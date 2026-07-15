Κως: Ανήλικη ανασύρθηκε νεκρή έπειτα από ανατροπή τζετ σκι στο Μπόντρουμ της Τουρκίας – Έρευνες για δύο ενήλικες

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Τραγωδία με τζετ σκι. σημειώθηκε σε θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Μπόντρουμ της Τουρκίας. με τις έρευνες στις οποίες προέβησαν και οι ελληνικές Αρχές, να έχουν τραγική κατάληξη.

Νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης (15/7), το Κέντρο Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού Σώματος έλαβε ένα τηλεφώνημα από το αντίστοιχο τουρκικό. Ζητούσε τη συνδρομή των ελληνικών Αρχών για τον εντοπισμό αγνοουμένων έπειτα από την ανατροπή ενός τζετ σκι με τρεις επιβαίνοντες στις τουρκικές ακτές στο Μπόντρουμ.

Αμέσως άρχισαν έρευνες τόσο από τις ελληνικές όσο και από τις τουρκικές Αρχές για τον εντοπισμό των τριών ατόμων που επέβαιναν στο τζετ σκι και τελικά ανασύρθηκε βορειοανατολικά της Κω σε ελληνικά χωρικά ύδατα από πλωτό σκάφος του Λιμενικού, χωρίς τις αισθήσεις μία ανήλικη, άγνωστης μέχρι στιγμής ηλικίας.

Η ανήλικη μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο της Κω, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της και έχει παραγγελθεί και η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των δύο ενηλίκων που επέβαιναν μαζί με το μικρό παιδί στο τζετ σκι.

Στις έρευνες από ελληνικής πλευράς συμμετέχουν ένα πλωτό του Λιμενικού Σώματος και έχει απογειωθεί ήδη και ένα ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας. Στην περιοχή πνέουν άνεμοι εντάσεως 5 μποφόρ.

Δείτε το βίντεο του ERTNews: