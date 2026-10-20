Μαχητικά αεροσκάφη Τyphoon στέλνει η Βρετανία στη Σαουδική Αραβία – Σκοπός να αναχαιτίσουν τους Χούθι

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Με τη Σαουδική Αραβία να βρίσκεται σε συναγερμό από τις επιθέσεις των Χούθι, η Βρετανία ανακοίνωσε ότι θα συνδράμει αποστέλλοντας μαχητικά αεροσκάφη τύπου typhoon.

«Σε συντονισμό με το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας, θα εκτελέσουμε αποστολές αεράμυνας για να υποστηρίξουμε τις προσπάθειες του Βασιλείου για την ασφάλεια των πόλεων και των κρίσιμων εθνικών του υποδομών», ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα το υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας.

Συγκεκριμένα, το Ηνωμένο Βασίλειο θα πραγματοποιήσει «αμυντικές αποστολές αντιαεροπορικής προστασίας» χρησιμοποιώντας μαχητικά αεροσκάφη Typhoon της Βασιλικής Αεροπορίας (RAF) για να προστατεύσει τις σαουδαραβικές πόλεις και τις κρίσιμες υποδομές, ανέφερε το υπουργείο άμυνας σε ανακοίνωσή του.

Το Ηνωμένο Βασίλειο παρέχει ήδη υποστήριξη εναέριου ανεφοδιασμού (air – to – air refueling) στη Σαουδική Αραβία και έχει αναπτύξει εξοπλισμό αεράμυνας και βρετανικό προσωπικό για να συμβάλει στην προστασία του βασιλείου, δήλωσε εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ σε δημοσιογράφους, όπως μετέδωσε το CNN. Τα Typhoon θα αναχαιτίζουν πυραύλους και drones που εκτοξεύονται εναντίον της Σαουδικής Αραβίας και δεν θα πραγματοποιούν επιθετικά πλήγματα εντός της Υεμένης, διευκρίνισε ο εκπρόσωπος.

«Οι συνεχιζόμενες επιθέσεις από τους Χούθι στον σύμμαχό μας, τη Σαουδική Αραβία, είναι απολύτως κατακριτέες», δήλωσε ο Βρετανός Υπουργός Άμυνας, Wes Streeting. «Η στοχοποίηση του αεροδρομίου στο Ριάντ ειδικότερα δείχνει τα άκρα στα οποία φτάνουν οι Χούθι για να κλιμακώσουν την κατάσταση στην περιοχή», πρόσθεσε.

Να σημειωθεί ότι τον περασμένο μήνα, οι Χούθι έχουν εντείνει τις επιθέσεις τους εναντίον της Σαουδικής Αραβίας, εξαπολύοντας βαλλιστικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) εναντίον βασικών υποδομών, συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων πετρελαίου και αεροδρομίων.

Η σύγκρουση έχει ενταθεί από τότε που οι Χούθι ανακοίνωσαν τον Ιούλιο ότι θα στοχοποιήσουν τη σαουδαραβική ναυτιλία στην Ερυθρά Θάλασσα καθώς και υποδομές εντός του βασιλείου, μετά από μια σαουδαραβική επίθεση στο ελεγχόμενο από τους Χούθι αεροδρόμιο στην πρωτεύουσα της Υεμένης, τη Σανάα.

Τις τελευταίες εβδομάδες, οι Χούθι έχουν κλιμακώσει τις επιθέσεις τους, εξαπολύοντας επαναλαμβανόμενα πλήγματα στο Διεθνές Αεροδρόμιο Κινγκ Χαλίντ του Ριάντ. Μια τέτοια επίθεση στοίχισε τη ζωή σε 13 ανθρώπους και τραυμάτισε περισσότερους από 300, καθιστώντας την πιο φονική επίθεση στη Σαουδική Αραβία εδώ και περισσότερο από μια δεκαετία.