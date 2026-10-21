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Μεσολόγγι: Συνελήφθησαν πέντε ανήλικοι για ξυλοδαρμό μαθητή σε σχολείο

Συνελήφθησαν στο Μεσολόγγι πέντε ανήλικοι για πρόκληση σωματικών βλαβών κατά συναυτουργία σε βάρος μαθητή εντός σχολικής μονάδας, έπειτα από σχετική έγκληση του πατέρα του.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συνελήφθησαν το πρωί της Τετάρτης 21/10/2026 στο Μεσολόγγι πέντε ανήλικοι για πρόκληση σωματικών βλαβών κατά συναυτουργία σε βάρος μαθητή εντός σχολικής μονάδας.
  • Παράλληλα, συνελήφθησαν τέσσερις γονείς των ανηλίκων για παραμέληση εποπτείας, ενώ αναζητείται μία ακόμη μητέρα για το ίδιο αδίκημα.
  • Σε βάρος τεσσάρων εκ των ανηλίκων σχηματίστηκε δικογραφία και για παράβαση της νομοθεσίας περί δελτίων ταυτότητας, καθώς στερούνταν αστυνομικού δελτίου ταυτότητας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Συνελήφθησαν το πρωί της Τετάρτης 21/10/2026 στο Μεσολόγγι, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου, πέντε ανήλικοι ημεδαποί, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση σωματικών βλαβών κατά συναυτουργία.

Παράλληλα, συνελήφθησαν τέσσερις γονείς των ανηλίκων για παραμέληση της εποπτείας τους, ενώ αναζητείται για να συλληφθεί στα όρια του αυτοφώρου μία ακόμη μητέρα ανηλίκου για το ίδιο αδίκημα.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, κατόπιν έγκλησης που υπεβλήθη στην αστυνομική Αρχή από πατέρα ανήλικου μαθητή, προέκυψε ότι οι πέντε ανήλικοι κατηγορούμενοι, το πρωί στις 19/10/2026, προκάλεσαν σωματικές βλάβες στον ανήλικο γιο του εντός σχολικής μονάδας στο Μεσολόγγι.

Επιπλέον, σε βάρος τεσσάρων εκ των ανηλίκων σχηματίστηκε δικογραφία και για παράβαση της νομοθεσίας περί δελτίων ταυτότητας, καθώς διαπιστώθηκε ότι στερούνταν αστυνομικού δελτίου ταυτότητας, παρότι είχαν συμπληρώσει το προβλεπόμενο όριο ηλικίας.

Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου.

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