Κως: Ανήλικη ανασύρθηκε νεκρή έπειτα από ανατροπή τζετ σκι στο Μπόντρουμ της Τουρκίας – Έρευνες για δύο ενήλικες

Τραγωδία με τζετ σκι σημειώθηκε σε θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Μπόντρουμ της Τουρκίας, με αποτέλεσμα τον εντοπισμό και τον θάνατο ανήλικης που επέβαινε σε αυτό. Οι ελληνικές και τουρκικές Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για το συμβάν, ενώ στην περιοχή πνέουν άνεμοι 5 μποφόρ.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τραγωδία με τζετ σκι σημειώθηκε σε θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Μπόντρουμ της Τουρκίας με τις έρευνες στις οποίες προέβησαν και οι ελληνικές Αρχές να έχουν τραγική κατάληξη.
  • Ανασύρθηκε βορειοανατολικά της Κω από πλωτό σκάφος του Λιμενικού, χωρίς τις αισθήσεις μία ανήλικη, κατόπιν ερευνών για τον εντοπισμό αγνοουμένων που επέβαιναν σε τζετ σκι.
  • Η ανήλικη μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο της Κω, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ στο σημείο έχει απογειωθεί ένα ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας.

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Τραγωδία με τζετ σκι. σημειώθηκε σε θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Μπόντρουμ της Τουρκίας. με τις έρευνες στις οποίες προέβησαν και οι ελληνικές Αρχές, να έχουν τραγική κατάληξη.

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Νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης (15/7), το Κέντρο Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού Σώματος έλαβε ένα τηλεφώνημα από το αντίστοιχο τουρκικό. Ζητούσε τη συνδρομή των ελληνικών Αρχών για τον εντοπισμό αγνοουμένων έπειτα από την ανατροπή ενός τζετ σκι με τρεις επιβαίνοντες στις τουρκικές ακτές στο Μπόντρουμ.

Αμέσως άρχισαν έρευνες τόσο από τις ελληνικές όσο και από τις τουρκικές Αρχές για τον εντοπισμό των τριών ατόμων που επέβαιναν στο τζετ σκι και τελικά ανασύρθηκε βορειοανατολικά της Κω σε ελληνικά χωρικά ύδατα από πλωτό σκάφος του Λιμενικού, χωρίς τις αισθήσεις μία ανήλικη, άγνωστης μέχρι στιγμής ηλικίας.

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Η ανήλικη μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο της Κω, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της και έχει παραγγελθεί και η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των δύο ενηλίκων που επέβαιναν μαζί με το μικρό παιδί στο τζετ σκι.

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Στις έρευνες από ελληνικής πλευράς συμμετέχουν ένα πλωτό του Λιμενικού Σώματος και έχει απογειωθεί ήδη και ένα ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας. Στην περιοχή πνέουν άνεμοι εντάσεως 5 μποφόρ.

Δείτε το βίντεο του ERTNews:

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