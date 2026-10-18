Σαουδική Αραβία: Συντριβή ελικοπτέρου με νεκρούς – Αεροπορικές επιδρομές στην Υεμένη

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Ελικόπτερο τύπου AH-6I συνετρίβη στην περιοχή Νατζράν της Σαουδικής Αραβίας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο μέλη του πληρώματος, σύμφωνα με ανακοίνωση του συνασπισμού υπό τη σαουδαραβική ηγεσία.

Όπως αναφέρεται, η συντριβή οφείλεται σε τεχνική δυσλειτουργία.

Νέο μέτωπο

Στο μεταξύ, αεροπορικές επιδρομές σε πολλαπλές θέσεις γύρω από την Ταΐζ της Υεμένης εξαπέλυσαν δυνάμεις υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας, με στόχο να σπάσουν την πολιορκία της πόλης από τους Χούθι.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των κυβερνητικών δυνάμεων, τα πλήγματα πραγματοποιήθηκαν σε θέσεις γύρω από την πόλη, η οποία έχει αναδειχθεί σε νέο μέτωπο στον πόλεμο μεταξύ της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης και των μαχητών Χούθι.