Νίκος Παπανδρέου για τουρκολιβυκό μνημόνιο: Ο υπουργός Εξωτερικών πρέπει να δώσει εξηγήσεις – Να σταματήσουν τα χρηματοδοτικά εργαλεία σε Τουρκία και Λιβύη

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Μπλόκο στα χρηματοδοτικά εργαλεία της Ε.Ε. προς την Τουρκία και εξηγήσεις και από τον Υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη ζητεί ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Παπανδρέου.

Με αφορμή τις εξελίξεις γύρω από το τουρκολιβυκό μνημόνιο και τη διαχείριση του Γιώργου Γεραπετρίτη τοποθετήθηκε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Παπανδρέου καλεσμένος της Λουκίας Γκάτσου στο Κontra24.

Για τις επιπτώσεις του μνημονίου στην Ελλάδα, δήλωσε: «Κάτι δεν πήγε καλά, απλώς δεν μου αρέσει η λέξη ήττα. Δεν θέλω να δίνω χαρά στους Τούρκους».

Και συνέχισε: «Το πρόβλημα είναι ότι η Τουρκία θέλει να είναι ο μεγάλος πατέρας της περιοχής και ψάχνει νίκες γιατί έχει στριμωχτεί με τα F35 που δεν πήρε και προφανώς θέλει να κάνει και έρευνες στην περιοχή. Αυτό το πρόβλημα δεν λύνεται εύκολα διπλωματικά. Πρέπει να γίνει εκβιασμός στην Τουρκία και στη Λιβύη. Από τη μεριά μου έχω ζητήσει να σταματήσουν τα χρηματοδοτικά εργαλεία που είναι πολλά».

«Η Τουρκία πρέπει να πονέσει από τις κυρώσεις», πρόσθεσε.

Ο κ. Παπανδρέου συμφώνησε ότι ο υπουργός πρέπει να δώσει εξηγήσεις, δεν υιοθέτησε όμως την άμεση αποπομπή.

«Ας δώσουν πρώτα ευκαιρία και μετά ας τον αποπέμψουν», είπε, επισημαίνοντας ότι για να αποπέμψεις κάποιον για κάτι που θεωρείς αποτυχία πρέπει να είσαι σίγουρος ότι θα έχεις επιτυχία.

«Είναι εύκολη λύση το να αποπέμπεις κάποιον», πρόσθεσε.

Δείτε το βίντεο: