Αυστραλία: Κουρέας έγινε ήρωας αφού «αφόπλισε» και έπιασε στα χέρια του τον οδηγό που χτύπησε σκόπιμα βουλευτή

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Ο Αυστραλός κουρέας Ρίτσαρντ Τζέφρις έγινε ήρωας γιατί έφυγε τρέχοντας από το κατάστημά του, προκειμένου να εμποδίσει τη διαφυγή ενός άντρα, τον οποίο οι αρχές θεωρούν ύποπτο, καθώς φέρεται να έριξε σκόπιμα το αυτοκίνητό του στο μέλος του κοινοβουλίου Έλεν Χέινς, στη μικρή πόλη Γουάνγκαρατα, με το περιστατικό αυτό να έχει προκαλέσει σοκ σε όλη την χώρα.

Ο Τζέφρις είχε μόλις τελειώσει τα κουρέματα των μελών μιας οικογένειας χθες, όταν σύμφωνα με τα όσα δήλωσε άκουσε έναν «δυνατό γδούπο» έξω από το κατάστημά του και κατάλαβε ότι ο οδηγός ενός LandCruiser είχε χτυπήσει την Χέινς, αφήνοντας την σοβαρά τραυματισμένη.

«Αυτό ήταν τρελό. Αμέσως έτρεξα μπροστά για να δω τι είχε συμβεί», δήλωσε ο ίδιος σήμερα στους δημοσιογράφους.

Όπως εξήγησε, έτρεξε για να βοηθήσει την καταξιωμένη τοπική βουλευτή, αρπάζοντας ένα μαχαίρι από την τσέπη του υπόπτου της επίθεσης και βγάζοντας τον έξω από το αυτοκίνητο.

«Είχε ένα μαχαίρι. Δεν το είχε βγάλει. Δεν ήμουν άνετος με τις κινήσεις του. Έτσι, το έβγαλα από την τσέπη του και το πέταξα μακριά», δήλωσε ο Τζέφρις, που κράτησε τον ύποπτο στο έδαφος μέχρι να φτάσει η αστυνομία.

«Απλώς έσκυψα από πάνω του κι όταν βρέθηκε στο έδαφος δεν ήταν πια απειλή. Έτσι, έμεινα μαζί του και του είπα ότι δεν μπορεί να φύγει».

Η 65χρονη Χέινς μεταφέρθηκε με αεροδιακομιδή στο νοσοκομείο, όπου και υποβλήθηκε σε εγχείριση στη διάρκεια της νύχτας, ενώ παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση.

Η ίδια φέρεται να έχει χάσει το πόδι της, σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ