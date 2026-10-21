Τηλεθέαση (20/10): Ποιες εκπομπές ξεχώρισαν το πρωί της Τρίτης;

Την Τρίτη 20 Οκτωβρίου, οι εκπομπές της πρωινής ζώνης έδωσαν δυνατή μάχη για την τηλεθέαση, με την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» να σημειώνει τις υψηλότερες επιδόσεις στη ζώνη 05:00 - 10:00 σε γενικό και δυναμικό κοινό. Στη ζώνη 10:00 - 13:00, οι «Αταίριαστοι» κατέγραψαν τα υψηλότερα ποσοστά και στις δύο κατηγορίες. 

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Τηλεθέαση
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Την Τρίτη 20 Οκτωβρίου, οι εκπομπές της πρωινής ζώνης έδωσαν μία δυνατή μάχη για την τηλεθέαση, κάτι που φάνηκε και από τα νούμερα.
  • Στη ζώνη 05:00 – 10:00, το Κοινωνία Ώρα MEGA στο MEGA βρέθηκε στην πρώτη θέση με 22,4% στο γενικό κοινό και 22% στο δυναμικό κοινό.
  • Στη ζώνη 10:00 – 13:00, ξεχώρισαν οι Αταίριαστοι στον ΣΚΑΪ, καταγράφοντας 18,7% στο γενικό σύνολο και 16,9% στο δυναμικό κοινό.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Την Τρίτη 20 Οκτωβρίου, οι εκπομπές της πρωινής ζώνης έδωσαν μία δυνατή μάχη για την τηλεθέαση, κάτι που φάνηκε και από τα νούμερα.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

Ζώνη 05:00 – 10:00

  1. MEGA – Κοινωνία Ώρα MEGA 22,4%
  2. ΣΚΑΪ – Σήμερα 20,6%
  3. ΣΚΑΪ – Πρώτη Εικόνα 19,1%
  4. OPEN – Ώρα Ελλάδος 13,2%
  5. ALPHA – Happy Day 12%
  6. ANT1 – Καλημέρα Ελλάδα 7,4%
  7. ΕΡΤNEWS – Συνδέσεις 6,6%
  8. ΕΡΤ1 – Νωρίς-Νωρίς 3,3%

Ζώνη 10:00 – 13:00

  1. ΣΚΑΪ – Αταίριαστοι 18,7%
  2. ΣΚΑΪ – Live You 17,2%
  3. ANT1 – Το Πρωινό 15,5%
  4. ALPHA – Super Κατερίνα 9,7%
  5. MEGA – Χαμογέλα και Πάλι! 9,5%
  6. OPEN – 10 Παντού 8,3%
  7. STAR – Πρώτος Καφές με τη Ζήνα 7,9%
  8. ΕΡΤ1 – Πρωίαν Σε Είδον 4,4%
  9. STAR – Stars System 3,3%
  10. ΕΡΤNEWS – Newsroom 3,1%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

Ζώνη 05:00 – 10:00

  1. MEGA – Κοινωνία Ώρα MEGA 22%
  2. ΣΚΑΪ – Σήμερα 18,2%
  3. ΣΚΑΪ – Πρώτη Εικόνα 16%
  4. ALPHA – Happy Day 15,9%
  5. OPEN – Ώρα Ελλάδος 6,5%
  6. ANT1 – Καλημέρα Ελλάδα 6,1%
  7. ΕΡΤ1 – Νωρίς-Νωρίς 5,8%
  8. ΕΡΤNEWS – Συνδέσεις 2,5%

Ζώνη 10:00 – 13:00

  1. ΣΚΑΪ – Αταίριαστοι 16,9%
  2. ΣΚΑΪ – Live You 15,4%
  3. ALPHA – Super Κατερίνα 14,1%
  4. MEGA – Χαμογέλα και Πάλι! 12,4%
  5. ANT1 – Το Πρωινό 9%
  6. STAR – Πρώτος Καφές με τη Ζήνα 7,5%
  7. ΕΡΤ1 – Πρωίαν Σε Είδον 6,3%
  8. STAR – Stars System 2,5%
  9. OPEN – 10 Παντού 1,9%
  10. ΕΡΤNEWS – Newsroom 1,4%
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