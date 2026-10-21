Τζέικομπ Νίστρουπ για το Καϊράτ-Παναθηναϊκός: «Έχουμε αναλύσει αρκετά αυτόν τον σύλλογο»

Τις απουσίες των Γιάγκουσιτς και Ουναΐ από την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Καϊράτ Αλμάτι επιβεβαίωσε ο προπονητής των «πρασίνων», Τζέικομπ Νίστρουπ, στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα της Πέμπτης (22/10, 17:30), για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του UEFA Conference League.

Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού αναφέρθηκε στην κατάσταση των δύο ποδοσφαιριστών, στις αλλαγές που ενδέχεται να πραγματοποιήσει στην ενδεκάδα, αλλά και στα στοιχεία που καθιστούν επικίνδυνη την ομάδα του Καζακστάν. Παράλληλα, ο Ετιέν Αμαρά Καμαρά, ο οποίος εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές στη συνέντευξη Τύπου, υπογράμμισε ότι στόχος της ομάδας είναι η νίκη σε κάθε αναμέτρηση.

«Τεράστια απουσία ο Ουναΐ»

Αναφερόμενος στους τραυματισμούς των Γιάγκουσιτς και Ουναΐ, αλλά και στα γκολ που δέχθηκε ο Παναθηναϊκός στα δύο τελευταία παιχνίδια του, ο Νίστρουπ δήλωσε:

«Οι Γιάγκουσιτς και Ουναΐ είναι εκτός για αύριο. Ευτυχώς, ο πρώτος δεν θα απουσιάσει για μεγάλο διάστημα, σε αντίθεση με τον Μαροκινό, που είναι τεράστια απουσία, αφού πρόκειται για έναν από τους καλύτερους παίκτες της ομάδας. Λυπούμαστε γι’ αυτόν, δεν το άξιζε. Πρέπει να δώσει τη μάχη του για να επιστρέψει κι εμείς θα κάνουμε τα πάντα για να τον βοηθήσουμε.

Την Κυριακή τα πήγαμε καλά χωρίς εκείνον και είναι δουλειά μου να φροντίσω να γίνει ξανά αυτό. Δημιουργήσαμε πολλές ευκαιρίες στα προηγούμενα ματς και σε αυτό έπαιξε ρόλο και ο κόσμος, που αύριο δεν θα έχουμε κοντά μας. Πρέπει να είμαστε καλοί με την μπάλα αύριο και να δημιουργήσουμε ευκαιρίες. Πάντα υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να βελτιώσουμε, όπως το να μη δεχθούμε γκολ».

Η αξιολόγηση της Καϊράτ και η αντιμετώπιση των επιθετικών της

Ο προπονητής των «πρασίνων» γνωρίζει την Καϊράτ από την προηγούμενη θητεία του στην Κοπεγχάγη, με την οποία είχε αντιμετωπίσει την ομάδα του Καζακστάν στα προκριματικά του Champions League.

Σχετικά με όσα γνωρίζει για την αντίπαλο του Παναθηναϊκού, ανέφερε:

«Είναι η δεύτερη φορά που παίζω με την Καϊράτ μέσα σε έναν χρόνο. Την προηγούμενη χρονιά την αντιμετώπισα στα προκριματικά του Champions League με την Κοπεγχάγη. Έχουμε αναλύσει αρκετά αυτόν τον σύλλογο. Τα έχουν πάει καλά τους τελευταίους μήνες. Δεν είναι εύκολο να κατακτήσουν το εγχώριο πρωτάθλημα, γιατί απέχουν τέσσερις βαθμούς από την κορυφή, δύο αγωνιστικές πριν από το τέλος του πρωταθλήματος. Έχουν αλλάξει αρκετοί παίκτες από τότε που είχαμε παίξει. Είναι μια ομάδα με ευρωπαϊκή εμπειρία».

Σε ερώτηση για το επιθετικό δίδυμο της Καϊράτ και τον τρόπο με τον οποίο σκοπεύει να το αντιμετωπίσει, ο Νίστρουπ σημείωσε:

«Νομίζω πως σήμερα όλες οι ομάδες στην Ευρώπη και στην Ελλάδα έχουν ποιοτικούς παίκτες. Όπως είδατε και με τον Αστέρα, όπου υπήρχε ο Μπαρτόλο. Για παράδειγμα, ο Εντμίλσον είναι ένας τέτοιος παίκτης. Τον είχαμε αντιμετωπίσει και με την Κοπεγχάγη. Χρειαζόμαστε μια άμυνα που θα είναι επιθετική και συμπαγής για να τους σταματήσουμε. Πρέπει να φτάσουμε στο απαιτούμενο επίπεδο απόδοσης».

Ο Δανός τεχνικός ρωτήθηκε επίσης για τα χαρακτηριστικά που ξεχωρίζει στην Καϊράτ και κατά πόσο θεωρεί ότι είναι πιο αδύναμη σε σχέση με την προηγούμενη συνάντησή τους.

«Αυτό που μπορεί να κάνει την Καϊράτ επικίνδυνη είναι το γεγονός ότι μπορεί να παίζει καλά στην έδρα της, αλλά και ότι έχει αλλάξει αρκετούς ποδοσφαιριστές από την τελευταία μας συνάντηση. Όλες οι ομάδες έχουν δυνατά σημεία. Εγώ πάντα σέβομαι τους αντιπάλους μας. Είναι μια ομάδα που έχει αποκτήσει μεγάλη ευρωπαϊκή εμπειρία τους τελευταίους μήνες και αναμένουμε να δώσει μια καλή μάχη στην έδρα της αύριο».

Τι είπε για το ροτέισον και τον ανταγωνισμό στην ομάδα

Όσον αφορά τη διαχείριση του ρόστερ και το ενδεχόμενο αλλαγών στην αρχική ενδεκάδα, ο Νίστρουπ εξήγησε ότι θα αξιολογήσει την κατάσταση των ποδοσφαιριστών μετά την τελευταία προπόνηση.

«Έχουμε προπόνηση. Θα δούμε πώς έχουν ανακάμψει σωματικά και πνευματικά οι παίκτες από το προηγούμενο ματς. Έχω πολλές καλές μονάδες. Είναι σημαντικό να διατηρούμε τη σταθερότητα στην ομάδα. Με τον Αστέρα κάναμε τρεις αλλαγές. Ίσως μπορούσαμε να κάνουμε περισσότερες, ίσως και όχι.

Χρειάζεται να μάθω τους παίκτες για να δω πόσους μπορούμε να αλλάζουμε από ματς σε ματς. Πολλοί δουλεύουν σκληρά και αξίζουν να παίζουν περισσότερο. Όλοι τους, όμως, έχουν επιλέξει να αγωνίζονται στον Παναθηναϊκό και ξέρουν ότι υπάρχει ανταγωνισμός. Αυτό είναι που συμβαίνει στην ουσία».

Καμαρά: «Θα δώσουμε τα πάντα για τη νίκη»

Από την πλευρά του, ο Ετιέν Αμαρά Καμαρά αναφέρθηκε στην προσέγγιση των ποδοσφαιριστών του Παναθηναϊκού ενόψει της εκτός έδρας αναμέτρησης με την Καϊράτ, επισημαίνοντας ότι η ομάδα προετοιμάζεται για ένα δύσκολο παιχνίδι.

«Ειλικρινά, θέλουμε να κερδίσουμε όσο περισσότερα ματς γίνεται, δουλεύοντας σκληρά κάθε μέρα. Ξέρουμε ότι θα είναι δύσκολο ματς, αλλά θα δώσουμε τα πάντα για τη νίκη», δήλωσε.

Ερωτηθείς για τη σημασία του αποτελέσματος και τη συνολική πορεία του Παναθηναϊκού στη διοργάνωση, ο Καμαρά τόνισε:

«Πάμε παιχνίδι με το παιχνίδι. Κάθε ματς είναι σημαντικό. Δεν τα αξιολογούμε διαφορετικά. Θα δώσουμε τα πάντα για να κερδίσουμε και στο τέλος της διαδικασίας θα δούμε τι έχουμε καταφέρει. Προσεγγίζουμε κάθε αγώνα με στόχο τη νίκη».