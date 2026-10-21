Συναγερμός σε πτήση από τη Ρόδο προς το Ντίσελντορφ: Τρεις επιβάτες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο – Φόβοι για νοροϊό

Ανησυχητικό περιστατικό, το οποίο κινητοποίησε τις υπηρεσίες διάσωσης, σημειώθηκε σε πτήση από τη Ρόδο προς το Ντίσελντορφ το βράδυ της Κυριακής.

Αναλυτικότερα, κατά την πτήση αρκετοί επιβάτες άρχισαν ξαφνικά να παραπονιούνται για προβλήματα υγείας, με αποτέλεσμα το πλήρωμα του πιλοτηρίου να ζητήσει προτεραιότητα στην προσγείωση.

Μετά την προσγείωση στο Ντίσελντορφ, τρεις από τους ταξιδιώτες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις, σύμφωνα με το realvoice995.

Σύμφωνα με την αεροπορική εταιρεία, στην πτήση με αριθμό EW9631 ταξίδευαν 212 επιβάτες και επτά μέλη πληρώματος. Για τη συντριπτική πλειονότητα των επιβατών δεν υπήρξαν προβλήματα μετά την προσγείωση και μπόρεσαν να συνεχίσουν κανονικά το ταξίδι τους προς τον τελικό προορισμό.

Αυτόπτης μάρτυρας περιγράφει πώς οι αεροσυνοδοί φόρεσαν μάσκες προστασίας

Μία επιβάτιδα περιέγραψε στον τηλεοπτικό σταθμό RTL πόσο τεταμένη ήταν κατά διαστήματα η κατάσταση στο αεροσκάφος. Η τουρίστρια, η οποία επιθυμούσε να παραμείνει ανώνυμη, ανέφερε ότι αρχικά η ίδια και ο σύντροφός της δεν είχαν προσέξει κάτι ιδιαίτερο. Ωστόσο, ένας επιβάτης κοντά τους είχε ήδη από την απογείωση παραπονεθεί για ναυτία.

Περίπου μία ώρα μετά την αναχώρηση, οι δυο τους παρατήρησαν ότι οι αεροσυνοδοί φορούσαν ξαφνικά μάσκες, γεγονός που τους ανησύχησε. Η επιβάτιδα υπέθεσε τότε ότι ενδέχεται να υπήρχε κάποιος μεταδοτικός παράγοντας στο αεροσκάφος.

Λίγο πριν την προσγείωση, ο πιλότος αναφέρθηκε επίσης στην ιδιαίτερη κατάσταση και προανήγγειλε την παρουσία ιατρικού προσωπικού στον προορισμό. Μετά την προσγείωση, οι επιβάτες δεν επιτράπηκε αρχικά να αποβιβαστούν. Αντί γι’ αυτό, τρία άτομα με πλήρη προστατευτική ενδυμασία μπήκαν στο αεροσκάφος και ρώτησαν τους επιβάτες για τυχόν συμπτώματα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της τουρίστριας, οι επιβάτες αναγκάστηκαν στη συνέχεια να παραμείνουν μέσα στο αεροπλάνο. Μόλις γύρω στις 23:30 τους επετράπη τελικά να αποβιβαστούν. Όπως δήλωσε η ίδια στο RTL, κυρίως η έλλειψη σαφούς ενημέρωσης και οι καθυστερήσεις προκάλεσαν μεγάλη αναστάτωση στους ταξιδιώτες.

Όταν το αεροσκάφος έφτασε στο Ντίσελντορφ γύρω στις 22:00, στο έδαφος είχε ήδη κινητοποιηθεί μεγάλη δύναμη. Εκτός από τουλάχιστον δέκα ασθενοφόρα και διάφορα άλλα οχήματα επέμβασης, παρούσα ήταν και η Berufsfeuerwehr Düsseldorf, (πυροσβεστική υπηρεσία) για να υποστηρίξει αυτήν του αεροδρομίου.

Καθώς ο ακριβής αριθμός των ατόμων που ενδεχομένως χρειάζονταν ιατρική φροντίδα δεν ήταν σαφής όσο το αεροπλάνο βρισκόταν ακόμη στον αέρα, οι αρχές ενεργοποίησαν εκ των προτέρων έναν ειδικό βαθμό ασφαλείας. Προληπτικά σήμανε ο λεγόμενος συναγερμός MANV. Η συντομογραφία προέρχεται από τον όρο «Massenanfall von Verletzten» και περιγράφει κατάσταση στην οποία ενδέχεται να χρειαστεί να περιθάλψουν ταυτόχρονα πολλούς ανθρώπους. Το συγκεκριμένο πρωτόκολλο διασφαλίζει ότι υπάρχει άμεσα επαρκές ιατρικό προσωπικό και μέσα διάσωσης.

Η κατάσταση τελικά αποδείχθηκε ευτυχώς λιγότερο δραματική από ό,τι φοβούνταν αρχικά. Σύμφωνα με τον Westdeutschen Rundfunk (WDR), (δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας του κρατιδίου της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας) ένα μαζικό περιστατικό με ασθενείς δεν επιβεβαιώθηκε. Οι υπηρεσίες διάσωσης μπόρεσαν έτσι να ολοκληρώσουν επιτυχώς την επιχείρησή τους αργά το βράδυ της Κυριακής.

Η Eurowings διερευνά τα αίτια

Γιατί αρκετοί επιβάτες παρουσίασαν έντονη αδιαθεσία κατά την πτήση δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί λεπτομερώς. Προς το παρόν υπάρχουν ενδείξεις για λοίμωξη του γαστρεντερικού, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο να πρόκειται για έξαρση του νοροϊού.

«Η αιτία των ενοχλήσεων δεν είναι προς το παρόν σαφής και διερευνάται», δήλωσε εκπρόσωπος της Eurowings στο RTL. Η αεροπορική εταιρεία επιβεβαίωσε εκ νέου ότι τρεις από τους επηρεασμένους επιβάτες έτυχαν ιατρικής φροντίδας μετά την άφιξη και μετέβησαν προληπτικά σε νοσοκομείο.