Αυστραλία: Κουρέας έγινε ήρωας αφού «αφόπλισε» και έπιασε στα χέρια του τον οδηγό που χτύπησε σκόπιμα βουλευτή

Ο Αυστραλός κουρέας Ρίτσαρντ Τζέφρις αφόπλισε και ακινητοποίησε έναν οδηγό που φέρεται να έριξε σκόπιμα το αυτοκίνητό του στη βουλευτή Έλεν Χέινς στην πόλη Γουάνγκαρατα. Ο Τζέφρις έτρεξε έξω από το κατάστημά του, αφαίρεσε ένα μαχαίρι από την τσέπη του υπόπτου και τον κράτησε στο έδαφος μέχρι την άφιξη των αρχών. Η 65χρονη πολιτικός διακομίστηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Διεθνή Νέα

Αυστραλία βουλευτής ήρωας
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Αυστραλός κουρέας Ρίτσαρντ Τζέφρις έγινε ήρωας όταν έτρεξε από το κατάστημά του, προκειμένου να εμποδίσει τη διαφυγή άντρα που φέρεται να έριξε σκόπιμα το αυτοκίνητό του στο μέλος του κοινοβουλίου Έλεν Χέινς.
  • Ο ίδιος έσπευσε να βοηθήσει τη βουλευτή, αρπάζοντας ένα μαχαίρι από την τσέπη του υπόπτου και κρατώντας τον ακινητοποιημένο στο έδαφος μέχρι να φτάσει η αστυνομία.
  • Η 65χρονη Χέινς μεταφέρθηκε με αεροδιακομιδή στο νοσοκομείο, όπου και υποβλήθηκε σε εγχείριση στη διάρκεια της νύχτας, ενώ παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ο Αυστραλός κουρέας Ρίτσαρντ Τζέφρις έγινε ήρωας γιατί έφυγε τρέχοντας από το κατάστημά του, προκειμένου να εμποδίσει τη διαφυγή ενός άντρα, τον οποίο οι αρχές θεωρούν ύποπτο, καθώς φέρεται να έριξε σκόπιμα το αυτοκίνητό του στο μέλος του κοινοβουλίου Έλεν Χέινς, στη μικρή πόλη Γουάνγκαρατα, με το περιστατικό αυτό να έχει προκαλέσει σοκ σε όλη την χώρα.

Αυστραλία: Επίθεση με αυτοκίνητο σε 65χρονη βουλευτή – Δίνει μάχη για τη ζωή της, ερευνάται τρομοκρατικό κίνητρο – Τι δήλωσε ο πρωθυπουργός

Ο Τζέφρις είχε μόλις τελειώσει τα κουρέματα των μελών μιας οικογένειας χθες, όταν σύμφωνα με τα όσα δήλωσε άκουσε έναν «δυνατό γδούπο» έξω από το κατάστημά του και κατάλαβε ότι ο οδηγός ενός LandCruiser είχε χτυπήσει την Χέινς, αφήνοντας την σοβαρά τραυματισμένη.

«Αυτό ήταν τρελό. Αμέσως έτρεξα μπροστά για να δω τι είχε συμβεί», δήλωσε ο ίδιος σήμερα στους δημοσιογράφους.

Όπως εξήγησε, έτρεξε για να βοηθήσει την καταξιωμένη τοπική βουλευτή, αρπάζοντας ένα μαχαίρι από την τσέπη του υπόπτου της επίθεσης και βγάζοντας τον έξω από το αυτοκίνητο.

«Είχε ένα μαχαίρι. Δεν το είχε βγάλει. Δεν ήμουν άνετος με τις κινήσεις του. Έτσι, το έβγαλα από την τσέπη του και το πέταξα μακριά», δήλωσε ο Τζέφρις, που κράτησε τον ύποπτο στο έδαφος μέχρι να φτάσει η αστυνομία.

«Απλώς έσκυψα από πάνω του κι όταν βρέθηκε στο έδαφος δεν ήταν πια απειλή. Έτσι, έμεινα μαζί του και του είπα ότι δεν μπορεί να φύγει».

Η 65χρονη Χέινς μεταφέρθηκε με αεροδιακομιδή στο νοσοκομείο, όπου και υποβλήθηκε σε εγχείριση στη διάρκεια της νύχτας, ενώ παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση.

Η ίδια φέρεται να έχει χάσει το πόδι της, σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ