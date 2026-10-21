Cyber Greece 2026: Ο άνθρωπος στο επίκεντρο της κυβερνοασφάλειας

Η ανθρώπινη κρίση, ο ρόλος της Τεχνητής Νοημοσύνης και το μέλλον της ασφάλειας, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης του 6ου Cyber Greece 2026, που συνδιοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting

Του Κωνσταντίνου Νικολόπουλου

Οι βασικές προτεραιότητες αλλά και τα επόμενα βήματα, στη σχέση τεχνολογίας και ανθρώπινου παράγοντα, αναδείχτηκαν στην συζήτηση μεταξύ της Αναστασίας Αριτζή, Strategic Communications Consultant | MoralPLai Project, TUM-Institute for Ethics in Artificial Intelligence και του Βασίλη Βασιλόπουλου, Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO), ΕΡΤ.

«Αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια συζήτηση γύρω από το τι κάνει η τεχνολογία. Δεν είμαστε σε συζήτηση για το τι κάνει ο άνθρωπος… Και ο ρόλος του ανθρώπου είναι πάρα πολύ σημαντικός σε αυτόν τον κύκλο ζωής της επεξεργασίας. Διότι πρόκειται για μια καινούρια επεξεργασία τεχνολογικά. Και θα πρέπει να δούμε ποιος είναι ο κατάλληλος σε ποια θέση, ποια στιγμή, με ποια καθήκοντα, ποια ευθύνη, σε κάθε τομέα», ανέφερε ο κ. Βασιλόπουλος.

Από την πλευρά της η Αναστασία Αριτζή, μίλησε για τις απειλές όπως αυτές εξελίσσονται σήμερα. «Είναι σίγουρο ότι οι απειλές γίνονται πολύ πιο σύνθετες… Απαιτούν επαγρύπνηση και ετοιμότητα. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, εγώ θα ήθελα να βάλω το εξής ερώτημα και έχει να κάνει με το ποιος έχει την ευθύνη. Ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη; Και εκεί υπάρχει μια γκρίζα περιοχή. Είναι η εταιρεία που κατασκευάζει τα εργαλεία; Είναι ο developer; Είναι ο χρήστης; Είμαστε και εκεί, θα έλεγα, σε μια σύγχυση. Νομίζω ότι δεν υπάρχει μια απάντηση ως προς αυτό», επεσήμανε η κ. Αριτζή.

Αναφερόμενοι στα τεχνολογικά εργαλεία και την εμπιστοσύνη που δείχνουν σε αυτά οι άνθρωποι, τόνισαν ότι η συζήτηση αναδεικνύει ότι η τεχνολογία από μόνη της δεν αρκεί για την αντιμετώπιση των σύγχρονων απειλών στην κυβερνοασφάλεια. Απαιτείται συνδυασμός τεχνολογικών λύσεων, ανθρώπινης κρίσης, εκπαίδευσης, συνεργασίας και ηθικής προσέγγισης. Η ασφάλεια πρέπει να γίνει μέρος της κουλτούρας και της καθημερινής πρακτικής, με τον άνθρωπο να παραμένει ο βασικός κρίκος – όχι ως αδύναμος, αλλά ως η πρώτη και τελευταία γραμμή άμυνας.

Το Cyber Greece 2026 «Υβριδικές Απειλές: Το νέο τοπίο», το οποίο συνδιοργανώνουν οι εταιρείες Next is Now και Dome Consulting στην Αίγλη Ζαππείου, πραγματοποιείται σήμερα (21/10) υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνικής Νοημοσύνης, του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, καθώς και με την ευρεία υποστήριξη κορυφαίων εταιρειών και οργανισμών της αγοράς. Diamond χορηγός του συνεδρίου είναι η Εθνική Τράπεζα, ενώ ως Platinum χορηγοί συμμετέχουν οι εταιρείες OBRELA και BRIGHT GROUP. Την κατηγορία των Golden χορηγών στελεχώνουν οι ADACOM και inDigital, ενώ Silver χορηγοί είναι οι HUAWEI, NEUROSOFT και Netcompany. Στο πλευρό του συνεδρίου ως Χορηγοί βρίσκονται οι εταιρείες Τ, ΑΔΜΗΕ, Olympios, EFAGROUP και Cognyte LUMINAR, με την εκδήλωση να πραγματοποιείται επιπλέον με την υποστήριξη της ΕΥΔΑΠ. Χορηγοί επικοινωνίας που καλύπτουν και προβάλλουν το συνέδριο είναι οι realfm97.8, Realnews, Real.gr, ENIKOS και enikonomia.gr. Το CYBER GREECE αποτελεί σταθερά έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς για την ασφάλεια στον ψηφιακό χώρο στην Ελλάδα.