Φινλανδία: Streamer πέθανε έπειτα από αυτοτραυματισμό σε live – Θεατές πληρώνουν για ολοένα πιο επικίνδυνες δοκιμασίες

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Τραγική κατάληξη είχε η δραστηριότητα μίας 23χρονης streamer στη Φινλανδία, η οποία έχασε τη ζωή της έπειτα από σοβαρό αυτοτραυματισμό κατά τη διάρκεια ζωντανής διαδικτυακής μετάδοσης.

Ο θάνατός της, την Τρίτη (20/10), επαναφέρει στο προσκήνιο το επικίνδυνο φαινόμενο του «trash streaming», κατά το οποίο δημιουργοί περιεχομένου εκθέτουν τον εαυτό τους σε ακραίες καταστάσεις, συχνά υπό την πίεση θεατών που τους ενθαρρύνουν με σχόλια και χρηματικές δωρεές. Ειδικοί προειδοποιούν ότι η αναζήτηση μεγαλύτερης τηλεθέασης και οικονομικής ανταμοιβής μπορεί να οδηγήσει σε ολοένα πιο επικίνδυνες συμπεριφορές, ενώ αυξάνεται η πίεση προς τις πλατφόρμες να αναλάβουν τις ευθύνες τους.

Πρόκειται για την Ιίντα-Σοφία Χεϊμόνεν (Iida-Sofia Heimonen), γνωστή στο διαδίκτυο ως Iidasofya, μία νεαρή δημιουργό περιεχομένου από την πόλη Κότκα της Φινλανδίας, η οποία είχε αποκτήσει διαδικτυακή παρουσία μέσα από το TikTok και την πλατφόρμα ζωντανών μεταδόσεων Kick, σύμφωνα με φινλανδικά μέσα ενημέρωσης.

Όπως μεταδίδει το φινλανδικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο Yle, η 23χρονη τραυματίστηκε σοβαρά ενώ πραγματοποιούσε ζωντανή μετάδοση σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης ιδιαίτερα δημοφιλή στους νέους. Υπέκυψε στα τραύματά της την Τρίτη 20 Οκτωβρίου, με την υπόθεση να προκαλεί έντονη συζήτηση στη Φινλανδία σχετικά με τους κινδύνους που εγκυμονεί η συγκεκριμένη μορφή διαδικτυακής ψυχαγωγίας.

Τι είναι το «trash streaming» και γιατί θεωρείται επικίνδυνο

Το «trash streaming», που στη Φινλανδία είναι γνωστό ως «rappiostriimaus», αποτελεί μια αμφιλεγόμενη κατηγορία ζωντανών διαδικτυακών μεταδόσεων.

Οι δημιουργοί παρουσιάζουν σε πραγματικό χρόνο περιστατικά από την καθημερινότητά τους, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, χρήση ουσιών, εξευτελιστικές καταστάσεις ή επικίνδυνες συμπεριφορές.

Σε αντίθεση με τις συνηθισμένες διαδικτυακές μεταδόσεις, το συγκεκριμένο περιεχόμενο συχνά βασίζεται στην πρόκληση, στον αιφνιδιασμό και στην έντονη αντίδραση του κοινού.

Οι θεατές παρακολουθούν, σχολιάζουν και σε ορισμένες περιπτώσεις προσφέρουν χρήματα, ενθαρρύνοντας τους δημιουργούς να συνεχίσουν ή να ξεπεράσουν τα όρια προηγούμενων μεταδόσεων.

Το αποτέλεσμα, σύμφωνα με ειδικούς, μπορεί να είναι ένας επικίνδυνος κύκλος στον οποίο η ανάγκη για περισσότερους θεατές και μεγαλύτερα έσοδα οδηγεί σε αυξανόμενη έκθεση στον κίνδυνο.

«Το κοινό επιβραβεύει και ενθαρρύνει την επικίνδυνη συμπεριφορά»

Η Μαρένα Κούκονεν, επικεφαλής του Κέντρου Πρόληψης Αυτοκτονιών της φινλανδικής οργάνωσης ψυχικής υγείας Mieli, επισημαίνει ότι ο ρόλος του κοινού είναι καθοριστικός.

Όπως εξηγεί, οι streamers αυτού του είδους δεν ενεργούν σε ένα απομονωμένο περιβάλλον, αλλά μπροστά σε θεατές που μπορούν να επηρεάσουν τη συμπεριφορά τους.

«Η κοινότητα και το κοινό επιβραβεύουν αυτή τη συμπεριφορά, την ενθαρρύνουν και ενδεχομένως προσφέρουν χρήματα στον streamer», αναφέρει.

Σύμφωνα με την ειδικό, οι υψηλοί αριθμοί θεατών μπορούν να λειτουργήσουν ως κίνητρο για την ανάληψη ολοένα μεγαλύτερων κινδύνων.

Το πρόβλημα γίνεται ιδιαίτερα σοβαρό όταν οι δημιουργοί αντιμετωπίζουν ήδη δυσκολίες, όπως εξάρτηση από ουσίες ή τάσεις αυτοτραυματισμού.

Η Κούκονεν τονίζει ότι αρκετοί άνθρωποι που συμμετέχουν σε τέτοιες μεταδόσεις βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση, γεγονός που καθιστά ακόμη μεγαλύτερη την ευθύνη όσων παρακολουθούν και ενθαρρύνουν επικίνδυνες πράξεις.

Νέο περιστατικό μετά την πτώση streamer από μπαλκόνι

Ο θάνατος της streamer από την Κότκα δεν αποτελεί το μοναδικό σοβαρό περιστατικό που έχει συνδεθεί πρόσφατα με το φαινόμενο στη Φινλανδία.

Στις αρχές Οκτωβρίου, ένας άλλος γνωστός streamer τραυματίστηκε σοβαρά όταν έπεσε από μπαλκόνι πολυκατοικίας στο Κιρκονουμί, κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης.

Το περιστατικό προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, ενώ αποσπάσματα της μετάδοσης διαδόθηκαν ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με προηγούμενο ρεπορτάζ του Yle, ο άνδρας επέζησε, ωστόσο το συμβάν ανέδειξε τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν όταν επικίνδυνες καταστάσεις εκτυλίσσονται μπροστά σε πολυάριθμους διαδικτυακούς θεατές.

Η διαδοχή των δύο περιστατικών μέσα στον ίδιο μήνα ενισχύει τον προβληματισμό για την έκταση του φαινομένου.

Οι θεατές ειδοποίησαν τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης

Στην περίπτωση της 23χρονης που έχασε τη ζωή της, οι αρμόδιες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης δέχθηκαν πολλές κλήσεις από ανθρώπους που παρακολουθούσαν τη διαδικτυακή μετάδοση.

Η Κούκονεν επισημαίνει ότι οι θεατές έχουν ευθύνη να αντιδρούν όταν αντιλαμβάνονται πως ένας δημιουργός περιεχομένου βρίσκεται σε κίνδυνο.

Συνιστά την άμεση αναφορά περιεχομένου που περιλαμβάνει αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές στους διαχειριστές της πλατφόρμας και, όταν απαιτείται, την ενημέρωση της αστυνομίας ή των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Η ειδικός υπογραμμίζει επίσης ότι ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζονται τέτοια περιστατικά έχει ιδιαίτερη σημασία.

Προειδοποιεί ότι η υπερβολική δραματοποίηση ή η λεπτομερής αναπαραγωγή επικίνδυνων πράξεων μπορεί να επιβαρύνει ανθρώπους που βρίσκονται ήδη σε κρίση.

Η περίπτωση του Γάλλου streamer που πέθανε μπροστά στις κάμερες

Το φαινόμενο έχει απασχολήσει και άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Το 2025, ο Γάλλος streamer Ζαν Πορμανόβ, με πραγματικό όνομα Ραφαέλ Γκραβέν, πέθανε κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης στην πλατφόρμα Kick.

Ο Γκραβέν, ένας από τους γνωστότερους δημιουργούς αυτού του είδους περιεχομένου στη Γαλλία, είχε εκτεθεί επανειλημμένα σε κακομεταχείριση κατά τη διάρκεια διαδικτυακών μεταδόσεων.

Σύμφωνα με το Yle, θεατές είχαν προσφέρει χρήματα προκειμένου ο streamer να υποστεί κακοποιητική μεταχείριση.

Ο θάνατός του προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και κινητοποίηση των γαλλικών Αρχών, οι οποίες επιχείρησαν να περιορίσουν τη δραστηριότητα του σχετικού περιεχομένου στην πλατφόρμα.

Ωστόσο, όπως επισημαίνουν ειδικοί, η αντιμετώπιση του φαινομένου είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς νέες πλατφόρμες εμφανίζονται διαρκώς και το περιεχόμενο μπορεί να μεταφέρεται γρήγορα από τη μία υπηρεσία στην άλλη.

Στο μικροσκόπιο η ευθύνη των πλατφορμών

Η Μαρένα Κούκονεν θεωρεί ότι η αντιμετώπιση του προβλήματος δεν μπορεί να περιοριστεί αποκλειστικά στους δημιουργούς περιεχομένου.

Οι πλατφόρμες που επιτρέπουν τη μετάδοση και την οικονομική εκμετάλλευση επικίνδυνων συμπεριφορών οφείλουν, σύμφωνα με την ίδια, να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη.

«Οι streamers αυτού του είδους είναι συχνά άνθρωποι με προβλήματα εξάρτησης και τάση να βλάπτουν τον εαυτό τους. Οι πλατφόρμες έχουν επίσης τεράστια ευθύνη για το είδος του εμπορικού περιεχομένου που παράγουν και επιτρέπουν», τονίζει.

Η ίδια επισημαίνει ότι οι εταιρείες παρέχουν ουσιαστικά το τεχνολογικό περιβάλλον μέσα στο οποίο αναπτύσσεται αυτή η δραστηριότητα.

Το γεγονός ότι οι ζωντανές μεταδόσεις μπορούν να αποφέρουν οικονομικό όφελος περιπλέκει ακόμη περισσότερο το πρόβλημα, καθώς δημιουργεί κίνητρα για τη συνέχιση μιας συμπεριφοράς που ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την υγεία ή τη ζωή των συμμετεχόντων.

Ο θάνατος της streamer στη Φινλανδία επαναφέρει ένα κρίσιμο ερώτημα για τη σύγχρονη ψηφιακή ψυχαγωγία: ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη όταν η ανθρώπινη ευαλωτότητα μετατρέπεται σε θέαμα, οι θεατές επιβραβεύουν την επικίνδυνη συμπεριφορά και οι διαδικτυακές πλατφόρμες προσφέρουν τον χώρο για την αναπαραγωγή της;