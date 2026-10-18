Χρήστος Χατζηπαναγιώτης για Δανάη Μπάρκα: «Σαν ψέματα μου φαίνεται που θα κρατήσω στα χέρια μου το μωράκι της»

Δεν έκρυψε τη χαρά και τη συγκίνησή του ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης για την εγκυμοσύνη της Δανάης Μπάρκα, εκφράζοντας την βεβαιότητά του ότι θα γίνει μία πολύ καλή μητέρα.

Ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης βρέθηκε σήμερα καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται», όπου συνομίλησε με τη Ναταλία Γερμανού στον τηλεοπτικό «αέρα» του Alpha.

Ο αγαπημένος ηθοποιός, ερωτηθείς για τη Δανάη Μπάρκα, εξέφρασε τη χαρά του για τον ερχομό του μωρού και την ανυπομονησία του να το κρατήσει στην αγκαλιά του.

«Είμαι σίγουρος ότι θα είναι μια πάρα πολύ καλή μάνα»

«Σαν ψέματα μου φαίνεται που σε λίγο καιρό θα κρατάω στα χέρια μου το μωράκι της Δανάης» είπε αρχικά και πρόσθεσε πως «είμαι πολύ χαρούμενος που όλο αυτό το διάστημα ζει ένα όνειρο. Δηλαδή την βλέπω χαρούμενη, την βλέπω ευτυχισμένη, την βλέπω χαμογελαστή συνέχεια».

«Την βλέπω να λάμπει από χαρά και από αγάπη. Αυτό μου δίνει μεγάλη χαρά και μεγάλη ησυχία», συνέχισε ο ηθοποιός.

Μιλώντας με λόγια αγάπης για τη Δανάη Μπάρκα, τόνισε πως «είμαι σίγουρος ότι θα είναι μια πάρα πολύ καλή μάνα. Μακάρι να βγει γερό, να ‘ναι καλά και να ‘ναι καλότυχο. Έτσι κι αλλιώς, είναι τυχερό που θα ‘χει μαμά τη Δανάη».

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