Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα: Εντυπωσιακή «τεσσάρα» για τη Φροζινόνε, επιστροφή στις νίκες για την Άιντραχτ και νέα απόδραση στο φινάλε για τη Λεβάντε

Πλούσιο ποδοσφαιρικό θέαμα περιελάμβανε το πρόγραμμα της Παρασκευής στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, με τη Λεβάντε να αποφεύγει την ήττα στο φινάλε, την Άιντραχτ να επιστρέφει στα θετικά αποτελέσματα και τη Φροζινόνε να πανηγυρίζει εμφατική νίκη με πρωταγωνιστή τον Αντόνιο Ραϊμόντο.

Την ικανότητά της να μένει ζωντανή μέχρι το τελευταίο λεπτό επιβεβαίωσε η Λεβάντε, η οποία απέσπασε ισοπαλία 1-1 από την Ντεπορτίβο Λα Κορούνια μέσα στο «Ριαθόρ», αποφεύγοντας την ήττα με γκολ λίγο πριν από το φινάλε.

Οι γηπεδούχοι, μετά από ένα πρώτο ημίχρονο με περιορισμένες φάσεις, πήραν το προβάδισμα στο 63ο λεπτό με τον Νσόνγκο Μπιλ. Η Λεβάντε εκμεταλλεύτηκε την αστοχία των γηπεδούχων και στο 82ο λεπτό έφερε το παιχνίδι στα ίσα, όταν το σουτ του Ρεκένα αιφνιδίασε τον Λέο Ρομάν, με την μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα.

Το 1-1 παρέμεινε μέχρι το τέλος, αφήνοντας και τις δύο ομάδες χωρίς νίκη στο συγκεκριμένο παιχνίδι, αλλά τη Λεβάντε με έναν πολύτιμο βαθμό.

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Στις επιτυχίες επέστρεψε η Άιντραχτ Φρανκφούρτης, η οποία επικράτησε με 1-0 της Κολωνίας στην αναμέτρηση που άνοιξε την αυλαία της 6ης αγωνιστικής της Bundesliga.

Έπειτα από δύο διαδοχικά αρνητικά αποτελέσματα, η ομάδα της Φρανκφούρτης έψαχνε μια νίκη που θα της έδινε βαθμολογική και ψυχολογική ώθηση. Οι γηπεδούχοι είχαν τον έλεγχο στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης και κατάφεραν τελικά να βρουν τη λύση στο 77ο λεπτό.

Ο Εμπνουταλίμπ ήταν εκείνος που πέτυχε το μοναδικό γκολ της συνάντησης, χαρίζοντας στην Άιντραχτ το δεύτερο τρίποντό της στο πρωτάθλημα και δίνοντάς της τη δυνατότητα να απομακρυνθεί από τις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας.

Εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε η Φροζινόνε, η οποία επικράτησε με 4-2 της Σασουόλο στην αναμέτρηση που άνοιξε την 7η αγωνιστική της Serie A.

Απόλυτος πρωταγωνιστής για τους γηπεδούχους ήταν ο 22χρονος επιθετικός Αντόνιο Ραϊμόντο, ο οποίος σημείωσε χατ-τρικ (26′, 30′, 57′ τα γκολ του), ενώ ο Κάλο στο 9′ είχε ανοίξει το σκορ για τη Φροζινόνε. Τα γκολ της Σασουόλο πέτυχαν οι Μπεράρντι (15′) και Τόρστβεντ (37′).

Την εξαιρετική αγωνιστική της κατάσταση επιβεβαίωσε η Τουλούζ, η οποία επικράτησε εκτός έδρας της Λε Μαν με 3-0, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Ligue 1.

Μετά από ένα πρώτο ημίχρονο χωρίς γκολ, οι φιλοξενούμενοι ανέβασαν κατακόρυφα την απόδοσή τους στην επανάληψη και μετέτρεψαν την αναμέτρηση σε παράσταση για έναν ρόλο.

Ο Ράσελ-Ρόου άνοιξε το σκορ μόλις στο 46ο λεπτό, δίνοντας το σύνθημα για την επικράτηση της ομάδας του. Στο 59′, ο Ντονούμ διεύρυνε το προβάδισμα, ενώ ο Τένγκστεντ διαμόρφωσε το τελικό 3-0 στο 87ο λεπτό.