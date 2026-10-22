LIVE η κίνηση: Μετ’ εμποδίων η κυκλοφορία στον Κηφισό και τον Πειραιά – Άνω των 30 λεπτών οι καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Ακόμη μία ημέρα με αυξημένη κίνηση και «έμφραγμα» καταγράφεται στον Κηφισό τόσο στο ανοδικό όσο και στο καθοδικό ρεύμα, ενώ προβλήματα σημειώνονται στην Κατεχάκη, τη Μεσογείων και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Παράλληλα, στην Αττική Οδό παρατηρούνται καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών προς Αεροδρόμιο από τον κόμβο Φυλής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας, καθώς και αναμονές προς Ελευσίνα και στην Περιφερειακή Υμηττού.

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κίνηση - Κηφισός
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • «Έμφραγμα» έχει προκληθεί στον Κηφισό, τόσο στο ανοδικό, όσο και στο καθοδικό ρεύμα, σε ακόμη μία ημέρα με αυξημένη κίνηση στους δρόμους της Αττικής.
  • Προβλήματα καταγράφονται στην Κατεχάκη στο ρεύμα από Ηλιούπολη και τη Μεσογείων, ενώ δύσκολη είναι η κατάσταση και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
  • Στην Αττική Οδό καταγράφονται καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών προς Αεροδρόμιο από τον κόμβο Φυλής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας, καθώς και σημαντικές καθυστερήσεις προς Ελευσίνα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ακόμη μία ημέρα με αυξημένη κίνηση στους δρόμους της Αττικής. «Έμφραγμα» έχει προκληθεί στον Κηφισό, τόσο στο ανοδικό, όσο και στο καθοδικό ρεύμα.

Προβλήματα καταγράφονται στην Κατεχάκη στο ρεύμα από Ηλιούπολη και τη Μεσογείων.

Δύσκολη είναι η κατάσταση και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Δείτε εδώ το Δελτίο Κυκλοφορίας

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο:

Άνω 30’ από κόμβο Φυλής μέχρι κόμβο Κηφισίας.

Προς Ελευσίνα

15΄-20΄ από κόμβο Ανθούσας μέχρι κόμβο Κηφισίας.

Περιφ. Υμηττού 10′-15′ από κόμβο Πλακεντίας μέχρι κόμβο Κηφισίας.

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