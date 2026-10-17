Ιράν: Διαψεύδει την εμπλοκή του στις επιθέσεις των Χούθι κατά της Σαουδικής Αραβίας – Πρόταση για ειρηνική λύση

Την οποιαδήποτε εμπλοκή του στις επιθέσεις των Χούθι κατά της Σαουδικής Αραβίας αρνήθηκε το Ιράν, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς περί συμμετοχής του στις στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Υεμένη.
Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Ισμαήλ Μπαγκεΐ, η Τεχεράνη απορρίπτει κάθε ισχυρισμό πως έχει διαδραματίσει ρόλο στις επιχειρήσεις στην Υεμένη.
Παράλληλα, ο Μπαγκεΐ ανέφερε ότι το Ιράν είναι έτοιμο να συμβάλει στην εξεύρεση «ειρηνικής επίλυσης» της σύγκρουσης, εφόσον τα εμπλεκόμενα μέρη ζητήσουν τη μεσολάβησή του.
Από την πλευρά της, η Σαουδική Αραβία κατηγόρησε το Ιράν ότι ενθάρρυνε την πρόσφατη κλιμάκωση των ενεργειών των Χούθι εναντίον του βασιλείου.
BREAKING:🇮🇷🇸🇦 Iran says it has nothing to do with the Houthi attacks on Saudi Arabia. Riyadh doesn’t buy it.
Foreign ministry spokesman Esmail Baghaei rejected Saudi claims that Tehran pushed the Houthis, saying they set their own strategy and Iran opposes escalation. Houthi attacks this month have killed 19 and hurt 364 in Saudi Arabia, reports say.
So is the denial true, or just what a patron would say?
What backs it
→ "Iran-backed" is Reuters’ word, not proof of orders
→ Nothing shows Tehran commanding them
What doesn’t
→ 18 of 69 attacks on Saudi soil since February are put on Iran itself
→ 2019: Houthis claimed Abqaiq, the US blamed Iran
— Monte Cristo (@Ferm0s) October 16, 2026