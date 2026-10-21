Κώστας Μπακογιάννης για Γκράβα: Η ασφάλεια των παιδιών πάνω από την εικόνα του δημάρχου

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Ανακοίνωση εξέδωσε η παράταξη του Κώστα Μπακογιάννη «Αθήνα Ψηλά», έπειτα από τις τελευταίες εξελίξεις, γύρω από το ζήτημα των σχολικών εγκαταστάσεων της Γκράβας και τον έλεγχο του ΤΕΕ. Κάνει λόγο για «πόρισμα-κόλαφος» και καλεί τον δήμαρχο Αθηναίων να αναλάβει την ευθύνη και να δώσει λύσεις.

«Γκράβα: Η ασφάλεια των παιδιών πάνω από την εικόνα του δημάρχου», λέει αρχικά η ανακοίνωση και συνεχίζει:

«Το πόρισμα – κόλαφος του ΤΕΕ για την Γκράβα θέτει σοβαρά ζητήματα ασφάλειας για μαθητές και καθηγητές. Η διοίκηση Δούκα αντί να μείνει στην ουσία, για άλλη μια φορά ασχολείται με την επικοινωνία.

Όταν ανέλαβε, είχε στα ταμεία 15 εκατομμύρια ευρώ από ευρωπαϊκούς πόρους για τα σχολεία. Δεν αξιοποίησε ούτε ένα ευρώ. Και ιδού τα αποτελέσματα».

Και καταλήγει: «Κύριε Δούκα, είχατε τους πόρους. Έχετε την ευθύνη. Τελείωσαν οι δικαιολογίες. Όταν χιλιάδες οικογένειες αγωνιούν, είναι ανεπίτρεπτο προτεραιότητα να αποτελεί η εικόνα σας. Σταματήστε να κρύβεστε από τις ευθύνες σας. Δώστε απαντήσεις. Δώστε λύσεις».