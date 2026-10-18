Γκράβα: Την Τρίτη τα αποτελέσματα από τις μετρήσεις των μηχανικών του ΤΕΕ – Μία ανάσα πριν από την τοποθέτηση κλιματιστικών σε κάθε αίθουσα

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Συνεχίζονται οι μετρήσεις όλο το 24ωρο, με ειδικό εξοπλισμό που τοποθέτησε το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, στο σχολικό συγκρότημα στη Γκράβα.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει διαπιστωθεί διαρροή αερίου, ενώ θετικά βλέπει ο δήμος την ενεργειακή αυτονόμηση των σχολικών μονάδων με την εγκατάσταση κλιματιστικών, όπως είχε αναφέρει παλαιότερο ρεπορτάζ του ΕΡΤnews.

Συγκεκριμένα, ο δήμος Αθηναίων και οι Κτηριακές Υποδομές, προσανατολίζονται στην αλλαγή του τρόπου θέρμανσης των μαθητών στα σχολεία της Γκράβας, με εγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων για κάθε αίθουσα.

Ο Παναγιώτης Χαρλαύτης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αθηναίων, σχολίασε την εξέλιξη αυτή, τονίζοντας ότι «θεωρητικά, υπάρχει κι ένα πρώτο “πράσινο φως”».

«Με κοινή επιστολή, εγώ με τον αντιδήμαρχο παιδείας τον Θωμά Γεωργιάδη, και τον Ιούνιο αλλά και τώρα, στις 2 του Οκτωβρίου, ζητήσαμε την ενεργειακή αυτονόμηση πλέον των σχολικών μονάδων, δηλαδή να μπουν αυτόνομα συστήματα ψύξης-θέρμανσης σε κάθε κτήριο, προκειμένου να υπάρξει απεξάρτηση από τα κεντρικά λεβητοστάσια, τα οποία προκαλούν και ζητήματα, όπως είδαμε τώρα, αλλά είναι και ενεργοβόρα», πρόσθεσε.

Οι μηχανικοί του ΤΕΕ έχουν εγκαταστήσει μετρητικό μηχάνημα στο λεβητοστάσιο των σχολείων της Γκράβας, το οποίο καταγράφει πιθανή διαρροή φυσικού αερίου. Τα αποτελέσματα θα τα δουν τη Δευτέρα (19/10/2026) το πρωί, όταν επιστρέψουν στον χώρο.

Από την Τρίτη 20 Οκτωβρίου και έπειτα, αναμένονται τα αποτελέσματα από τις μετρήσεις των μηχανικών του ΤΕΕ.