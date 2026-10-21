Ποιοι θέλουν ξανά τάγματα εφόδου στους δρόμους

Η ενεργοποίηση πρώην πυρήνων της Χρυσής Αυγής, η αιματηρή επίθεση στην Ελευσίνα και η προσπάθεια στρατολόγησης στις κερκίδες των γηπέδων.

Του ΘΕΟΔΟΣΗ ΠΑΝΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Την προσπάθεια αναβίωσης των περιβόητων ταγμάτων εφόδου, για τα οποία είχε καταδικαστεί η ηγεσία της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, φέρνει στην επιφάνεια το σοβαρό περιστατικό στην Ελευσίνα με τον τραυματισμό 32χρονου από δύο γνωστούς νεοναζί της περιοχής.

Οι δύο νεαροί, ηλικίας 18 και 22 ετών, κατηγορούνται για ανθρωποκτονία, καθώς τραυμάτισαν σοβαρά το θύμα με μαχαίρι, και προφυλακίστηκαν μετά την απολογία τους, την περασμένη Τετάρτη. Εκτός από τη συμμετοχή τους σε ακροδεξιά οργάνωση, οι συλληφθέντες είναι γνωστοί στην Ελευσίνα και ως χούλιγκαν αθηναϊκής ομάδας.

Παρά την πολυδιάσπαση που υπέστη ο ακροδεξιός χώρος μετά τη φυλάκιση των μελών της Χρυσής Αυγής, οι κινήσεις για την επανένωση των διάσπαρτων κομματιών του έχουν αποκτήσει έντονα χαρακτηριστικά, ιδιαίτερα τον τελευταίο ενάμιση μήνα.

Πριν από το σοβαρό περιστατικό με το μαχαίρωμα του 32χρονου στην Ελευσίνα, ήδη οι Αρχές είχαν διαπιστώσει, μέσα από τα κανάλια πληροφόρησης που διαθέτουν, πως είχε ξεκινήσει μια διαδικασία ενεργοποίησης των παλαιών πυρήνων της Χρυσής Αυγής, αυτή τη φορά σε ένα νέο «σχήμα», με τον ίδιο όμως σκοπό, τις βίαιες επιθέσεις σε μετανάστες και αντιφασίστες, αλλά και με την ίδια ιδεολογία, τον ναζισμό και τον φασισμό.

«Βιτρίνα»

Η αιχμή του δόρατος για την επανένωση είναι ένας δήθεν αθλητικός σύλλογος πολεμικών τεχνών που ουσιαστικά αποτελεί «φωλιά» νεοναζί. Το τελευταίο διάστημα έχει συγκεντρώσει στις τάξεις του πολλά πρώην μέλη της Χρυσής Αυγής, κυρίως τους «πυρηνάρχες» των ταγμάτων εφόδου στα Δυτικά Προάστια και στον Πειραιά, ανάμεσά τους ακόμα και ανθρώπους που οργάνωσαν το τάγμα εφόδου το οποίο δολοφόνησε τον Παύλο Φύσσα.

Κάποιοι από αυτούς έχουν καταδικαστεί για τα εγκλήματα της οργάνωσης, όμως κατά τη διάρκεια του εγκλεισμού τους αποχώρησαν από τη Χρυσή Αυγή και πλέον κυκλοφορούν ελεύθεροι, καθώς εξέτισαν το μεγαλύτερο μέρος της ποινής τους.

Τα άτομα αυτά έχουν επιστρέψει στις γειτονιές τους χωρίς, όμως, να προκαλούν ή να αποκαλύπτουν την ιδεολογία τους, καθώς πολλά από αυτά έχουν αποφυλακιστεί με περιοριστικούς όρους. Ωστόσο, το γεγονός αυτό δεν τα εμποδίζει να έχουν στενές επαφές με τον σύλλογο που με το πρόσχημα της σχολής πολεμικών τεχνών προσπαθεί να στρατολογήσει νέα μέλη.

Τα σχολεία και τα γήπεδα αποτελούν χώρους δράσης τους, στην προσπάθειά τους να στρατολογήσουν νέους ανθρώπους και ανήλικους μαθητές, καλλιεργώντας την τάση προς τη βία. Παράλληλα, υποδεικνύουν ως εχθρούς ομάδες όπως οι μετανάστες και οι αντιφασίστες, ενισχύοντας την πόλωση και την εχθρότητα.

Ηδη σε κάποια σχολεία, κυρίως στη δυτική Αττική και στον Πειραιά, σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων διαπιστώνουν την εμφάνιση τέτοιων φαινομένων μεταξύ των μαθητών. Για τον λόγο αυτόν, προχωρούν σε σχετικές αναρτήσεις στο διαδίκτυο, επιδιώκοντας να ενημερώσουν και να ευαισθητοποιήσουν τους υπόλοιπους γονείς σχετικά με την έκταση και τις διαστάσεις του φαινομένου.

Στρατολόγηση

Οσον αφορά τους δύο νεοναζί στην Ελευσίνα, οι οποίοι προφυλακίστηκαν για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να είχαν στρατολογηθεί από τη συγκεκριμένη οργάνωση, η οποία βρίσκεται πίσω από γυμναστικό σύλλογο πολεμικών τεχνών. Η στρατολόγησή τους φέρεται να έγινε μέσω συγκεκριμένης Θύρας οπαδών αθηναϊκής ομάδας, μέρος των οργανωμένων μελών της οποίας φέρεται να έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια στενές σχέσεις με πρόσωπα που συνδέονται με την αποκαλούμενη Greek Mafia.

Σύμφωνα με πληροφορίες που φέρεται να έχουν περιέλθει σε γνώση ειδικών υπηρεσιών, η παρουσία νεοναζί χούλιγκαν καταγράφεται σε οργανωμένους οπαδούς ομάδων της Αττικής. Οι σχετικές αναφορές αναδεικνύουν τις πιθανές διασυνδέσεις μεταξύ ακροδεξιών κύκλων και οργανωμένων οπαδών, ένα ζήτημα που χρήζει περαιτέρω διερεύνησης.

Αλλωστε στον ίδιο «σύλλογο» δραστηριοποιείται και γνωστός πρώην πυρηνάρχης της Χρυσής Αυγής σε γειτονιά του Πειραιά, ο οποίος επίσης είχε καταδικαστεί ως μέλος της εγκληματικής οργάνωσης.

Μάλιστα την περίοδο των ερευνών για την εξάρθρωση της Χρυσής Αυγής, οι συνομιλίες του συγκεκριμένου ανθρώπου είχαν αποκαλύψει τον χαρακτήρα των νταήδων νεοναζί, καθώς ο ίδιος ομολογούσε ότι έτρεμε στην ιδέα να μπει στη φυλακή.

Μάλιστα, ήταν ο πρώτος που έσπευσε διαδικτυακά και μέσω ενός συγκεκριμένου συλλογικού προφίλ να υπερασπιστεί την πράξη των δύο νεοναζί στην Ελευσίνα, επιμένοντας πως αυτοί ήταν σε άμυνα απέναντι στον 32χρονο αντιφασίστα.

Ερευνα για ρατσιστικό κίνητρο

Λίγες ημέρες μετά την επίθεση στην Ελευσίνα, σημειώθηκε ένα ακόμα περιστατικό στο Μεταξουργείο, που έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον των Αρχών. Πριν από λίγες ημέρες, ομάδα 15 νεαρών επιτέθηκε εναντίον δύο Αιγύπτιων μαθητών έξω από το 6ο Εσπερινό Λύκειο Αθηνών. Ενα από τα δύο θύματα τραυματίστηκε σοβαρά με μαχαίρι και γλίτωσε χάρη στους διασώστες του ΕΚΑΒ, που κλήθηκαν από τον διευθυντή του σχολείου.

Οι Αρχές ερευνούν για ρατσιστικό κίνητρο στην επίθεση, καθώς τα θύματα δήλωσαν ότι δεν γνωρίζουν τα άτομα που τους επιτέθηκαν.