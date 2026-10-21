Κτηνωδία στην Πολύαιγο: Θαλάσσια χελώνα βρέθηκε νεκρή και κρεμασμένη σε βράχο – ΒΙΝΤΕΟ

Ένα πρωτοφανές περιστατικό που πυροδότησε έντονες αντιδράσεις αλλά και ερωτήματα, ήρθε στο φως στην Πολύαιγο, το μεγαλύτερο ακατοίκητο νησί του Αιγαίου, κοντά στην Κίμωλο και τη Μήλο.

Μια θαλάσσια χελώνα εντοπίστηκε νεκρή, κρεμασμένη πάνω σε βράχο στον δημοφιλή κόλπο Γαλάζια Νερά, μια περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους που προστατεύεται από το ευρωπαϊκό δίκτυο Natura 2000.

Η εικόνα του άτυχου ζώου στο σημείο ενισχύει τις υποψίες για ανθρώπινη παρέμβαση, ενώ το συμβάν καταγγέλλεται ως πράξη θανάτωσης. Παρότι τα ακριβή αίτια του θανάτου της παραμένουν άγνωστα, μεταξύ των ενδεχομένων που εξετάζονται είναι αυτό του τραυματισμού από διερχόμενο σκάφος αναψυχής, ενώ η θέση στην οποία βρέθηκε – δηλαδή κρεμασμένη πάνω στον βράχο- ενισχύει τις υπόνοιες ότι κάποιος παρενέβη μετά τον θάνατό της.