Αυστραλία: Ακρωτηριάστηκε και στα δύο πόδια η βουλευτής που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο – «Είναι μαχήτρια» λέει ο σύζυγός της

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Θλίψη και προβληματισμός επικρατεί στην Αυστραλία μετά την τραγική εξέλιξη στην υγεία της ανεξάρτητης βουλευτού Ελίζαμπεθ (Έλεν) Χέινς, η οποία ακρωτηριάστηκε και στα δύο της πόδια ύστερα από τη σκόπιμη —σύμφωνα με τις αρχές— παράσυρσή της από αυτοκίνητο.

Ο σύζυγός της επιβεβαίωσε την είδηση, την ώρα που ο 43χρονος κατηγορούμενος οδηγός οδηγήθηκε ενώπιον του δικαστηρίου, αντιμετωπίζοντας βαρύτατες κατηγορίες.

«Τα καλά νέα είναι ότι ζει»

Ο σύζυγος της βουλευτού, Φιλ Χέινς, μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στη Μελβούρνη όπου νοσηλεύεται η σύζυγός του, ανέφερε ότι το «φρικτό περιστατικό» προκάλεσε σοβαρούς τραυματισμούς στην Έλεν, αλλά «η καρδιά της και το μυαλό της είναι σε καλή κατάσταση».

«Τα καλά νέα σε όλο αυτό είναι ότι είναι ζωντανή», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Ο δρόμος για την ανάρρωση θα είναι μακρύς και δύσκολος, αλλά ξέρουμε ότι είναι μαχήτρια. Είναι ένας αποφασιστικός άνθρωπος που θα κάνει το καλύτερο δυνατό, με τη υποστήριξη και την αγάπη μας, για να αναρρώσει. Και αυτό είναι που ελπίζουμε».

Ο Φιλ Χέινς ευχαρίστησε το προσωπικό του νοσοκομείου και τον κόσμο στην Αυστραλία και το εξωτερικό για την συμπαράστασή τους, ενώ προέτρεψε όσους θέλουν να στηρίξουν να κάνουν δωρεά στο ταμείο Save the Children: «Σας παρακαλώ, συνεχίστε να στέλνετε στην Έλεν την αγάπη σας», πρόσθεσε.

Στην ίδια συνέντευξη Τύπου, η γενική κυβερνήτης της Αυστραλίας, Σαμ Μόστιν, τόνισε ότι αυτή είναι «μια στιγμή για να κάνουμε μια παύση και να επιλέξουμε να γίνουμε καλύτεροι».

Το χρονικό της επίθεσης

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας, γύρω στις 15:35 (τοπική ώρα), έξω από το γραφείο της Χέινς στην περιφερειακή πόλη Ουανγκαράτα, περίπου 240 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Μελβούρνης.

Ο 43χρονος Μπρένταν Νιούτζεντ φέρεται να έριξε το όχημά του, ένα Toyota LandCruiser, πάνω στην ανεξάρτητη βουλευτή της περιφέρειας Ίντι.

Αμέσως μετά τη σύγκρουση, παριστάμενοι έσπευσαν στο σημείο, τράβηξαν τον Νιούτζεντ έξω από το όχημα και τον ακινητοποίησαν.

Ανάμεσα στους πρώτους που βοήθησαν ήταν ο Τζέικομπ και η Τζάκι Έβανς. Ο Τζέικομπ χρησιμοποίησε έναν επίδεσμο από το ιατρικό κιτ που είχε στο αυτοκίνητό του για να σταματήσει την ακατάσχετη αιμορραγία στο ένα πόδι της Χέινς.

Όπως δήλωσε η Τζάκι στην εκπομπή «Today» του δικτύου Nine, η βουλευτής, παρά τους βαρύτατους τραυματισμούς της, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της.

«Σας ευχαριστώ, υπέροχοι άνθρωποι», ήταν τα λόγια της Χέινς σύμφωνα με την εφημερίδα Herald Sun. «Μας ευχαριστούσε, ήταν αδιανόητο», πρόσθεσε η Τζάκι.

Η βουλευτής υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση αμέσως μετά το συμβάν χάνοντας το ένα της πόδι, ενώ μέχρι το πρωί της Τετάρτης οι γιατροί αναγκάστηκαν να προχωρήσουν στον ακρωτηριασμό και του δεύτερου ποδιού της.

Αμίλητος στο δικαστήριο ο 43χρονος

Την Τετάρτη, ο 43χρονος Μπρένταν Νιούτζεντ, κάτοικος της γειτονικής κωμόπολης Ταραγουίντζι και γνωστός ως ακτιβιστής για το περιβάλλον, εμφανίστηκε στο τοπικό δικαστήριο αντιμετωπίζοντας τρεις κατηγορίες:

επικίνδυνη οδήγηση που προκάλεσε σοβαρό τραυματισμό,

εσκεμμένη πρόκληση σοβαρού τραυματισμού και

πρόκληση βλάβης σε αξιωματούχο της Κοινοπολιτείας.

Η αστυνομία ανέφερε ότι ενδέχεται να απαγγελθούν επιπλέον κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης αυτής της απόπειρας δολοφονίας.

Κατά τη σύντομη ακροαματική διαδικασία, ο Νιούτζεντ παρέμεινε αμίλητος και αμέτοχος. Δεν υπέβαλε αίτημα αποφυλάκισης με εγγύηση και η εκδίκαση αναβλήθηκε για τον Φεβρουάριο.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, κατηγορείται επίσης για καλλιέργεια και κατοχή κάνναβης.

Ο συνήγορός του ανέφερε στο δικαστήριο ότι ο πελάτης του αντιμετωπίζει «θέματα ψυχικής υγείας», χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες, ενώ ακούστηκε ότι πάσχει από μια σπάνια νευρολογική πάθηση που προκαλείται από φλεγμονή νωτιαίου μυελού.

Τα σενάρια για τα κίνητρα

Η αστυνομία της Βικτώρια, με τη συνδρομή της Αυστραλιανής Ομοσπονδιακής Αστυνομίας (AFP), συνεχίζει τις έρευνες.

Ο Αστυνομικός Διευθυντής της Βικτώρια, Μάικ Μπους, δήλωσε σχετικά: «Το κίνητρό του για αυτήν —τη σκόπιμη, όπως ισχυριζόμαστε— επίθεση αποτελεί το κεντρικό σημείο της έρευνας. Οι άνθρωποί μας θα συνεχίσουν να εξετάζουν κάθε στοιχείο, οπτική και παράμετρο για να το εξακριβώσουν. Είναι κάτι που, όταν το ανακαλύψουμε, θα το παρουσιάσουμε στο δικαστήριο».

Οι αρχές διευκρίνισαν ότι ο Νιούτζεντ δεν βρισκόταν στο «ραντάρ» της αστυνομίας και δεν υπήρχε καμία πληροφορία για απειλή κατά της Χέινς πριν από το περιστατικό.

Παράλληλα, εξετάζεται αν η χρήση ναρκωτικών ουσιών ή φαρμάκων έπαιξε ρόλο, καθώς και αν υπήρχε προσωπική σχέση μεταξύ τους.

Σε παλαιότερη ανακοίνωσή της, η οικογένεια του Νιούτζεντ ανέφερε ότι διατηρούσε μακροχρόνια φιλία με τη βουλευτή, χαρακτηρίζοντας την επίθεση «συντριπτική και ανεξήγητη».