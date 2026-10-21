Ελίζα Βόζενμπεργκ: Παρέμβαση στην Ευρωβουλή για το τουρκολιβυκό μνημόνιο

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Δυναμική παρέμβαση στην «καρδιά» των ευρωπαϊκών εξελίξεων, πραγματοποιούν οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και του Δημοκρατικού Συναγερμού, απαντώντας ευθέως στις νέες τουρκικές προκλήσεις.

Στο στόχαστρο των δύο κομμάτων, βρίσκεται η πρόσφατη επικύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου από το λιβυκό κοινοβούλιο, μια ενέργεια που συνιστά κατάφορη παραβίαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων Ελλάδας και Κύπρου.

Οι ευρωομάδες ξεκαθαρίζουν πως το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας δεν αποτελεί πεδίο διαπραγμάτευσης ή αυθαίρετων ερμηνειών. Παράλληλα, ζητούν την άμεση και δυναμική δραστηριοποίηση των ευρωπαϊκών οργάνων, αξιοποιώντας όλο το φάσμα των διαθέσιμων μέσων πίεσης.

Δυναμική παρέμβαση από την ευρωβουλευτή της ΝΔ, Ελίζα Βόζενμπεργκ, η οποία παρενέβη κατά τη διάρκεια Συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καταγγέλλοντας την απόφαση του λιβυκού Κοινοβουλίου να επικυρώσει τη συμφωνία με την Τουρκία.

Ακολουθεί η κοινή ανακοίνωση των ευρωομάδων της Νέας Δημοκρατίας και του ΔΗ.ΣΥ.:

«Οι ευρωομάδες της Νέας Δημοκρατίας και του ΔΗ.ΣΥ καταδικάζουμε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο την έγκριση του άκυρου και ανυπόστατου Τουρκολιβυκού Μνημονίου από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης, που αμφισβητεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και της Κύπρου, παραβιάζει τις θεμελιώδεις αρχές του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας και υπονομεύει την ειρήνη, τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ο σεβασμός του Διεθνούς Δικαίου και η τήρηση των αρχών καλής γειτονίας αποτελούν αδιαπραγμάτευτες προϋποθέσεις για τη σταθερότητα στην περιοχή.

Καλούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει δράση άμεσα κατά της αρνητικής αυτής εξέλιξης, με ενιαία φωνή και αποφασιστικότητα, αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα διπλωματικά, πολιτικά και οικονομικά μέσα για την υπεράσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών μελών της.

Ως μέλη της μεγαλύτερης πολιτικής ομάδας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα αξιοποιήσουμε όλα τα θεσμικά μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας, προκειμένου να αναδείξουμε τη σοβαρότητα της κατάστασης, να κινητοποιήσουμε τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και να διασφαλίσουμε ότι η υπεράσπιση των εθνικών μας δικαίων θα αποτελέσει σταθερή απόφαση της ευρωπαϊκής πολιτικής».