Στο ΠΑΣΟΚ και επισήμως η Μυρτώ Κοροβέση – Η συνάντηση με τον Νίκο Ανδρουλάκη

Στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ προσχώρησε η ανεξάρτητη βουλευτής Ανατολικής Αττικής Μυρτώ Κοροβέση. Η επίσημη ένταξή της έγινε γνωστή μετά τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη στο γραφείο του στη Βουλή.

Μετά την προσχώρηση της κ. Κοροβέση στο ΠΑΣΟΚ, η «πράσινη» ΚΟ αριθμεί 36 βουλευτές. Την περασμένη Κυριακή, η κ. Κοροβέση έδωσε το «παρών» στην εκδήλωση για τα 45 χρόνια από την εκλογική νίκη του 1981 στο Αιγάλεω, προαναγγέλλοντας ουσιαστικά την προσχώρησή της στο ΠΑΣΟΚ. Η κίνηση αυτή ακολουθεί το παράδειγμα κι άλλων ανεξάρτητων βουλευτών που είχαν εκλεγεί με τον ΣΥΡΙΖΑ το 2023.

Πριν από την Μυρτώ Κοροβέση, είχαν προσχωρήσει στην ΚΟ του κόμματος ο Ευάγγελος Αποστολάκης και ο Αλέξανδρος Αυλωνίτης, ενώ το ΠΑΣΟΚ συζητά επίσης την επιστροφή της Νίνας Κασιμάτη.

Όπως ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη διάρκεια του διαλόγου που είχαν μπροστά στις κάμερες η Μυρτώ Κοροβέση «είναι μία νέα γυναίκα, πολιτικός και επιστήμονας» που όπως είπε έχει «διάθεση για προσφορά, σε έναν κρίσιμο αγώνα, για την πολιτική αλλαγή».

Τι δήλωσαν Ανδρουλάκης – Κοροβέση

«Καλωσορίζω στην Κοινοβουλευτική μας Ομάδα τη Μυρτώ Κοροβέση, μια νέα γυναίκα, πολιτικό και επιστήμονα, με διάθεση για προσφορά σε έναν κρίσιμο αγώνα που έχουμε να δώσουμε, τον αγώνα για την πολιτική αλλαγή.

Είμαστε σε μια συγκυρία, η οποία δείχνει ότι σε πανευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχουν τεράστιες προκλήσεις, ιδιαίτερα για τη νέα γενιά. Προκλήσεις για καλύτερες ευκαιρίες, για καλύτερη ζωή. Προκλήσεις για ισχυρό κοινωνικό κράτος, για δημόσια υγεία και δημόσια παιδεία για όλους. Προκλήσεις για το κορυφαίο ζήτημα της εποχής που είναι η στέγαση.

Σε όλα αυτά το ΠΑΣΟΚ έχει ολοκληρωμένο σχέδιο για την πολιτική αλλαγή και χαίρομαι που η Μυρτώ επέλεξε τον αγώνα αυτόν, να τον δώσουμε μαζί στις επόμενες εθνικές εκλογές», σημείωσε αρχικά ο κ. Ανδρουλάκης.

«Αναγνωρίζω ότι είμαστε μπροστά σε μια ιστορική συγκυρία και η πολιτική αλλαγή είναι απαραίτητη. Είναι απαραίτητη για όλες τις γενιές, είναι απαραίτητη για τη δική μου γενιά, τη νέα γενιά. Γι’ αυτό συμπαρατάσσομαι, ενώνω τις δυνάμεις μου και με κάθε δύναμη που διαθέτω, θα δώσω τον αγώνα για να διαμορφώσουμε μια χώρα που μας χωράει» , ανέφερε από την πλευρά της η Μυρτώ Κοροβέση.