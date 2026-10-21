Ιμανόλ Αλγκουαθίλ για το Ολυμπιακός-Σπάρτα Πράγας: «Σαν τελικός το παιχνίδι, μοναδικός στόχος η νίκη»

Τη νίκη απέναντι στη Σπάρτα Πράγας έθεσε ως βασικό στόχο του Ολυμπιακού ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αναμέτρησης των δύο ομάδων για την 3η αγωνιστική του Europa League. Ο Βάσκος προπονητής χαρακτήρισε το παιχνίδι «σαν τελικό», επισημαίνοντας ότι ένα θετικό αποτέλεσμα με διαφορά μεγαλύτερη του ενός γκολ θα ήταν ακόμη πιο σημαντικό.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στα δυνατά σημεία της Σπάρτα Πράγας, στην αγωνιστική κατάσταση των ποδοσφαιριστών του, στις επιλογές που διαθέτει στη μεσαία γραμμή και στις απαιτήσεις που υπάρχουν στον Ολυμπιακό.

Ο στόχος της νίκης και η ανάλυση της Σπάρτα Πράγας

Αναλύοντας την προσέγγισή του για την αναμέτρηση, ο Αλγκουαθίλ ξεκαθάρισε ότι προτεραιότητα αποτελεί η κατάκτηση της νίκης, χωρίς να παραγνωρίζει τη δυναμική του αντιπάλου.

«Για αύριο, το πιο σημαντικό είναι να νικήσουμε. Με τον μέγιστο σεβασμό προς τον αντίπαλο, θα μπούμε στο παιχνίδι με μοναδικό στόχο τη νίκη. Εάν μπορέσουμε να νικήσουμε με διαφορά μεγαλύτερη του ενός γκολ, θα είναι θετικό. Αύριο θα είναι σαν τελικός, οπότε θα ήταν καλό να νικήσουμε με περισσότερα από ένα γκολ διαφορά».

Στη συνέχεια, ο Βάσκος τεχνικός στάθηκε στα χαρακτηριστικά της Σπάρτα Πράγας, υπογραμμίζοντας την ποιότητά της, τη σωματική δύναμη των ποδοσφαιριστών της και την αποτελεσματικότητά της στις στατικές φάσεις.

«Ο Ολυμπιακός πρέπει να παρουσιάσει τον καλύτερό του εαυτό σε όλους τους τομείς. Η Σπάρτα είναι μια πολύ δυνατή ομάδα, με πολλά δυνατά στοιχεία. Ένα από αυτά είναι η δύναμή της. Τόσο οι παίκτες στα άκρα όσο και ο επιθετικός της είναι πολύ καλοί. Έχει δημιουργήσει προβλήματα στους αντιπάλους της από στατικές φάσεις. Παίζει έξυπνα και ποιοτικά και δεν θα είναι εύκολος αντίπαλος».

Η κατάσταση του Μπέιλι και οι επιλογές στη μεσαία γραμμή

Αναφορικά με την κατάσταση του Μπέιλι, ο προπονητής του Ολυμπιακού εξήγησε ότι ο ποδοσφαιριστής συμμετέχει στις προπονήσεις της ομάδας, ωστόσο το τεχνικό επιτελείο δεν επιθυμεί να επισπεύσει την επιστροφή του, περιμένοντας τις οδηγίες των γιατρών.

«Για τον Μπέιλι δεν μπορούμε να πούμε πολλά. Γνωρίζουμε τι έχει συμβεί. Προπονείται με την ομάδα, αλλά δεν θέλουμε να βιαστούμε και να ρισκάρουμε. Περιμένουμε τις οδηγίες των γιατρών».

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο να αγωνιστούν ταυτόχρονα οι Φρόιλερ, Έσε και Πουέρτα, ο Αλγκουαθίλ επισήμανε ότι και οι τρεις βρίσκονται σε καλή αγωνιστική κατάσταση, ενώ αναφέρθηκε επίσης στην επιστροφή του Σα και στις διαθέσιμες επιλογές του.

«Και οι τρεις, ο Φρόιλερ, ο Έσε και ο Πουέρτα, βρίσκονται σε πολύ καλή κατάσταση. Μιλάμε και για την επιστροφή του Σα. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε στη διάθεσή μας τον Φορτούνη και τον Μπέιλι. Για τον Μπέιλι θα αποφασίσουμε στην προπόνηση».

Το μήνυμα προς τον κόσμο και οι απαιτήσεις στον Ολυμπιακό

Ο Αλγκουαθίλ αναφέρθηκε και στους φιλάθλους του Ολυμπιακού, τονίζοντας ότι δεν μπορεί να εγγυηθεί το αποτέλεσμα, αλλά δεσμεύτηκε για την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών του.

«Στον κόσμο δεν μπορούμε να υποσχεθούμε κάτι για το αποτέλεσμα. Υπόσχομαι ότι όποιος παίκτης φορά το σήμα θα αγωνίζεται με τρόπο που να το υπερασπίζεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο».

Όσον αφορά την έως τώρα εικόνα της ομάδας, δήλωσε ικανοποιημένος από την προσπάθεια των παικτών, ξεκαθαρίζοντας, ωστόσο, ότι υπάρχουν ακόμη περιθώρια βελτίωσης. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι πέντε νίκες δεν αποτελούν λόγο εφησυχασμού, καθώς στόχος είναι να ακολουθήσει και έκτη.

«Σίγουρα είμαι ευχαριστημένος από πολλά που έχω δει μέχρι τώρα. Μια καλή ομάδα έχει πάντα πράγματα να διορθώσει. Παίρνουμε χρόνο, αλλά δεν πρέπει να μένουμε εκεί. Δεν μπορούμε να είμαστε ευχαριστημένοι με τις πέντε νίκες. Θέλουμε να φτάσουμε στις έξι και να συνεχίσουμε, γιατί αυτό κάνουν οι μεγάλες ομάδες. Από την πλευρά των παικτών είμαι πολύ ευχαριστημένος, αλλά δεν μπορούμε να σταματήσουμε εκεί».

Τέλος, όταν ρωτήθηκε εάν λαμβάνει υπόψη την ευρωπαϊκή κατάταξη των ομάδων, ο προπονητής του Ολυμπιακού επανέλαβε ότι η προσοχή του παραμένει στραμμένη αποκλειστικά στην επίτευξη της νίκης.

«Αυτό που έχω στο μυαλό μου είναι η νίκη. Θέλουμε να κερδίζουμε. Ξέρουμε ότι η υποχρέωση στον Ολυμπιακό είναι πάντα να νικάμε».