ΕΛΣΤΑΤ: Στο 2% του ΑΕΠ το πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης το 2025 – Τι δείχνουν τα στοιχεία για το δημόσιο χρέος

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Το πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης ανήλθε στα 4,935 δισ. ευρώ (2% του ΑΕΠ) το 2025, σύμφωνα με το ESA 2010, ενώ το ακαθάριστο ενοποιημένο χρέος σε ονομαστικές τιμές εκτιμάται στα 362,995 δισ. ευρώ (145,4% του ΑΕΠ), σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Επίσης επισημαίνεται πως, το ΑΕΠ διαμορφώθηκε στα 249,726 δισ. ευρώ στο τέλος του 2025 Τα παραπάνω προκύπτουν από τη δεύτερη κοινοποίηση των δημοσιονομικών στοιχείων από την ΕΛΣΤΑΤ στη Eurostat, στο πλαίσιο της Διαδικασίας Υπερβολικού Ελλείμματος (ΔΥΕ).

Σημειώνεται ότι, μεταξύ των δύο κοινοποιήσεων (Απρίλιος 2026 και Οκτώβριος 2026), το πλεόνασμα αυξήθηκε κατά 0,3% του ΑΕΠ, ενώ το δημόσιο χρέος μειώθηκε κατά 0,7% του ΑΕΠ.

Τι δείχνουν τα στοιχεία για το δημόσιο χρέος

Σημειώνεται δε πως το δημόσιο χρέος διαμορφώθηκε στα 358,647 δισ. ευρώ στο τέλος του β’ τριμήνου του 2026, από 368,613 δισ. ευρώ που ήταν το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με τους τριμηνιαίους μη Χρηματοοικονομικούς Λογαριασμούς της Γενικής Κυβέρνησης από την ΕΛΣΤΑΤ.

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