Κτηνωδία στην Πολύαιγο: Θαλάσσια χελώνα βρέθηκε νεκρή και κρεμασμένη σε βράχο – ΒΙΝΤΕΟ

Στην Πολύαιγο, μια θαλάσσια χελώνα εντοπίστηκε νεκρή και κρεμασμένη πάνω σε βράχο, στον προστατευόμενο από το δίκτυο Natura 2000, κόλπο Γαλάζια Νερά. Παρότι τα ακριβή αίτια θανάτου παραμένουν άγνωστα και εξετάζεται το ενδεχόμενο τραυματισμού από σκάφος αναψυχής, η απόκρημνη θέση ενισχύει τις υποψίες για σκόπιμη ανθρώπινη παρέμβαση έπειτα από τον θάνατό της. Το πρωτοφανές περιστατικό προκαλεί έντονες αντιδράσεις, ενώ οι έρευνες για τη διαλεύκανση της υπόθεσης, βρίσκονται σε εξέλιξη.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κοινωνία

Θαλάσσια χελώνα/φωτό αρχείου
Πηγή: Pexels
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μια θαλάσσια χελώνα εντοπίστηκε νεκρή, κρεμασμένη πάνω σε βράχο στον δημοφιλή κόλπο Γαλάζια Νερά στην Πολύαιγο, μια περιοχή που προστατεύεται από το δίκτυο Natura 2000.
  • Η εικόνα του άτυχου ζώου στο σημείο ενισχύει τις υποψίες για ανθρώπινη παρέμβαση, ενώ το συμβάν καταγγέλλεται ως πράξη θανάτωσης.
  • Παρότι τα ακριβή αίτια του θανάτου παραμένουν άγνωστα, η απόκρημνη θέση στην οποία βρέθηκε υποδηλώνει σκόπιμη παρέμβαση, με τις έρευνες για τη διαλεύκανση της υπόθεσης να βρίσκονται σε εξέλιξη.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ένα πρωτοφανές περιστατικό που πυροδότησε έντονες αντιδράσεις αλλά και ερωτήματα, ήρθε στο φως στην Πολύαιγο, το μεγαλύτερο ακατοίκητο νησί του Αιγαίου, κοντά στην Κίμωλο και τη Μήλο.

Μια θαλάσσια χελώνα εντοπίστηκε νεκρή, κρεμασμένη πάνω σε βράχο στον δημοφιλή κόλπο Γαλάζια Νερά, μια περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους που προστατεύεται από το ευρωπαϊκό δίκτυο Natura 2000.

Η εικόνα του άτυχου ζώου στο σημείο ενισχύει τις υποψίες για ανθρώπινη παρέμβαση, ενώ το συμβάν καταγγέλλεται ως πράξη θανάτωσης. Παρότι τα ακριβή αίτια του θανάτου της παραμένουν άγνωστα, μεταξύ των ενδεχομένων που εξετάζονται είναι αυτό του τραυματισμού από διερχόμενο σκάφος αναψυχής, ενώ η θέση στην οποία βρέθηκε – δηλαδή κρεμασμένη πάνω στον βράχο- ενισχύει τις υπόνοιες ότι κάποιος παρενέβη μετά τον θάνατό της.

 

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ