Ιράν: Διαψεύδει την εμπλοκή του στις επιθέσεις των Χούθι κατά της Σαουδικής Αραβίας – Πρόταση για ειρηνική λύση

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Την οποιαδήποτε εμπλοκή του στις επιθέσεις των Χούθι κατά της Σαουδικής Αραβίας αρνήθηκε το Ιράν, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς περί συμμετοχής του στις στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Υεμένη.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Ισμαήλ Μπαγκεΐ, η Τεχεράνη απορρίπτει κάθε ισχυρισμό πως έχει διαδραματίσει ρόλο στις επιχειρήσεις στην Υεμένη.

Παράλληλα, ο Μπαγκεΐ ανέφερε ότι το Ιράν είναι έτοιμο να συμβάλει στην εξεύρεση «ειρηνικής επίλυσης» της σύγκρουσης, εφόσον τα εμπλεκόμενα μέρη ζητήσουν τη μεσολάβησή του.

Από την πλευρά της, η Σαουδική Αραβία κατηγόρησε το Ιράν ότι ενθάρρυνε την πρόσφατη κλιμάκωση των ενεργειών των Χούθι εναντίον του βασιλείου.