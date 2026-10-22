Αυτιάς για τουρκολιβυκό μνημόνιο: Ζητεί από την Κομισιόν την επιβολή οικονομικών κυρώσεων και την αναστολή της χρηματοδότησης της Τουρκίας

Η επικύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Ανατολικής Λιβύης, προκαλεί νέες αντιδράσεις, με την ελληνική πλευρά να θέτει εκ νέου το ζήτημα των συνεπειών της συμφωνίας, για τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Γιώργος Αυτιάς, απευθύνθηκε με επιστολή του προς τους αρμόδιους Ευρωπαίους Επιτρόπους, ζητώντας τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων κατά της Τουρκίας.

Ο ίδιος επικαλείται τις ευρωπαϊκές αντιδράσεις για το μνημόνιο και ζητά να υπάρξει έμπρακτη απάντηση, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θέτοντας στο επίκεντρο την ανάγκη οικονομικών κυρώσεων και αναστολής της χρηματοδότησης προς την Τουρκία.

Την παρέμβασή του συνοδεύει βίντεο, στο οποίο ζητά τη θεσμοθέτηση οικονομικών κυρώσεων, επιμένοντας ότι, κατά την άποψή του, έχει έρθει η ώρα οι ευρωπαϊκές διακηρύξεις να μετατραπούν σε συγκεκριμένες αποφάσεις.

Στην επιστολή του προς τους επιτρόπους Οικονομικών, Πιότρ Σέραφιν και Βάλντις Ντομπρόβσκις, ο κ. Αυτιάς αναφέρει:

«Αξιότιμοι Επίτροποι,

Οι συνεχιζόμενες τουρκικές απειλές κατά της εδαφικής ακεραιότητας της Ελλάδας και κατ’ επέκταση, κατά της Ευρώπης, όπως διαπιστώνετε και εσείς, δεν έχουν τελειωμό. Η πρόσφατη επικύρωση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της ανατολικής Λιβύης του τουρκολιβυκού μνημονίου για την οριοθέτηση θαλάσσιων περιοχών δικαιοδοσίας στη Μεσόγειο, παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και δεν συνάδει με το Δίκαιο της Θάλασσας. Η Τουρκία δεν έχει υπογράψει τη Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας. Οι ενέργειές της εγείρουν ζητήματα ασφαλείας για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σας έχω ήδη ενημερώσει με τρεις επιστολές μου, τους τελευταίους μήνες, για την προκλητική συμπεριφορά της Τουρκίας κατά της Ελλάδας. Μετά την ομόφωνη καταδίκη της Τουρκίας για το τουρκολιβυκό μνημόνιο από Διεθνείς Οργανισμούς, τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν και την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα, ήρθε η ώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση να περάσει από τα λόγια στις πράξεις. Να λάβει άμεσα και αποφασιστικά μέτρα, όπως η επιβολή οικονομικών κυρώσεων σε βάρος της Τουρκίας και η αναστολή χρηματοδοτήσεων προς αυτήν. Μην επιδεικνύετε ανοχή στην επιθετικότητα της Τουρκίας. Ήρθε η ώρα των πράξεων κατά της Τουρκίας».

Ο κ. Αυτιάς, ως μέλος της Επιτροπής Οικονομικών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, επεσήμανε στους δύο επιτρόπους ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να προχωρήσει στην επιβολή οικονομικών κυρώσεων κατά της Τουρκίας και στην αναστολή της χρηματοδότησής της, υποστηρίζοντας ότι οι εξελίξεις απαιτούν άμεση και αποφασιστική ευρωπαϊκή αντίδραση.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι ενέργειες της Τουρκίας, όπως τις περιγράφει στην επιστολή του, παραβιάζουν τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και εγείρουν ζητήματα ασφάλειας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο γεγονός ότι η Τουρκία δεν έχει υπογράψει τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, επισημαίνοντας ότι το τουρκολιβυκό μνημόνιο δεν συνάδει με τις αρχές του Δικαίου της Θάλασσας.

Ο ευρωβουλευτής υπενθύμισε, επίσης, ότι έχει ήδη αποστείλει τρεις επιστολές τους τελευταίους μήνες, ενημερώνοντας τους αρμόδιους ευρωπαϊκούς θεσμούς για όσα χαρακτηρίζει προκλητική συμπεριφορά της Τουρκίας απέναντι στην Ελλάδα. Με αφορμή την επικύρωση του μνημονίου από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Ανατολικής Λιβύης, τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να περάσει από τις δηλώσεις σε συγκεκριμένες ενέργειες.

Στο ίδιο πλαίσιο, ζήτησε την άμεση λήψη μέτρων, με βασικούς άξονες την επιβολή οικονομικών κυρώσεων και την αναστολή των χρηματοδοτήσεων προς την Τουρκία, καλώντας τους δύο επιτρόπους να μην επιδείξουν ανοχή απέναντι στις ενέργειες της Άγκυρας».

Δείτε το βίντεο της παρέμβασης: