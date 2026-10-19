Αίγυπτος και Πακιστάν στο πλευρό της Σαουδικής Αραβίας για Χούθι

Την έντονη αντίθεσή τους στις επιθέσεις των Χούθι σε βάρος της Σαουδικής Αραβίας εξέφρασαν οι υπουργοί Εξωτερικών του Πακιστάν, Ισάκ Νταρ, και της Αιγύπτου, Μπαντρ Αμπντελατί, επαναλαμβάνοντας ταυτοχρόνως τη στήριξή τους προς το βασίλειο, σύμφωνα με το Σαουδαραβικό Πρακτορείο Ειδήσεων (SPA).

Η καταδίκη διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας που είχαν οι δύο υπουργοί την Κυριακή, με βασικό αντικείμενο τις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή και τις επιπτώσεις τους στην ασφάλεια και τη σταθερότητα της ευρύτερης Μέσης Ανατολής.

Και η Τουρκία στο παιχνίδι

Παράλληλα, οι επικεφαλής της διπλωματίας των δύο χωρών εξέτασαν τις δυνατότητες ενίσχυσης της συνεργασίας και του συντονισμού μεταξύ των κρατών που συμμετέχουν στην «Τετραμερή Ομάδα», στην οποία περιλαμβάνονται η Σαουδική Αραβία, το Πακιστάν, η Αίγυπτος και η Τουρκία, όπως μετέδωσε το SPA.