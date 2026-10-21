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Στενά του Ορμούζ: Δεξαμενόπλοιο επλήγη από βλήμα στα ανοικτά του Ομάν – Σώο το πλήρωμα

Δεξαμενόπλοιο επλήγη από βλήμα αγνώστου ταυτότητας στα ανοικτά του Ομάν κοντά στα Στενά του Ορμούζ, με τη φωτιά να τίθεται άμεσα υπό έλεγχο και το πλήρωμα να παραμένει σώο και ασφαλές. Το περιστατικό καταγράφεται εν μέσω κλιμάκωσης των επιθέσεων στην περιοχή, όπου η Τεχεράνη διεκδικεί τον έλεγχο της θαλάσσιας οδού και απειλεί τις πετρελαϊκές εταιρείες με αντίποινα.

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Διεθνή Νέα

Ιράν ΗΠΑ Στενά του Ορμούζ
Φωτογραφία: Reuters
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Πλοίο επλήγη από βλήμα αγνώστου ταυτότητας ανοιχτά του Ομάν κοντά στα Στενά του Ορμούζ, με τη φωτιά που ξέσπασε να τίθεται άμεσα υπό έλεγχο. Σύμφωνα με την UKMTO, το δεξαμενόπλοιο «βρίσκεται αυτή τη στιγμή αγκυροβολημένο. Όλα τα μέλη του πληρώματος είναι σώα και ασφαλή, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί επιπτώσεις στο περιβάλλον».
  • Το Ορμούζ βρίσκεται στο επίκεντρο της σύρραξης που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο, με την Τεχεράνη να διεκδικεί τον έλεγχο αυτής της θαλάσσιας οδού και να στοχοθετεί τακτικά πλοία που διέρχονται χωρίς την άδειά της.
  • Οι επιθέσεις έχουν ενταθεί τις τελευταίες ημέρες καθώς πετρελαιοφόρα διέρχονται υπό αμερικανική συνοδεία, ενώ η Τεχεράνη απείλησε εκ νέου τις πετρελαϊκές εταιρείες με αντίποινα, «εάν συνεχιστούν οι αμερικανικές προκλήσεις».

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Νέο περιστατικό σημειώθηκε κοντά στα Στενά του Ορμούζ, καθώς πλοίο επλήγη από βλήμα αγνώστου ταυτότητας ανοιχτά του Ομάν. Η φωτιά που ξέσπασε αντιμετωπίστηκε άμεσα και τέθηκε υπό έλεγχο, σύμφωνα με ενημέρωση της βρετανικής υπηρεσίας ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, UKMTO.

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Το δεξαμενόπλοιο, που βρισκόταν 11 ναυτικά μίλια δυτικά της πόλης Μπούχα, «βρίσκεται αυτή τη στιγμή αγκυροβολημένο. Όλα τα μέλη του πληρώματος είναι σώα και ασφαλή, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί επιπτώσεις στο περιβάλλον», ανέφερε το UKMTO.

Η γεωπολιτική σημασία των Στενών του Ορμούζ

Το Ορμούζ, από όπου πριν από τον πόλεμο στο Ιράν διερχόταν το ένα πέμπτο των παγκόσμιων υδρογονανθράκων, βρίσκεται στο επίκεντρο της σύρραξης που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο μετά τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα εναντίον του Ιράν.

Έκτοτε η Τεχεράνη διεκδικεί τον έλεγχο αυτής της θαλάσσιας οδού και στοχοθετεί τακτικά πλοία που διέρχονται από εκεί χωρίς την άδειά της.

Κλιμάκωση και προειδοποιήσεις

Καθώς αυξανόμενος αριθμός πετρελαιοφόρων διέρχεται από τα Στενά υπό αμερικανική συνοδεία προκειμένου να εξέλθει από τον Κόλπο, οι επιθέσεις έχουν ενταθεί τις τελευταίες ημέρες.

Σύμφωνα με αναλυτές, το Ιράν επιδιώκει να καταδείξει ότι διατηρεί την ικανότητά του να διαταράσσει τη ναυσιπλοΐα.

Εξάλλου χθες Τρίτη η Τεχεράνη απείλησε για άλλη μια φορά τις πετρελαϊκές εταιρείες με αντίποινα, «εάν συνεχιστούν οι αμερικανικές προκλήσεις».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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