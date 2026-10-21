ΚΑΕ Παναθηναϊκός: «Θα προσφύγουμε στη Δικαιοσύνη, για να διεκδικήσουμε όσα εκλάπησαν από ένα καθεστώς βρωμιάς»

Την πρόθεσή της να προσφύγει στη Δικαιοσύνη, διεκδικώντας όσα υποστηρίζει ότι στερήθηκε τα προηγούμενα χρόνια, γνωστοποίησε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, με ανακοίνωση που εξέδωσε την Τετάρτη (21/10), με αφορμή τις εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ.

Η «πράσινη» ΚΑΕ διατυπώνει σοβαρές καταγγελίες για τη διαιτησία, υποστηρίζοντας ότι συγκεκριμένοι διαιτητές ορίζονται επανειλημμένα με παράνομο τρόπο και ότι οι αποφάσεις τους έχουν στερήσει τίτλους από την ομάδα. Παράλληλα, αναφέρεται στα πρόστιμα και στις ποινές που της έχουν επιβληθεί, καθώς και στη μεταχείριση που, όπως καταγγέλλει, έχει υποστεί ο ιδιοκτήτης της, Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

Στην ανακοίνωση γίνεται επίσης λόγος για διαιτητές σε βάρος των οποίων έχουν ασκηθεί διώξεις για κακουργήματα, ενώ η ΚΑΕ υποστηρίζει ότι αθλητές και προπονητές της στερήθηκαν όσα δικαιούνταν. Επισημαίνει, τέλος, ότι παρακολουθεί τις εξελίξεις και θα τοποθετηθεί εκ νέου εφόσον το κρίνει απαραίτητο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός

«Η ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ επί χρόνια υφίσταται τερατώδεις διαιτησίες από πολύ συγκεκριμένα πρόσωπα που ορίζονται παρανόμως κατ’ εξακολούθηση, χάνει τίτλους, παίζει κεκλεισμένων των θυρών στο γήπεδο που πλήρωσε με δικά της λεφτά και πληρώνει εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ πρόστιμα, επειδή ο ιδιοκτήτης της, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, καταδικάζει δημοσίως, κραυγάζει για ό,τι εμετικό όλοι βλέπουν και σιωπούν. Στοχοποιήθηκε, κατασυκοφαντήθηκε, του απαγορεύθηκε να βλέπει την ομάδα του, εμποδίστηκε από το να παραστεί στο μνημόσυνο του πατέρα του.

Η ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ μένει και παίζει σε αγώνες με διαιτητές στους οποίους έχουν ασκηθεί διώξεις για κακουργήματα, με διαιτητές που κρατούν σε μετρητά εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ στα σπίτια τους, μένει και παίζει με διαιτητές που δεν σέβονται το άθλημα, μένει και παίζει σε ένα σύστημα σάπιο που βιάζει ό,τι αγαπάμε πιο πολύ. Το μπάσκετ.

Επιχειρήσατε να μας εξουθενώσετε, προσπαθήσατε να αντιστρέψετε κάθε ιδανικό, λογική, πραγματικότητα. Πιστέψατε ότι τα καταφέρνατε. Ξεχάσατε, ωστόσο, κάτι πολύ κρίσιμο. Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ δεν είναι κύπελλα, τίτλοι, φανέλες, πρόσωπα. Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΞΙΑ. Και όσοι τον υπηρετούμε γνωρίζουμε καλά ότι, υπερασπιζόμενοι αυτόν, υπερασπιζόμαστε την ιστορία, το τριφύλλι, το ΔΙΚΑΙΟ και τις ΑΡΧΕΣ του.

Η ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ θα προσφύγει στη Δικαιοσύνη, για να διεκδικήσει όσα εκλάπησαν από ένα καθεστώς βρωμιάς. Το οφείλουμε απέναντι στον κόσμο μας, που υπέμεινε αυτό το μαρτύριο σε ζωντανή μετάδοση, και φυσικά το οφείλουμε και στους αθλητές και προπονητές μας, που στερήθηκαν ό,τι δικαιούνταν. Και θα το κάνουμε. Αυτή θα είναι η επόμενη νίκη μας απέναντι στο καθεστώς.

Καλή τύχη στο σκοτάδι σας.

Καλή τύχη στην ανυπαρξία.

Το φως του Ήλιου θα κερδίζει πάντα.

ΥΓ: Η ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ παρακολουθεί τις εξελίξεις και θα επανέρχεται όποτε κρίνεται απαραίτητο».

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Θέλατε πόλεμο μαζί μου – Τα φιλάκια μου σε όλους σας»

Με δύο αιχμηρές αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αντέδρασε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στην είδηση της σύλληψης του προέδρου της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιου, στο πλαίσιο της υπόθεσης που αφορά καταγγελίες για χειραγώγηση αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ.

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός σχολίασε τις εξελίξεις μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram, κάνοντας λόγο για «πόλεμο» και απευθύνοντας αιχμές χωρίς να κατονομάσει συγκεκριμένα πρόσωπα.

«Θέλατε και πόλεμο μαζί μου. Νομίζατε ότι θα κερδίσετε, δεν ρωτάγατε; Μία ήττα, και αυτή αν θέλετε την ανατρέπω, αλλά αφήστε την να κάθεται εκεί που κάθεται. Τα φιλάκια μου σε όλους σας», ανέφερε στην πρώτη του ανάρτηση.

Στη συνέχεια, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος επανήλθε με δεύτερη δημοσίευση, στην οποία δήλωσε χαρακτηριστικά: «Θέλανε πόλεμο, φυλάκια τώρα».