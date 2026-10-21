Ρωσία: Άρχισε η συνάντηση Γουίτκοφ – Πούτιν στην Αγία Πετρούπολη – Στο τραπέζι το ειρηνευτικό πλαίσιο του Όσλο

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Στο αυτοκρατορικό Ανάκτορο Κωνσταντινόφσκι της Αγίας Πετρούπολης, στη Ρωσία, χτυπά πλέον η καρδιά των διπλωματικών διεργασιών για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, καθώς ο Βλαντίμιρ Πούτιν υποδέχθηκε τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, αμέσως μετά τον γύρο επαφών του τελευταίου με την ηγεσία της Ουκρανίας, της Νορβηγίας και της Φινλανδίας.

Ο Γουίτκοφ έφθασε νωρίς το πρωί στην Αγία Πετρούπολη με σκοπό τη διεξαγωγή συνομιλιών με τον Πούτιν.

Το ταξίδι αυτό πραγματοποιείται μόλις μία ημέρα μετά τις διαβουλεύσεις που είχε στο Όσλο με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολόντιμιρ Ζελένσκι, καθώς και με τους ηγέτες της Νορβηγίας και της Φινλανδίας.

Κατά την άφιξή του στο αεροδρόμιο Πούλκοβο, τον Αμερικανό απεσταλμένο υποδέχθηκε ο σύμβουλος του Κρεμλίνου για τη διεθνή οικονομική συνεργασία, Κίριλ Ντμίτριεφ.

Στη συνέχεια, οι δύο άνδρες κατευθύνθηκαν στο Ανάκτορο Κωνσταντινόφσκι της Αγίας Πετρούπολης, όπου ξεκίνησε η συνάντηση του Γουίτκοφ με τον Πούτιν.

Στη συνάντηση συμμετέχει και ο Ντμίτριεφ.

Οικονομική συνεργασία, ντίζελ και Τραμπ

Κατά την αρχική ανταλλαγή τοποθετήσεων μεταξύ των δύο πλευρών, όπως μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, ο Βλαντίμιρ Πούτιν εξέφρασε το ενδιαφέρον του για την αποκατάσταση των διμερών σχέσεων και της οικονομικής συνεργασίας με τις ΗΠΑ.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Ρώσος Πρόεδρος εξήρε τη συμφωνία για το ντίζελ που επιτεύχθηκε με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Παράλληλα, ο Πούτιν υπενθύμισε τις δημόσιες τοποθετήσεις του Τραμπ σχετικά με την ανάγκη να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία προκειμένου να σταματήσει η απώλεια ανθρώπινων ζωών, ενώ ζήτησε να ενημερωθεί για το περιεχόμενο και τα αποτελέσματα των συνομιλιών που προηγήθηκαν στο Όσλο.

Από την πλευρά του, ο Στιβ Γουίτκοφ εξέφρασε την ελπίδα ο Βλαντίμιρ Πούτιν να εξετάσει το ενδεχόμενο επανέναρξης των ειρηνευτικών συνομιλιών με τις ΗΠΑ και την Ουκρανία στο επίπεδο «τεχνικών συζητήσεων».

Ο Αμερικανός απεσταλμένος χαρακτήρισε τη συνάντηση του Όσλο παραγωγική, υπογραμμίζοντας ότι υπάρχει πλέον «μια βάση για να προχωρήσουμε προς μια εκεχειρία».