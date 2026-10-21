Ειδική ενίσχυση σε πληγέντες από πλημμύρες: Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση και μέχρι πότε

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Έως και την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2026 παρατείνεται η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων αναφορικά με τη χορήγηση της ενίσχυσης στους πολίτες του Δήμου Μυλοπόταμου του Ρεθύμνου που επλήγησαν από τα πρόσφατα πλημμυρικά φαινόμενα.

Η ενίσχυση αφορά την κάλυψη πρώτων αναγκών και την αντικατάσταση οικοσκευής.

Τι πρέπει να γνωρίζετε

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να προσέλθουν στον δήμο για την υποβολή της επίσημης αίτησης, έχοντας μαζί τους αντίγραφο του δελτίου αυτοψίας, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, αντίγραφα των φορολογικών εντύπων Ε1 και Ε9, καθώς και αποδεικτικό τραπεζικού λογαριασμού, στο οποίο αναγράφονται το IBAN και το όνομα του δικαιούχου.

Ο δήμος καλεί όσους δεν έχουν ακόμη καταθέσει αίτηση να προσέλθουν έγκαιρα, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι φάκελοί τους και να προχωρήσει η διαδικασία ελέγχου για την καταβολή της ενίσχυσης.

Τρόποι επικοινωνίας

Για πληροφορίες, ελλείψεις δικαιολογητικών ή περιπτώσεις αδυναμίας προσέλευσης, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 2834340353 και 2834340102