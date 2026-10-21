Χούθι: Νέο πλήγμα με βαλλιστικό πύραυλο κατά σαουδαραβικού στόχου στο Άντεν – Αναχαιτίσεις drone στη Μεδίνα

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Νέο χτύπημα πραγματοποίησαν οι Χούθι της Υεμένης, θέτοντας στο στόχαστρο σαουδαραβική στρατιωτική θέση κοντά στο αεροδρόμιο του Άντεν.

Ανάληψη ευθύνης

Πρόκειται για την τρίτη επίθεση μέσα σε διάστημα μιας εβδομάδας στην πόλη που αποτελεί την έδρα της κυβέρνησης η οποία υποστηρίζεται από το Ριάντ.

«Οι ένοπλες δυνάμεις μας έπληξαν με βαλλιστικό πύραυλο την αίθουσα επιχειρήσεων που συνδέεται με τον Σαουδάραβα εχθρό στο στρατόπεδο Μπαντρ στο Άντεν», έγραψε στο X ο εκπρόσωπος του φιλοϊρανικού κινήματος, Γιαχία Σάρια.

Λίγο νωρίτερα, ο ήχος μιας έκρηξης ακούστηκε κοντά στο αεροδρόμιο του Άντεν, με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου να μεταδίδει ότι είδε καπνό να υψώνεται πάνω από το σημείο.

«Η έκρηξη προκλήθηκε από πύραυλο που εκτοξεύθηκε από τους Χούθι», είχε δηλώσει αστυνομική πηγή στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Σύμφωνα με άλλες δύο πηγές ασφαλείας στο Άντεν, το πλήγμα είχε ως στόχο εγκατάσταση που ανήκει στις δυνάμεις του συνασπισμού του οποίου ηγείτα η Σαουδική Αραβία.

Μπαράζ επιθέσεων

Η Σαουδική Αραβία και η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης βρίσκονται στο στόχαστρο επιθέσεων από τους Χούθι εδώ και πολλές εβδομάδες.

Την περασμένη Πέμπτη, φιλοϊρανοί μαχητές εκτόξευσαν πέντε πυραύλους εναντίον του προεδρικού μεγάρου, όπου εδρεύει η κυβέρνηση από το 2015, αφότου εκδιώχθηκε από την πρωτεύουσα Σαναά.

Η επίθεση είχε αποτέλεσμα πέντε άνθρωποι να σκοτωθούν και άλλοι 16 να τραυματιστούν.

Την επομένη, δύο πύραυλοι έπεσαν κοντά στο αεροδρόμιο του Άντεν, με τους Χούθι να υποστηρίζουν ότι έθεσαν στο στόχαστρο σαουδαραβικό κέντρο διοίκησης.

مشاهد نوعية لاستهداف ضباط وجنود وآليات جيش العدو السعودي في جبهتي جيزان وعسير الحدودية بطائرات رجوم المسيرة – 20 أكتوبر 2026م https://t.co/HOk0AVDFR7 — الإعلام الحربي اليمني (@MMY1444) October 20, 2026

Πλήγματα στη Σαουδική Αραβία

Οι επιθέσεις των Χούθι είναι πρωτόγνωρης έντασης, ιδιαίτερα εκείνες εναντίον της Σαουδικής Αραβίας, όπου πετρελαϊκές και αερολιμενικές υποδομές πλήττονται σχεδόν καθημερινά.

Το αεροδρόμιο του Ριάντ έκλεισε έπειτα από πλήγμα που προκάλεσε, στις 10 Οκτωβρίου, τον θάνατο 13 ανθρώπων και τον τραυματισμό εκατοντάδων άλλων – πρόκειται για τον μεγαλύτερο απολογισμό που καταγράφεται εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία στο σαουδαραβικό έδαφος

Αναζωπύρωση

Η σύγκρουση αναζωπυρώθηκε τον Ιούλιο έπειτα από πολλά χρόνια σχετικής ηρεμίας, ως συνέπεια του περιφερειακού πολέμου που ξέσπασε στα τέλη Φεβρουαρίου από την επίθεση που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Τον Σεπτέμβριο, οι Χούθι κατέλαβαν την ακτογραμμή της Υεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα, ενισχύοντας τον έλεγχό τους στο Στενό του Μπαμπ ελ Μάντεμπ, που είναι στρατηγικής σημασίας για την πρόσβαση στη διώρυγα του Σουέζ.

Αναχαιτίσεις drones από τον αραβικό συνασπισμό

Εξάλλου ο υπό τη Σαουδική Αραβία συνασπισμός δήλωσε σήμερα ότι αναχαίτισε πέντε μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) που εκτοξεύθηκαν προς την κατεύθυνση της χώρας, εκ των οποίων το ένα στην περιοχή της Μεδίνας, ιερής πόλης για τους μουσουλμάνους.

«Τέσσερα drones που εκτοξεύθηκαν προς το βασίλειο [της Σαουδικής Αραβίας] αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν», έγραψε εκπρόσωπος του συνασπισμού, ο Τούρκι αλ Μάλικι, στην πλατφόρμα X, προσθέτοντας σε ένα δεύτερο μήνυμα ότι οι αναχαιτίσεις έλαβαν χώρα στην ανατολική περιφέρεια της Σαουδικής Αραβίας, καθώς και στη Μεδίνα.

التحالف: اعتراض وتدمير مسيرة أطلقت باتجاه المنطقة الشرقية. https://t.co/WowzgHwYuU — المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف (@CJFCSpox) October 21, 2026



Ο αλ Μάλικι είπε στη συνέχεια ότι ένα άλλο drone αναχαιτίστηκε στην ανατολική περιφέρεια, χωρίς να διευκρινίσει την προέλευση των πυρών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ