Cyber Greece 2026: Κενό συνεργασίας κράτους-επιχειρήσεων στην κυβερνοασφάλεια και ανάγκη για εθνικό εξοπλιστικό πρόγραμμα

Απουσία θεσμοθετημένου μηχανισμού ανταλλαγής πληροφοριών και κοινής αντιμετώπισης απειλών μεταξύ κράτους και επιχειρήσεων στην Ελλάδα, παρά τη θεσμοθέτηση της σχετικής οργάνωσης, αποκάλυψε ο Γιώργος Πατσής, Συνιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της OBRELA, κατά τη διάρκεια της συζήτησής του με τη δημοσιογράφο Μαριάνα Πυργιώτη στο πλαίσιο του συνεδρίου Cyber Greece 2026.

Της Μαίρης Ι. Παπακωνσταντίνου

Σε μια εποχή όπου ο όγκος των δεδομένων έχει εκτοξευθεί στα zettabytes και η καθημερινότητα, το επιχειρείν και η διακυβέρνηση εξαρτώνται απόλυτα από τον κυβερνοχώρο, οι υβριδικές απειλές αναδεικνύονται σε μείζονα κίνδυνο.

Οι επιθέσεις αυτές λειτουργούν στο λεγόμενο «κατώφλι» ή γκρίζα ζώνη (grey zone), προκαλώντας σοβαρές ζημιές και κάνοντας shaping operations πριν από μια πραγματική επίθεση, χωρίς ωστόσο να δικαιολογούν την αντίδραση μιας χώρας με συμβατικά, στρατιωτικά μέσα.

Παρά τις προσπάθειες των αρμόδιων γενικών γραμματέων και κυβερνητικών εκπροσώπων για τη θέσπιση κανόνων και υποδομών, ο κ. Πατσής υπογράμμισε ότι οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα δεν επικοινωνούν με τον τρόπο που θα έπρεπε.

Φέρνοντας ως παράδειγμα τη διεθνή εμπειρία της OBRELA και τη συνεργασία της με τις αρχές του Ντουμπάι, πρότεινε την επιτακτική ανάγκη υπογραφής Μνημονίων Συνεργασίας (MOU) για την ανταλλαγή πληροφοριών, ώστε η χώρα σε κατάσταση κρίσης να γνωρίζει την ψηφιακή της ισχύ και τις εφεδρείες που διαθέτει ο ιδιωτικός τομέας.

Αναφερόμενος στην εγχώρια κουλτούρα κυβερνοασφάλειας, συμφώνησε με τη διαπίστωση της κα Πυργιώτη ότι ο ανθρώπινος παράγοντας παραμένει ο εύκολος στόχος, συμπληρώνοντας όμως ότι το πρόβλημα είναι βαθύτερο. Ακόμη και οργανισμοί που εκπαιδεύουν το προσωπικό τους πέφτουν θύματα εξελιγμένων επιθέσεων από state-sponsored attackers, καθώς πολλές επιχειρήσεις έχουν την ψευδαίσθηση ότι επειδή αγόρασαν την τελευταία λέξη της τεχνολογίας είναι ασφαλείς, ενώ τα μαθηματικά και οι πιθανότητες είναι εναντίον τους. Για τον λόγο αυτό, η εστίαση πρέπει να μετατοπιστεί στην ανθεκτικότητα (resilience).

Η Κυβερνοάμυνα ως Νέο Όπλο και η Ανάγκη Εξοπλιστικού Προγράμματος

Προχωρώντας σε μια στρατηγική προτεραιοποίηση για τη θωράκιση της χώρας, ο κ. Πατσής έθεσε ως πρώτο βήμα την ανάδειξη της κυβερνοάμυνας ως ενός νέου, αυτόνομου όπλου των ενόπλων δυνάμεων —στα πρότυπα της Γερμανίας και του ΝΑΤΟ— και όχι ως μιας απλής υποστηρικτικής υπηρεσίας. Ως δεύτερο βήμα, πρότεινε τη δημιουργία ενός μεγάλου, πολυετούς εξοπλιστικού προγράμματος στην κυβερνοάμυνα, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν αναφέρεται σε αποσπασματικά έργα λίγων εκατομμυρίων, αλλά σε μια εθνική στρατηγική επιλογή.

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι η κυβερνοάμυνα δεν απαιτεί βαριές υποδομές (hard assets) όπως τα ναυπηγεία, αλλά τεχνογνωσία και ανθρώπινο δυναμικό, προσφέροντας ένα δυσανάλογα μεγάλο πλήγμα στον επιτιθέμενο με πολύ μικρότερο κόστος. Με δεδομένο ότι στην Ελλάδα υπάρχουν εξαιρετικές εγχώριες εταιρείες που εξάγουν τεχνολογία, αποτελεί μοναδική ευκαιρία για τη χώρα να ενώσει τις δυνάμεις της, να προστατευτεί και να πρωτοστατήσει στην παγκόσμια αγορά.

Το Cyber Greece 2026 «Υβριδικές Απειλές: Το νέο τοπίο», το οποίο συνδιοργανώνουν οι εταιρείες Next is Now και Dome Consulting στην Αίγλη Ζαππείου, πραγματοποιείται σήμερα (21/10) υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνικής Νοημοσύνης, του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, καθώς και με την ευρεία υποστήριξη κορυφαίων εταιρειών και οργανισμών της αγοράς. Diamond χορηγός του συνεδρίου είναι η Εθνική Τράπεζα, ενώ ως Platinum χορηγοί συμμετέχουν οι εταιρείες OBRELA και BRIGHT GROUP. Την κατηγορία των Golden χορηγών στελεχώνουν οι ADACOM και inDigital, ενώ Silver χορηγοί είναι οι HUAWEI, NEUROSOFT και Netcompany. Στο πλευρό του συνεδρίου ως Χορηγοί βρίσκονται οι εταιρείες Τ, ΑΔΜΗΕ, Olympios, EFAGROUP και Cognyte LUMINAR, με την εκδήλωση να πραγματοποιείται επιπλέον με την υποστήριξη της ΕΥΔΑΠ. Χορηγοί επικοινωνίας που καλύπτουν και προβάλλουν το συνέδριο είναι οι realfm97.8, Realnews, Real.gr, ENIKOS και enikonomia.gr. Το CYBER GREECE αποτελεί σταθερά έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς για την ασφάλεια στον ψηφιακό χώρο στην Ελλάδα.