Σαουδική Αραβία: Αναχαιτίστηκαν δύο πύραυλοι των Χούθι

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Τουλάχιστον δύο πύραυλοι τους οποίους εκτόξευσαν οι Χούθι με κατεύθυνση το Χαμίς Μουσάιτ στη Σαουδική Αραβία αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν, σύμφωνα με ανακοίνωση του εκπροσώπου των δυνάμεων του συνασπισμού υπό τη σαουδαραβική ηγεσία οι οποίες επιχειρούν στην Υεμένη.

Ο Τούρκι αλ-Μαλίκι γνωστοποίησε την εξέλιξη με σύντομη ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Είχε εκδοθεί προειδοποίηση

Νωρίτερα, η σαουδαραβική Πολιτική Άμυνα είχε εκδώσει προειδοποίηση για πιθανό κίνδυνο στο Χαμίς Μουσάιτ, την οποία στη συνέχεια ανακάλεσε.