Λέσβος: Πώς έγινε το φρικτό τροχαίο με τις δύο νεκρές γυναίκες – Τι εξετάζουν οι Αρχές

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Δύο γυναίκες έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε περίπου στις 4 το απόγευμα της Τετάρτης 15 Ιουλίου 2026, στον δρόμο Παναγιούδας – Μόριας, στο ύψος του νεκροταφείου της Παναγιούδας, στην Λέσβο.

Πως έγινε το τροχαίο

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν οι δύο γυναίκες εξετράπη από την πορεία του, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, προσέκρουσε σε σταθερό εμπόδιο κοντά σε ιστό ηλεκτροφωτισμού και στη συνέχεια ανετράπη.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ η μία γυναίκα ήταν Ελληνίδα και η άλλη υπήκοος Αυστραλίας. Η μία επιβάτιδα κατέληξε στο σημείο του δυστυχήματος, ενώ η δεύτερη υπέκυψε κατά τη μεταφορά της στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας, ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και πυροσβέστες, οι οποίοι επιχείρησαν για την ανάσυρση των επιβαινουσών από το όχημα.

Οι αρμόδιες αρχές περιόρισαν προσωρινά την κυκλοφορία, προκειμένου να απομακρυνθεί το αυτοκίνητο και να καθαριστεί το οδόστρωμα.

Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν ότι μέσα στο όχημα βρισκόταν και ένα μικρό σκυλί, το οποίο εντοπίστηκε νεκρό. Για το συγκεκριμένο στοιχείο δεν έχει εκδοθεί μέχρι στιγμής επίσημη ενημέρωση.

Έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος

Η Τροχαία διερευνά τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες η οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος. Η έρευνα αναμένεται να εξετάσει τα ίχνη στο οδόστρωμα, την κατάσταση των ελαστικών και των μηχανικών μερών του αυτοκινήτου, καθώς και τα διαθέσιμα ηλεκτρονικά δεδομένα του.

Οι Αρχές θα εξετάσουν επίσης τις καταθέσεις τυχόν αυτοπτών μαρτύρων, προκειμένου να διαπιστώσουν εάν προηγήθηκε απότομος ελιγμός, απόσπαση της προσοχής, τεχνικό πρόβλημα ή άλλο περιστατικό.

Από τις φωτογραφίες του δυστυχήματος δεν μπορεί να εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα για την ταχύτητα του αυτοκινήτου ή για την ύπαρξη μηχανικής βλάβης. Τα ακριβή αίτια θα προκύψουν από την προανακριτική έρευνα και το πόρισμα της Τροχαίας.

Δεύτερο θανατηφόρο τροχαίο στην περιοχή μέσα σε 51 ημέρες

Το νέο δυστύχημα σημειώθηκε στην ίδια περιοχή όπου, στις 25 Μαΐου 2026, είχαν χάσει τη ζωή τους ένας 16χρονος και ένας 18χρονος.

Οι δύο νέοι επέβαιναν σε μοτοσικλέτα και κινούνταν από την περιοχή της Θερμής προς τη Μυτιλήνη. Η μοτοσικλέτα εξετράπη από την πορεία της και προσέκρουσε σε ιστό ηλεκτροφωτισμού, με αποτέλεσμα οι δύο αναβάτες να τραυματιστούν θανάσιμα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το δυστύχημα της Τετάρτης σημειώθηκε λίγα μέτρα από το σημείο της προηγούμενης σύγκρουσης και κοντά σε διπλανό ιστό ηλεκτροφωτισμού.