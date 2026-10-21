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ΕΛΣΤΑΤ: Στο 2% του ΑΕΠ το πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης το 2025 – Τι δείχνουν τα στοιχεία για το δημόσιο χρέος

Το πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης ανήλθε στα 4,935 δισ. ευρώ (2% του ΑΕΠ) το 2025, με το ακαθάριστο ενοποιημένο χρέος να διαμορφώνεται στα 362,995 δισ. ευρώ (145,4% του ΑΕΠ) και το ΑΕΠ στα 249,726 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τη δεύτερη κοινοποίηση της ΕΛΣΤΑΤ στη Eurostat. Παράλληλα, τα στοιχεία για το δεύτερο τρίμηνο του 2026 δείχνουν υποχώρηση του δημόσιου χρέους στα 358,647 δισ. ευρώ, με τα συνολικά έσοδα να ανέρχονται σε 33,897 δισ. ευρώ έναντι δαπανών ύψους 30,781 δισ. ευρώ.

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χρέος
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης ανήλθε στα 4,935 δισ. ευρώ (2% του ΑΕΠ) το 2025, ενώ το ακαθάριστο ενοποιημένο χρέος διαμορφώθηκε στα 362,995 δισ. ευρώ (145,4% του ΑΕΠ), σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.
  • Μεταξύ των δύο κοινοποιήσεων (Απρίλιος 2026 και Οκτώβριος 2026), το πλεόνασμα αυξήθηκε κατά 0,3% του ΑΕΠ, ενώ το δημόσιο χρέος μειώθηκε κατά 0,7% του ΑΕΠ.
  • Το δημόσιο χρέος υποχώρησε στα 358,647 δισ. ευρώ στο τέλος του β’ τριμήνου του 2026 (από 368,613 δισ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025), με τα έσοδα της Γενικής Κυβέρνησης να φθάνουν τα 33,897 δισ. ευρώ και τις δαπάνες τα 30,781 δισ. ευρώ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Το πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης ανήλθε στα 4,935 δισ. ευρώ (2% του ΑΕΠ) το 2025, σύμφωνα με το ESA 2010, ενώ το ακαθάριστο ενοποιημένο χρέος σε ονομαστικές τιμές εκτιμάται στα 362,995 δισ. ευρώ (145,4% του ΑΕΠ), σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Επίσης επισημαίνεται πως, το ΑΕΠ  διαμορφώθηκε στα 249,726 δισ. ευρώ στο τέλος του 2025 Τα παραπάνω προκύπτουν από τη δεύτερη κοινοποίηση των δημοσιονομικών στοιχείων από την ΕΛΣΤΑΤ στη Eurostat, στο πλαίσιο της Διαδικασίας Υπερβολικού Ελλείμματος (ΔΥΕ).

Σημειώνεται ότι, μεταξύ των δύο κοινοποιήσεων (Απρίλιος 2026 και Οκτώβριος 2026), το πλεόνασμα αυξήθηκε κατά 0,3% του ΑΕΠ, ενώ το δημόσιο χρέος μειώθηκε κατά 0,7% του ΑΕΠ.

Τι δείχνουν τα στοιχεία για το δημόσιο χρέος

Σημειώνεται δε πως το δημόσιο χρέος διαμορφώθηκε στα 358,647 δισ. ευρώ  στο τέλος του β’ τριμήνου του 2026, από 368,613 δισ. ευρώ που ήταν το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με τους τριμηνιαίους μη Χρηματοοικονομικούς Λογαριασμούς της Γενικής Κυβέρνησης από την ΕΛΣΤΑΤ.

Επίσης:

  • Τα έσοδα της Γενικής Κυβέρνησης ανήλθαν σε 33,897 δισ. ευρώ από 31,626 δισ. ευρώ το β’ τρίμηνο του 2025. Οι φόροι στο εισόδημα και την περιουσία διαμορφώθηκαν σε 8,618 δισ. ευρώ από 7,753 δισ. ευρώ. Οι κοινωνικές εισφορές ανήλθαν σε 8,054 δισ. ευρώ από 8,021 δισ. ευρώ το β’ τρίμηνο πέρυσι.
  • Οι δαπάνες της Γενικής Κυβέρνησης διαμορφώθηκαν σε 30,781 δισ. ευρώ από 29,711 δισ. ευρώ το β’ τρίμηνο του 2025. Οι πρωτογενείς δαπάνες ήταν 28,669 δισ. ευρώ από 27,706 δισ. ευρώ. Οι αμοιβές εξηρτημένης εργασίας ανήλθαν σε 6,672 δισ. ευρώ από 6,234 δισ. ευρώ. Οι κοινωνικές παροχές διαμορφώθηκαν σε 12,823 δισ. ευρώ από 11,772 δισ. ευρώ. Ενώ οι επιδοτήσεις ήταν 853 εκατ. ευρώ από 1 δισ. ευρώ το β’ τρίμηνο πέρυσι.

 

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