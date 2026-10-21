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Κώστας Μπακογιάννης για Γκράβα: Η ασφάλεια των παιδιών πάνω από την εικόνα του δημάρχου

Η παράταξη «Αθήνα Ψηλά» του Κώστα Μπακογιάννη εξέδωσε ανακοίνωση κάνοντας λόγο για «πόρισμα-κόλαφος» του ΤΕΕ σχετικά με τις σχολικές εγκαταστάσεις της Γκράβας και θέτοντας σοβαρά ζητήματα ασφάλειας, για μαθητές και καθηγητές. Η δημοτική παράταξη, καταγγέλλει τη διοίκηση του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα ότι δεν αξιοποίησε ευρωπαϊκούς πόρους 15 εκατομμυρίων ευρώ για τα σχολεία, καλώντας τον να αναλάβει την ευθύνη και να δώσει απαντήσεις και λύσεις.

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Κώστας Μπακογιάννης
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ανακοίνωση εξέδωσε η παράταξη του Κώστα Μπακογιάννη «Αθήνα Ψηλά», έπειτα από τις τελευταίες εξελίξεις, γύρω από το ζήτημα των σχολικών εγκαταστάσεων της Γκράβας και τον έλεγχο του ΤΕΕ.
  • Η παράταξη σημειώνει ότι «το πόρισμα – κόλαφος του ΤΕΕ για την Γκράβα, θέτει σοβαρά ζητήματα ασφάλειας για μαθητές και καθηγητές», καταγγέλλοντας ότι δεν αξιοποιήθηκαν 15 εκατομμύρια ευρώ από ευρωπαϊκούς πόρους για τα σχολεία.
  • Καλεί τον δήμαρχο Αθηναίων να αναλάβει την ευθύνη και να δώσει λύσεις, υπογραμμίζοντας: «Σταματήστε να κρύβεστε από τις ευθύνες σας. Δώστε απαντήσεις. Δώστε λύσεις».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ανακοίνωση εξέδωσε η παράταξη του Κώστα Μπακογιάννη «Αθήνα Ψηλά», έπειτα από τις τελευταίες εξελίξεις, γύρω από το ζήτημα των σχολικών εγκαταστάσεων της Γκράβας και τον έλεγχο του ΤΕΕ. Κάνει λόγο για «πόρισμα-κόλαφος» και καλεί τον δήμαρχο Αθηναίων να αναλάβει την ευθύνη και να δώσει λύσεις.

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«Γκράβα: Η ασφάλεια των παιδιών πάνω από την εικόνα του δημάρχου», λέει αρχικά η ανακοίνωση και συνεχίζει:

«Το πόρισμα – κόλαφος του ΤΕΕ για την Γκράβα θέτει σοβαρά ζητήματα ασφάλειας για μαθητές και καθηγητές. Η διοίκηση Δούκα αντί να μείνει στην ουσία, για άλλη μια φορά ασχολείται με την επικοινωνία.

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Όταν ανέλαβε, είχε στα ταμεία 15 εκατομμύρια ευρώ από ευρωπαϊκούς πόρους για τα σχολεία. Δεν αξιοποίησε ούτε ένα ευρώ. Και ιδού τα αποτελέσματα».

Και καταλήγει: «Κύριε Δούκα, είχατε τους πόρους. Έχετε την ευθύνη. Τελείωσαν οι δικαιολογίες. Όταν χιλιάδες οικογένειες αγωνιούν, είναι ανεπίτρεπτο προτεραιότητα να αποτελεί η εικόνα σας. Σταματήστε να κρύβεστε από τις ευθύνες σας. Δώστε απαντήσεις. Δώστε λύσεις».

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