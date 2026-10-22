LIVE η κίνηση: Μετ’ εμποδίων η κυκλοφορία στον Κηφισό και τον Πειραιά – Άνω των 30 λεπτών οι καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

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Ακόμη μία ημέρα με αυξημένη κίνηση στους δρόμους της Αττικής. «Έμφραγμα» έχει προκληθεί στον Κηφισό, τόσο στο ανοδικό, όσο και στο καθοδικό ρεύμα.

Προβλήματα καταγράφονται στην Κατεχάκη στο ρεύμα από Ηλιούπολη και τη Μεσογείων.

Δύσκολη είναι η κατάσταση και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Δείτε εδώ το Δελτίο Κυκλοφορίας

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο:

Άνω 30’ από κόμβο Φυλής μέχρι κόμβο Κηφισίας.

Προς Ελευσίνα

15΄-20΄ από κόμβο Ανθούσας μέχρι κόμβο Κηφισίας.

Περιφ. Υμηττού 10′-15′ από κόμβο Πλακεντίας μέχρι κόμβο Κηφισίας.