Τηλεθέαση (20/10): Ποιες εκπομπές ξεχώρισαν το πρωί της Τρίτης;

Την Τρίτη 20 Οκτωβρίου, οι εκπομπές της πρωινής ζώνης έδωσαν δυνατή μάχη για την τηλεθέαση, με την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» να σημειώνει τις υψηλότερες επιδόσεις στη ζώνη 05:00 - 10:00 σε γενικό και δυναμικό κοινό. Στη ζώνη 10:00 - 13:00, οι «Αταίριαστοι» κατέγραψαν τα υψηλότερα ποσοστά και στις δύο κατηγορίες.