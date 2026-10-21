Τηλεθέαση (20/10): Αυτοί ήταν οι νικητές της prime time ζώνης της Τρίτης

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Το βράδυ της Τρίτης 20 Οκτωβρίου, το τηλεοπτικό κοινό είχε την επιλογή να παρακολουθήσει διάφορα προγράμματα στην ελληνική τηλεόραση. Στους πίνακες τηλεθέασης που ακολουθούν, βλέπουμε ποιες σειρές και εκπομπές ξεχώρισαν.

Συγκεκριμένα, την πρωτιά στο γενικό κοινό πήρε το «Σόι Σου» με 19,8%, ενώ ακολούθησαν οι «Μπλε Ώρες» με 15% και το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» με 14,7%. Στο δυναμικό κοινό στην πρώτη θέση βρέθηκε το «Σόι Σου» με 22,5%, με το «GNTM» να βρίσκεται στην δεύτερη θέση με 14,1% και στην τρίτη οι «Κόρες της Αρετής» με 11,8%.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

ALPHA – Το Σόι Σου 19,8% ΣΚΑΪ – Μπλε Ώρες 15% ANT1 – Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 14,7% ALPHA – Οι Κόρες της Αρετής 13,5% ANT1 – Κρίνο και Αγκάθι 12,8% ANT1 – Ντέρτι 12,3% MEGA – Δύο Μαύρα Πουκάμισα 11% MEGA – Κάμπινγκ 9,1% STAR – GNTM 8,2% ΕΡΤNEWS – Force 1,9%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό