Cyber Greece 2026: Η νέα πρόκληση των υβριδικών απειλών

Τον τρόπο που οι οργανισμοί ανταποκρίνονται σήμερα στις κυβερνοεπιθέσεις περιέγραψε ο Νικήτας Κλαδάκης, Γενικός Διευθυντής, ADACOM στην ενότητα Α «Ψηφιακά εργαλεία αιχμής: Αυτονομία, διακυβέρνηση και οι τεχνολογικές απαντήσεις στις απειλές», κατά την ομιλία του, στο 6ο Cyber Greece 2026, που συνδιοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting.

Του Κωνσταντίνου Νικολόπουλου

Συγκεκριμένα, ο κ. Κλαδάκης, παρουσίασε το IRMS, το νέο τρόπο προσέγγισης που πρέπει να αναπτύξουν οι οργανισμοί προκειμένου να αμυνθούν στις νέες απειλές. «Το IRMS είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο, ένα “όπλο”, που ευελπιστούμε να βγει προς τα έξω, γιατί έχουμε πάρει την πρώτη αποδοχή για να γίνει ελληνικό, ευρωπαϊκό και στη συνέχεια διεθνές πρότυπο».

Σχολιάζοντας την Τεχνητή Νοημοσύνη και τον ρόλο που μπορεί να παίξει στις κυβερνοεπιθέσεις, ο κ. Νικήτας Κλαδάκης, αναφέρθηκε σε περιπτώσεις κυβερνοεπιθέσεων με τη βοήθεια του ΑΙ, κάνοντας ειδική μνεία στην κυβερνοεπίθεση που δέχτηκε η Αυστραλία από AI Agent, παίρνοντας δεδομένα και στατιστικά από υπηρεσίες Υγείας της χώρας. «Μπαίνουμε σε μια εποχή που το ΑΙ έχει πρωταγωνιστικό ρόλο», σημείωσε ο Γενικός Διευθυντής της ADACOM.

Από την πλευρά του, ο Κωνσταντίνος Μπαχάς, Principal Presales Manager / Principal Product Manager for Enterprise Solutions, Netcompany SEΕ, μίλησε για τις υβριδικές απειλές με τις οποίες βρίσκονται σήμερα αντιμέτωπες οι επιχειρήσεις.

«Σίγουρα οι επιχειρήσεις έχουν κάνει σημαντικά βήματα σε ότι αφορά την ενίσχυση και αναβάθμιση σε ότι αφορά τις ψηφιακές απειλές και την κυβερνοασφάλεια… Παρόλα αυτά, υπό το πρίσμα των υβριδικών απειλών, αν δεν υπάρχει ένας κεντρικός εγκέφαλος ο οποίος να μπορεί να ενώσει τα κομμάτια μεταξύ των διαφορετικών επιπέδων, επί της ουσίας παράγουμε δεδομένα, αλλά δεν παράγουμε την κατάλληλη άμυνα. Αυτό είναι και το κενό που εκμεταλλεύεται σήμερα ο επιτιθέμενος», τόνισε ο Κωνσταντίνος Μπαχάς.

Εθνικές Αρχές Κυβερνοασφάλειας

Στον ρόλο του ENISA, αναφέρθηκε η Δήμητρα Λιβέρη, Head of Resilience of Critical Sectors Unit, European Union Agency for Cybersecurity (ENISA), τονίζοντας ότι ο ENISA είναι ο ευρωπαϊκός Οργανισμός για την κυβερνοασφάλεια, έδρα του οποίου είναι η Ελλάδα και οι Βρυξέλλες.

«Ο ENISA είναι ο Οργανισμός ο οποίος είναι υπεύθυνος να βοηθά και να υποστηρίζει τις Εθνικές Αρχές Κυβερνοασφάλειας για να μπορέσουν να μεταφέρουν σε εθνικό πλαίσιο, όλους τους κανονισμούς, όλη τη νομοθεσία που έχει σχέση με την κυβερνοασφάλεια, αλλά και στο τέλος να μπορέσει να βοηθήσει την κοινότητα να τους εφαρμόσει», τόνισε η κ. Λιβέρη, επισημαίνοντας ότι πλέον υπάρχει ένα αρκετά σαφές κανονιστικό πλαίσιο το οποίο έχει επεκταθεί σε όλες τις κρίσιμες πληροφοριακές υποδομές.

Τεχνητή Νοημοσύνη

Την επίδραση και επιρροή της ΤΝ στην κυβερνοασφάλεια, σχολίασε κατά την τοποθέτησή του, Χρήστος Ξενάκης, Καθηγητής Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς και Διευθυντής Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κυβερνοασφάλεια και Τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης». Όπως χαρακτηριστικά σημείωσε είναι η συμπίεση χρόνου, η ΤΝ λειτουργεί ως επιταχυντής.

«Τα πράγματα με το ΑΙ τρέχουν πολύ πιο γρήγορα. Όταν πριν από 2-3 χρόνια εκπαίδευαν στις ΗΠΑ τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα, μία από τις πρώτες πηγές που χρησιμοποίησαν ήταν τα δεδομένα του cybersecurity. Και αυτό έγινε γιατί είχαμε πάρα πολύ δομημένη πληροφορία. Συνεπώς η πληροφορία αυτή έδωσε τρομερές δυνατότητες στα μοντέλα στον χώρο της κυβερνοασφάλειας και σήμερα τα μοντέλα αυτά μπορούν να ανακαλύπτουν ευπάθειες μηδενικής γνώσης, δηλαδή πράγματα που δεν τα γνωρίζαμε».

Για τον ρόλο της κυβερνοασφαλείας στους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς μίλησε η Ιόλη Γιαννακοπούλου, Senior Security Services Administrator, Εθνική Τράπεζα.

«Η αλήθεια είναι ότι σε έναν χρηματοπιστωτικό οργανισμό δεν είμαστε απαλλαγμένοι από το ΟΤ(Λειτουργική Τεχνολογία). Αν σκεφτούμε την ηλεκτροδότηση ή την ψύξη ενός data center καταλαβαίνουμε ότι είναι υπηρεσίες που αν σταματήσουν να λειτουργούν μας είναι το ίδιο καίριες με το αν είχαμε μία κυβερνοεπίθεση στις εφαρμογές μας», ανέφερε η κ. Γιαννακοπούλου, επισημαίνοντας ότι το κενό που διαπιστώνεται δεν είναι τεχνολογικό αλλά οργανωτικό.

«Δεν αποδίδουν πια τα παλιά μοντέλα άμυνας»

Στην ενίσχυση του cybersecurity μέσω των AI Agents, αναφέρθηκε κατά την τοποθέτησή του, ο Δημήτρης Κοντίνος, BoD Technology, BRIGHT GROUP.

«Το βασικό θέμα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι, όπως ειπώθηκε και πριν, η ταχύτητα. Δηλαδή, πλέον οι κυβερνοεπιθέσεις γίνονται με χρήση AI agents, επιτιθέμενων δηλαδή agents, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Άρα, τα παραδοσιακά μοντέλα, στέλνοντας ένα alert…δεν υπάρχει πια για να δουλέψει. Άρα, πρέπει να κάνουμε πολλά πράγματα. Δεν είναι ότι υπάρχει μία απάντηση, δεν θα βάλουμε έναν AI agent και λύσαμε το πρόβλημα», τόνισε ο κ. Κοντίνος.

Όπως πρόσθεσε, με βάση τα σημερινά δεδομένα, θα πρέπει να οργανώσουμε πρώτα απ’ όλα τα συστήματά μας και την πληροφορία μας για να μπορούμε να έχουμε AI agents, δηλαδή να έχουμε ασφάλεια στον οργανισμό μας.

Για τα απαραίτητα στοιχεία που πρέπει να διαθέτει πια ένας οργανισμός για να διαχειριστεί και να αντιμετωπίσει τις κυβερνοεπιθέσεις, περιέγραψε ο Κωνσταντίνος Παπαπαναγιώτου, Senior Customer Success Director, Neurosoft.

«Σίγουρα δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε νέες απειλές με τα παραδοσιακά συστήματα και εργαλεία τα οποία έχουμε… Πλέον δεν μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι προσλαμβάνουν hackers για να επιτεθούν οργανωμένα κάπου. Μιλάμε για hackers οι οποίοι, δημιουργούν agents και οι agents επιτίθενται, ή μιλάμε για συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που αυτόνομα πλέον αποφασίζουν και επιτίθενται. Άρα, εντελώς καινούριο τοπίο, το οποίο απαιτεί σίγουρα τεχνολογία, που να μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτό», σημείωσε ο κ. Παπαπαναγιώτου.

Στην ταχύτητα με την οποία γίνονται σήμερα οι κυβερνοεπιθέσεις αναφέρθηκε ο Νίκος Τσαγκαράκης, CEO Census, στο πλαίσιο της τοποθέτησής του.

«Η Τεχνητή Νοημοσύνη, αυτό το οποίο έχει φέρει σε σχέση με το παρελθόν, είναι το γεγονός ότι, εκεί που υπήρχε ένα state actor ο οποίος ήταν έβλεπε μια υποδομή στην οποία έπρεπε να κάνει επιθέσεις και είχε 10 υποσυστήματα, για αυτά έπρεπε να βρει αδυναμίες οι οποίες να τις κάνει exploit. Και θα του έπαιρνε έναν μήνα. Σήμερα μπορεί να του πάρει μια μέρα ή τρεις ώρες.Οπότε αυτό που φέρνει είναι ταχύτητα», τόνισε ο κ. Τσαγκαράκης.

Εποπτεία

Για την ασφάλεια σε κρίσιμες τεχνολογικές υποδομές, μίλησε ο Ηρακλής Μαθιόπουλος, EVP of Assurance & DFIR, OBRELA.

«Η αυτονομία, είναι απαραίτητη, ως ένα σημείο. Για να οργανώσουμε την άμυνά μας, την agentic, την αυτόνομη άμυνά μας, πρέπει να έχουμε ένα πλαίσιο το οποίο να μπορούμε να το κάνουμε governed, να μπορούμε να εποπτεύσουμε τον τρόπο άμυνάς μας. Είμαστε αναγκασμένοι να παρέχουμε την αυτονομία, στους αμυνόμενους agents, οι επιτιθέμενοι χρησιμοποιούν ακριβώς τον ίδιο τρόπο».

Την ενότητα «Ψηφιακά εργαλεία αιχμής: Αυτονομία, διακυβέρνηση και οι τεχνολογικές απαντήσεις στις απειλές», συντόνισε η Μαριάνα Πυργιώτη, Co-founder Dome Consulting Firm & Communication Expert.

Το Cyber Greece 2026 «Υβριδικές Απειλές: Το νέο τοπίο», το οποίο συνδιοργανώνουν οι εταιρείες Next is Now και Dome Consulting στην Αίγλη Ζαππείου, πραγματοποιείται σήμερα (21/10) υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνικής Νοημοσύνης, του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, καθώς και με την ευρεία υποστήριξη κορυφαίων εταιρειών και οργανισμών της αγοράς. Diamond χορηγός του συνεδρίου είναι η Εθνική Τράπεζα, ενώ ως Platinum χορηγοί συμμετέχουν οι εταιρείες OBRELA και BRIGHT GROUP. Την κατηγορία των Golden χορηγών στελεχώνουν οι ADACOM και inDigital, ενώ Silver χορηγοί είναι οι HUAWEI, NEUROSOFT και Netcompany. Στο πλευρό του συνεδρίου ως Χορηγοί βρίσκονται οι εταιρείες Τ, ΑΔΜΗΕ, Olympios, EFAGROUP και Cognyte LUMINAR, με την εκδήλωση να πραγματοποιείται επιπλέον με την υποστήριξη της ΕΥΔΑΠ. Χορηγοί επικοινωνίας που καλύπτουν και προβάλλουν το συνέδριο είναι οι realfm97.8, Realnews, Real.gr, ENIKOS και enikonomia.gr. Το CYBER GREECE αποτελεί σταθερά έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς για την ασφάλεια στον ψηφιακό χώρο στην Ελλάδα.