιστροφή του Έλληνα γκαρντ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ο ΠΑΟΚ απέσυρε την πρόταση που είχε καταθέσει για την απόκτηση του Βασίλη Τολιόπουλου, με αποτέλεσμα ο Άρης Betsson να αποκτήσει προβάδισμα στη διεκδίκηση του Έλληνα γκαρντ.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης είχε κινηθεί για την απόκτηση του διεθνούς παίκτη, καταθέτοντας πρόταση τόσο στον ίδιο όσο και στον Παναθηναϊκό, με τον οποίο δεσμεύεται συμβατικά. Ωστόσο, ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Αντρέα Τρινκιέρι, έκρινε ότι το ρόστερ παρουσιάζει πληρότητα στις θέσεις των γκαρντ και αποφάσισε να μην προχωρήσει η υπόθεση.

Αναμένει την απάντηση ο Άρης

Μετά την αποχώρηση του ΠΑΟΚ από τη διεκδίκηση, ο Άρης παραμένει ο βασικός ενδιαφερόμενος για τον Τολιόπουλο. Οι «κιτρινόμαυροι» έχουν ήδη καταθέσει την πρότασή τους και αναμένουν τις οριστικές αποφάσεις των εμπλεκόμενων πλευρών.

Η υπόθεση αναμένεται να ξεκαθαρίσει μέσα στις επόμενες ώρες, με τον Άρη να βρίσκεται κοντά στην επιστροφή του Έλληνα γκαρντ. Ο Τολιόπουλος είχε πραγματοποιήσει ιδιαίτερα παραγωγικές εμφανίσεις με τη φανέλα της ομάδας πριν από τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό.

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