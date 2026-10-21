Στενά του Ορμούζ: Δεξαμενόπλοιο επλήγη από βλήμα στα ανοικτά του Ομάν – Σώο το πλήρωμα

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Νέο περιστατικό σημειώθηκε κοντά στα Στενά του Ορμούζ, καθώς πλοίο επλήγη από βλήμα αγνώστου ταυτότητας ανοιχτά του Ομάν. Η φωτιά που ξέσπασε αντιμετωπίστηκε άμεσα και τέθηκε υπό έλεγχο, σύμφωνα με ενημέρωση της βρετανικής υπηρεσίας ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, UKMTO.

Το δεξαμενόπλοιο, που βρισκόταν 11 ναυτικά μίλια δυτικά της πόλης Μπούχα, «βρίσκεται αυτή τη στιγμή αγκυροβολημένο. Όλα τα μέλη του πληρώματος είναι σώα και ασφαλή, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί επιπτώσεις στο περιβάλλον», ανέφερε το UKMTO.

Η γεωπολιτική σημασία των Στενών του Ορμούζ

Το Ορμούζ, από όπου πριν από τον πόλεμο στο Ιράν διερχόταν το ένα πέμπτο των παγκόσμιων υδρογονανθράκων, βρίσκεται στο επίκεντρο της σύρραξης που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο μετά τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα εναντίον του Ιράν.

Έκτοτε η Τεχεράνη διεκδικεί τον έλεγχο αυτής της θαλάσσιας οδού και στοχοθετεί τακτικά πλοία που διέρχονται από εκεί χωρίς την άδειά της.

Κλιμάκωση και προειδοποιήσεις

Καθώς αυξανόμενος αριθμός πετρελαιοφόρων διέρχεται από τα Στενά υπό αμερικανική συνοδεία προκειμένου να εξέλθει από τον Κόλπο, οι επιθέσεις έχουν ενταθεί τις τελευταίες ημέρες.

Σύμφωνα με αναλυτές, το Ιράν επιδιώκει να καταδείξει ότι διατηρεί την ικανότητά του να διαταράσσει τη ναυσιπλοΐα.

Εξάλλου χθες Τρίτη η Τεχεράνη απείλησε για άλλη μια φορά τις πετρελαϊκές εταιρείες με αντίποινα, «εάν συνεχιστούν οι αμερικανικές προκλήσεις».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ