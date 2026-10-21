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Τηλεθέαση (20/10): Αυτοί ήταν οι νικητές της prime time ζώνης της Τρίτης

Το βράδυ της Τρίτης 20 Οκτωβρίου, «Το Σόι Σου» κατέκτησε την πρωτιά στην prime time ζώνη τόσο στο γενικό κοινό με 19,8% όσο και στο δυναμικό κοινό με 22,5%. Στο γενικό κοινό ακολούθησαν οι «Μπλε Ώρες» και το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος», ενώ στο δυναμικό κοινό στη δεύτερη και τρίτη θέση βρέθηκαν το «GNTM» και οι «Κόρες της Αρετής». 

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Τηλεθέαση
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το βράδυ της Τρίτης 20 Οκτωβρίου, το τηλεοπτικό κοινό παρακολούθησε διάφορα προγράμματα στην ελληνική τηλεόραση, με συγκεκριμένες σειρές και εκπομπές να ξεχωρίζουν στους πίνακες τηλεθέασης.
  • Την πρωτιά στο γενικό κοινό πήρε το «Σόι Σου» με 19,8%, ενώ ακολούθησαν οι «Μπλε Ώρες» με 15% και το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» με 14,7%.
  • Στο δυναμικό κοινό στην πρώτη θέση βρέθηκε το «Σόι Σου» με 22,5%, με το «GNTM» να βρίσκεται στην δεύτερη θέση με 14,1% και στην τρίτη οι «Κόρες της Αρετής» με 11,8%.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Το βράδυ της Τρίτης 20 Οκτωβρίου, το τηλεοπτικό κοινό είχε την επιλογή να παρακολουθήσει διάφορα προγράμματα στην ελληνική τηλεόραση. Στους πίνακες τηλεθέασης που ακολουθούν, βλέπουμε ποιες σειρές και εκπομπές ξεχώρισαν.

Συγκεκριμένα, την πρωτιά στο γενικό κοινό πήρε το «Σόι Σου» με 19,8%, ενώ ακολούθησαν οι «Μπλε Ώρες» με 15% και το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» με 14,7%. Στο δυναμικό κοινό στην πρώτη θέση βρέθηκε το «Σόι Σου» με 22,5%, με το «GNTM» να βρίσκεται στην δεύτερη θέση με 14,1% και στην τρίτη οι «Κόρες της Αρετής»  με 11,8%.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

  1. ALPHA – Το Σόι Σου 19,8%
  2. ΣΚΑΪ – Μπλε Ώρες 15%
  3. ANT1 – Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 14,7%
  4. ALPHA – Οι Κόρες της Αρετής 13,5%
  5. ANT1 – Κρίνο και Αγκάθι 12,8%
  6. ANT1 – Ντέρτι 12,3%
  7. MEGA – Δύο Μαύρα Πουκάμισα 11%
  8. MEGA – Κάμπινγκ 9,1%
  9. STAR – GNTM 8,2%
  10. ΕΡΤNEWS – Force 1,9%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

  1. ALPHA – Το Σόι Σου 22,5%
  2. STAR – GNTM 14,1%
  3. ALPHA – Οι Κόρες της Αρετής 11,8%
  4. MEGA – Δύο Μαύρα Πουκάμισα 10,6%
  5. MEGA – Κάμπινγκ 10,2%
  6. ANT1 – Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 9,5%
  7. ANT1 – Κρίνο και Αγκάθι 8,7%
  8. ANT1 – Ντέρτι 8,4%
  9. ΣΚΑΪ – Μπλε Ώρες 4,9%
  10. ΕΡΤNEWS – Force 0,9%
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