Στρατηγικής σημασίας για τις ΗΠΑ περιοδεία Ρούμπιο στην Κεντρική Ασία

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ξεκινά σήμερα Δευτέρα συνομιλίες με κομβικά κράτη της Κεντρικής Ασίας, προτού αναχωρήσει για την Ινδία, στο πλαίσιο περιοδείας σε μια περιοχή με τεράστιο φυσικό πλούτο, όπου η Κίνα αποτελεί βασικό ανταγωνιστή της Ουάσιγκτον.

Ο Ρούμπιο έφτασε αργά το βράδυ της Κυριακής στη Σαμαρκάνδη, την ιστορική πόλη του Δρόμου του Μεταξιού στο Ουζμπεκιστάν, προκειμένου να προετοιμαστεί για τις συνομιλίες με κορυφαίους αξιωματούχους από το Καζακστάν, την Κιργιζία, το Τατζικιστάν, το Τουρκμενιστάν και τη χώρα υποδοχής, το Ουζμπεκιστάν.

Οι ηγέτες των πέντε πρώην σοβιετικών δημοκρατιών είχαν συνομιλίες με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στον Λευκό Οίκο τον Νοέμβριο του περασμένου έτους.

Επικεφαλής αντιπροσωπείας στην οποία συμμετέχουν 200 επιχειρηματικά στελέχη, ο Ρούμπιο θα επισκεφθεί την παλιά πόλη της Σαμαρκάνδης, έναν ιστορικό σταθμό στη διαδρομή μεταξύ Κίνας και Δύσης, προτού ξεκινήσει τις συνομιλίες με επίκεντρο τον σύγχρονο ανταγωνισμό με το Πεκίνο.

Καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν εμπλεκόμενες σε πόλεμο με το Ιράν και αδυνατούν να σταματήσουν τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ο Ρούμπιο έχει εντείνει τις διπλωματικές του μετακινήσεις στο εξωτερικό, με πρόσφατες επισκέψεις στην Ευρώπη και τη Λατινική Αμερική, αφήνοντας στον Τραμπ τη διαχείριση των συγκρούσεων και των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ.

Ωστόσο, ο Ρούμπιο επέμεινε ότι η περιοδεία αυτής της εβδομάδας έχει στρατηγική σημασία.

«Πρόκειται για μια σημαντική σχέση», δήλωσε λίγο πριν από την αναχώρησή του. «Υπάρχουν χώρες στις οποίες θέλουμε να μεταβούμε, επειδή επιδιώκουμε να οικοδομήσουμε τις σχέσεις μας μαζί τους».

Παίρνει συνέχεια η Ινδία

Ανώτερος αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ δήλωσε στους δημοσιογράφους την Παρασκευή ότι ο Ρούμπιο επιδεικνύει την καλή θέληση των ΗΠΑ απέναντι στην «εμβάθυνση της συνεργασίας σε ολόκληρη την Κεντρική Ασία», ιδιαίτερα στον ενεργειακό τομέα.

Μετά το Ουζμπεκιστάν, ο Ρούμπιο θα μεταβεί στην Ινδία, όπου πρεσβευτής των ΗΠΑ είναι ο Σέρτζιο Γκορ, ο οποίος γεννήθηκε στο Ουζμπεκιστάν και είναι επίσης ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για την Κεντρική Ασία.

Τα κράτη της Κεντρικής Ασίας εξακολουθούν να συνδέονται με τη Ρωσία μέσω ενεργειακών αγωγών, δικτύων ασφαλείας και μεταναστευτικών δικτύων. Ωστόσο, η ρωσική επιρροή έχει υποχωρήσει από την έναρξη της εισβολής στην Ουκρανία.

Η Κίνα έχει επωφεληθεί από αυτή την εξέλιξη και αποτελεί πλέον τον κυριότερο εμπορικό εταίρο και των πέντε χωρών.

Κινεζικές εταιρείες έχουν υπογράψει σειρά συμφωνιών που σχετίζονται με τον ενεργειακό τομέα, επιδιώκοντας την αγορά φυσικού αερίου από το Τουρκμενιστάν, ουρανίου από το Καζακστάν και σπάνιων γαιών από το Τατζικιστάν.

Κατά τη δεύτερη επίσκεψή του στην Ινδία μέσα στο τρέχον έτος, ο Ρούμπιο θα επισκεφθεί τη Βομβάη και την Τζαμναγκάρ, στην πολιτεία Γκουτζαράτ. Και οι δύο πόλεις αποτελούν σημαντικά λιμάνια.

«Είμαστε πολύ κοντά» στην επίτευξη εμπορικής συμφωνίας με την Ινδία, δήλωσε δεύτερος ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος, αναφερόμενος στις διαπραγματεύσεις με την ασιατική χώρα, οι οποίες διαρκούν εδώ και μήνες.

Οι δύο πλευρές κατέληξαν τον Φεβρουάριο σε μια προκαταρκτική συμφωνία με στόχο τη μείωση των αμερικανικών δασμών στα ινδικά προϊόντα.

Ωστόσο, οι δικαστικές διαμάχες στα αμερικανικά δικαστήρια σχετικά με τους δασμούς του Τραμπ έχουν εντείνει την αβεβαιότητα ως προς το πότε θα μπορούσε να τεθεί σε ισχύ μια διμερής εμπορική συμφωνία.

Οι σχέσεις μεταξύ Ινδίας και ΗΠΑ είχαν επίσης διαταραχθεί όταν ο Τραμπ επέβαλε δασμούς 25% στα ινδικά προϊόντα, ως αντίποινα για τις αγορές ρωσικού πετρελαίου από το Νέο Δελχί. Ωστόσο, οι συγκεκριμένοι δασμοί έχουν έκτοτε αρθεί.