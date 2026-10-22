Γεωργιάδης: «Τιμά τον Λαζαρίδη το γεγονός ότι ζήτησε συγγνώμη» – Τι είπε για το βίντεο από τα γραφεία της ΟΝΝΕΔ στα Ιωάννινα

Για το βίντεό του και το σύνθημα που τραγούδησε κατά την επίσκεψή του στην ΟΝΝΕΔ στα Ιωάννινα αλλά και στην έντονη τηλεοπτική αντιπαράθεση ανάμεσα στον Μακάριο Λαζαρίδη και τη Νάντια Γιαννακοπούλου αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Αναφερόμενος στον καβγά των βουλευτών της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ, είπε μιλώντας στον ΣΚΑΙ, πως η δήλωση Λαζαρίδη ήταν μια απλή πολιτική εκτίμηση και όχι σεξιστική επίθεση. Αναφορικά με τη συναισθηματική φόρτιση της βουλευτού του ΠΑΣΟΚ, σχολίασε πως «ο καθένας μπορεί να κλάψει για οτιδήποτε».

«Τον τιμά το γεγονός ότι ζήτησε συγγνώμη» τόνισε ο υπουργός Υγείας και πρόσθεσε ότι «τον πήρα και τηλέφωνο και του το είπα».

Αναλυτικά ο κ. Γεωργιάδης είπε:

«Τον τιμά που ζήτησε συγγνώμη και ότι προσπαθεί να πει μην σκοτωθούμε μέχρι τις εκλογές, τον πήρα και τηλέφωνο και του το είπα. Όμως το χθεσινό βίντεο δεν έχει κάτι συγκλονιστικό από πλευράς Λαζαρίδη. Δεν έγινε η φασαρία από το γεγονός που κατήγγειλε. Ως προς την κατ’ ιδίαν συνομιλία, σιγά την καταγγελία, σιγά το θέμα. Δεν έγινε γι’ αυτό η φασαρία. Η φασαρία έγινε γιατί ο Λαζαρίδης έκανε την πολιτική εκτίμηση ότι το βράδυ των εκλογών αν ο Ανδρουλάκης είναι 3ος θα αμφισβητηθεί από το ΠΑΣΟΚ. Αυτό είναι μια πολιτική εκτίμηση δεν είναι θέμα σεξισμού ή επίθεσης».

«Έκανα έγκλημα καθοσιώσεως, ζητώ γονυπετής συγγνώμη» – Η απάντηση για το βίντεο στα γραφεία της ΟΝΝΕΔ

Αναφερόμενος στο ζήτημα της παρουσίας του στα γραφεία της ΟΝΝΕΔ στα Ιωάννινα και στο βίντεο που προκάλεσε αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο αντιπρόεδρος της ΝΔ απάντησε με καυστική διάθεση στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης.

«Έκανα έγκλημα καθοσιώσεως, ζητώ γονυπετής συγγνώμη», σχολίασε σκωπτικά ο κ. Γεωργιάδης, εξηγώντας πως η κίνησή του είχε ως στόχο να δείξει ότι η παράταξη, δεν πτοείται από τις εντάσεις στα πανεπιστήμια.

«Θα μου κάνει μαθήματα ο Τσίπρας των μολότοφ;»

Στη συνέχεια, στρέφοντας τα βέλη του στον Αλέξη Τσίπρα για τις αιτιάσεις περί έλλειψης θεσμικότητας, πέρασε στην αντεπίθεση. «Θα μου κάνει μαθήματα ο Τσίπρας των μολότοφ; Ο Τσίπρας είναι αυτός που κάλυψε αυτούς που έλεγαν στην ΕΛ.ΑΣ. να γίνει η Ελλάδα, Γαλλία», σημείωσε με αιχμηρό τρόπο.

Θα δοθεί μάχη ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και την ΕΛΑΣ

Ο κ. Γεωργιάδης εκτίμησε ότι η πραγματική μάχη θα δοθεί για τη δεύτερη θέση ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, παρατηρώντας πως ο Νίκος Ανδρουλάκης λειτουργεί με τρόπο που διευκολύνει την ήττα του Αλέξη Τσίπρα.

Τέλος, σχολιάζοντας τη δημόσια στήριξη του Λάκη Λαζόπουλου στον Αντώνη Σαμαρά, τόνισε πως ο γνωστός δημιουργός αλλάζει συχνά συμμάχους, έχοντας ως μοναδικό σταθερό κριτήριο την αποδυνάμωση της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη.