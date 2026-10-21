Ρωσία: Απελευθέρωσε τον 74χρονο Αμερικανό Στίβεν Χάμπαρντ κατά την επίσκεψη Γουίτκοφ στην Αγία Πετρούπολη

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Η Μόσχα προχώρησε την Τετάρτη στην αποφυλάκιση του συνταξιούχου Αμερικανού εκπαιδευτικού Στίβεν Χάμπαρντ, ο οποίος κρατούνταν από το 2022, συμπίπτοντας χρονικά με την κρίσιμη αποστολή του απεσταλμένου της διοίκησης Τραμπ, Στιβ Γούιτκοφ, στην Αγία Πετρούπολη.

Η εξέλιξη αυτή είχε προαναγγελθεί από την προηγούμενη ημέρα στην Ουάσινγκτον, όταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο ότι είχε συνομιλήσει «εκτενώς» με τον Ρώσο ηγέτη Βλαντίμιρ Πούτιν για το ζήτημα, ζητώντας του προσωπικά να αφήσει ελεύθερο τον καταγόμενο από το Μίσιγκαν Αμερικανό πολίτη.

Ο Χάμπαρντ είναι ο δεύτερος Αμερικανός κρατούμενος που απελευθερώνεται από τη Ρωσία μέσα σε διάστημα μόλις δύο μηνών, καθώς είχε προηγηθεί τον Αύγουστο η αποφυλάκιση του βετεράνου των Πεζοναυτών Ρόμπερτ Γκίλμαν – ο οποίος ήταν σοβαρά άρρωστος και κρατούνταν με αμφισβητούμενες κατηγορίες περί επίθεσης σε αστυνομικό.

Η αποφυλάκιση του Χάμπαρντ πραγματοποιήθηκε όχι μόνο εν μέσω της επίσκεψης Γουίτκοφ, αλλά και σε μια συγκυρία κατά την οποία ο Τραμπ προβαίνει σε σειρά ενεργειών που ευνοούν τη Ρωσία, την ώρα που η συμμαχία της Ουάσινγκτον με το Κίεβο εμφανίζει σημάδια κάμψης, σχολιάζει το Associated Press.

Η σύλληψη, οι κατηγορίες και οι συνθήκες κράτησης

Ο Στίβεν Χάμπαρντ καταδικάστηκε το 2024, έπειτα από μια κεκλεισμένων των θυρών δίκη, σε ποινή κάθειρξης σχεδόν επτά ετών.

Οι Ρώσοι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι είχε υπογράψει συμβόλαιο με τον ουκρανικό στρατό μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022 και ότι πολεμούσε στο πλευρό των Ουκρανών μέχρι τη σύλληψή του δύο μήνες αργότερα.

Η αμερικανική κυβέρνηση επί προεδρίας Μπάιντεν είχε κατατάξει επίσημα τον Χάμπαρντ στην κατηγορία των παράνομα κρατουμένων.

Σύμφωνα με το Foley Foundation, μια οργάνωση προάσπισης των δικαιωμάτων των ομήρων, περίπου είκοσι Αμερικανοί πολίτες παραμένουν φυλακισμένοι στη Ρωσία για διάφορους λόγους.

Ο Χάμπαρντ κρατούνταν από το 2022 με κατηγορίες τις οποίες η οργάνωση Hostage Aid Worldwide χαρακτήρισε ανυπόστατες.

Τον Αύγουστο, η οργάνωση δημοσιοποίησε ανοιχτή επιστολή προς τον Τραμπ, την οποία συνέταξε η αδελφή του Χάμπαρντ, Πατρίσια Χάμπαρντ Φοξ.

Στην επιστολή αυτή εξέφραζε την εκτίμησή της προς τον Τραμπ, καταγγέλλοντας παράλληλα ότι ο αδελφός της υπέστη «συνεχείς ξυλοδαρμούς, βασανιστήρια και λιμοκτονία» κατά τη διάρκεια της κράτησής του.

Κατά τη συνάντηση στο Ανάκτορο Κωνσταντινόφσκι, ο Γουίτκοφ ευχαρίστησε τον Πούτιν για την απελευθέρωση του Χάμπαρντ.

«Χάρη σε εσάς, επιστρέφει σπίτι στην οικογένειά του», του είπε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, ο Ρώσος ηγέτης απάντησε ότι ο Χάμπαρντ βρισκόταν ήδη στο αεροδρόμιο Πούλκοβο της Αγίας Πετρούπολης μετά την αποφυλάκισή του.