Ουκρανία: Ο Πούτιν συμφώνησε «επί της αρχής» για τριμερείς συνομιλίες μετά τις 10 Νοεμβρίου – Το παρασκήνιο της συνάντησης με τον Γουίτκοφ

Σε μια σημαντική διπλωματική καμπή για τη φονικότερη σύγκρουση στην Ευρώπη από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, η Μόσχα έδωσε τη συγκατάθεσή της για την επανέναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών με το Κίεβο και την Ουάσινγκτον, στον απόηχο της κρίσιμης συνάντησης του Ρώσου Προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν με τον Αμερικανό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ.

Η συμφωνία για τις συνομιλίες στο Αμπού Ντάμπι

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν συμφώνησε «επί της αρχής» να επανεκκινήσουν οι υπό την αμερικανική διαμεσολάβηση ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία μετά τις 10 Νοεμβρίου, όπως ανακοίνωσε το Κρεμλίνο την Τετάρτη.

Οι διαπραγματεύσεις στο αυτοκρατορικό Ανάκτορο Κωνσταντινόφσκι της Αγίας Πετρούπολης —οι οποίες διήρκεσαν σχεδόν τρεις ώρες και αποτελούν την ένατη δια ζώσης συνάντηση του Γουίτκοφ με τον Πούτιν— ξεκίνησαν με μια κίνηση καλής θέλησης από τη ρωσική πλευρά: την απελευθέρωση του Στίβεν Χάμπαρντ, ενός συνταξιούχου Αμερικανού εκπαιδευτικού που κρατούνταν στη Ρωσία και για τον οποίο είχε παρέμβει προσωπικά ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως δήλωσε στους δημοσιογράφους ο διπλωματικός σύμβουλος του Πούτιν, Γιούρι Ουσάκοφ, οι νέες τριμερείς συνομιλίες θα διεξαχθούν σε τεχνικό επίπεδο, πιθανότατα στο Άμπου Ντάμπι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Στο επίκεντρο της ατζέντας θα βρεθεί η «διαμόρφωση ενός συστήματος ασφαλείας για τη Ρωσία και την Ουκρανία μετά τον τερματισμό της σύγκρουσης».

Υπενθυμίζεται ότι εκπρόσωποι των τριών χωρών είχαν διεξαγάγει τρεις γύρους διαπραγματεύσεων στις αρχές του έτους —δύο στο Αμπού Ντάμπι τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο, και έναν στη Γενεύη τον Φεβρουάριο— προτού οι συνομιλίες παγώσουν, λίγο πριν την εκδήλωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν.

Η αντίδραση Ζελένσκι και οι εκρήξεις στο Κίεβο

Από την πλευρά του, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολόντιμιρ Ζελένσκι σε μήνυμά του αργά το βράδυ της Τετάρτης, τοποθετήθηκε για τις εξελίξεις.

«Η ατζέντα είναι σαφής: να τερματιστεί ο πόλεμος, να έρθει πιο κοντά η ειρήνη και, όπως καταλαβαίνω, να προετοιμαστούν όλα για μια συνάντηση σε επίπεδο ηγετών», σημείωσε.

Ωστόσο, ο Ουκρανός ηγέτης εξέφρασε την επιφυλακτικότητά του για τη στάση της Μόσχας.

«Η Ρωσία έχει δηλώσει ήδη πολλές φορές ότι είναι έτοιμη να συναντηθεί με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Μετά κάτι άλλαζε. Τα πράγματα ακυρώνονταν. Θα δούμε τι θα συμβεί αυτή τη φορά».

Λίγη ώρα μετά την ολοκλήρωση του μηνύματος του Ζελένσκι, οι σειρήνες αεροπορικής προειδοποίησης ήχησαν πάνω από το Κίεβο, ενώ ισχυρές εκρήξεις συγκλόνισαν την ουκρανική πρωτεύουσα.

Την ίδια στιγμή, αναλυτές εκφράζουν αμφιβολίες για το αν ο Ρώσος Πρόεδρος είναι έτοιμος για μια απευθείας συνάντηση με τον Ουκρανό ομόλογό του.

Μιλώντας στο France 24, ο Γκρεγκουάρ Ρους, διευθυντής του Προγράμματος Ευρώπης, Ρωσίας και Ευρασίας στο Chatham House, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Δεν είναι σαφές εάν ο Πούτιν θα συναντούσε τον Τραμπ και τον Ζελένσκι. Το να συναντήσει τον Ζελένσκι είναι το τελευταίο πράγμα που θα ήταν διατεθειμένος να κάνει ο Πούτιν».

Το Κρεμλίνο έχει επανειλημμένα τονίσει από την πλευρά του ότι οποιαδήποτε συνάντηση Πούτιν – Ζελένσκι θα πρέπει να έχει προετοιμαστεί εξονυχιστικά και ενδελεχώς από τους συμβούλους τους εκ των προτέρων, ώστε να έχει ουσιαστικό νόημα.

Το ψυχρό κλίμα για το Όσλο και οι προτάσεις Γουίτκοφ – Κούσνερ

Παρά τη συμφωνία για το Αμπού Ντάμπι, το Κρεμλίνο εμφανίστηκε λιγότερο αισιόδοξο για τα αποτελέσματα των συνομιλιών που είχε διεξαγάγει την προηγούμενη ημέρα στο Όσλο ο Γουίτκοφ με τον Ζελένσκι, τους ηγέτες της Φινλανδίας και της Νορβηγίας, καθώς και εκπροσώπους της ΕΕ και του ΝΑΤΟ.

Αν και ο Γουίτκοφ ανέφερε στον Πούτιν ότι οι συνομιλίες της Νορβηγίας διακρίθηκαν από «κάποιο βαθμό δυναμικής» και Αμερικανός αξιωματούχος σημείωσε πως η Ουκρανία κατέθεσε νέες ιδέες, η Μόσχα εξέφρασε την επιφύλαξή της.

«Αυτές οι αποχρώσεις, ας πούμε, δεν μας ικανοποιούν πλήρως», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Γιούρι Ουσάκοφ στους δημοσιογράφους μετά τη συνάντηση.

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών στην Αγία Πετρούπολη, ο Γουίτκοφ ανέφερε ότι κομίζει έγγραφα με διάφορες ιδέες για μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία προκειμένου να τα εξετάσει ο Πούτιν.

Παράλληλα, εξέφρασε την επιθυμία του Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρού του Ντόναλντ Τραμπ, να μεταφέρει ορισμένες προτάσεις στον Ρώσο Πρόεδρο, με τον Κούσνερ να συμμετέχει στη συνέχεια στη συνάντηση εξ αποστάσεως μέσω τηλεφώνου.

Το χάσμα στις προϋποθέσεις

Παρά τη διπλωματική κινητικότητα, Ουκρανία και Ρωσία παραμένουν πολύ μακριά όσον αφορά τους όρους μιας ειρηνευτικής διευθέτησης.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει εντείνει τις πιέσεις προς το Κίεβο, δηλώνοντας την Τρίτη ότι είναι καιρός η Ουκρανία να τερματίσει τον πόλεμο, προειδοποιώντας ότι διαφορετικά θα βρεθεί αντιμέτωπη με «κάτι πολύ κακό».

Από την πλευρά του, ο Πούτιν δεν δείχνει σημάδια υπαναχώρησης από τους κεντρικούς πολεμικούς του στόχους, στους οποίους περιλαμβάνονται ο πλήρης έλεγχος της περιφέρειας του Ντονέτσκ στην ανατολική Ουκρανία, η διασφάλιση ότι το Κίεβο δεν θα ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, καθώς και η υπογραφή μιας συνολικής ειρηνευτικής συμφωνίας αντί για μια προσωρινή εκεχειρία.

Στο περιθώριο της συνάντησης, ο Πούτιν αξιοποίησε τις συνομιλίες για να προσφέρει βοήθεια στον Τραμπ στο ζήτημα του Ιράν, υπενθυμίζοντας ότι η Ρωσία διατηρεί σχέσεις δεκαετιών με την Τεχεράνη και προσφερόμενος να διαμεσολαβήσει για τις αμερικανικές ανησυχίες γύρω από το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, ο Πούτιν τόνισε στον Γουίτκοφ ότι είναι εφικτή και αναγκαία μια συμφωνία με την Τεχεράνη. Επιπλέον, ο Ρώσος Πρόεδρος πρότεινε την προμήθεια μεγάλων ποσοτήτων λιπασμάτων προς τις ΗΠΑ για τη στήριξη των Αμερικανών αγροτών.

Στη συνάντηση συμμετείχε και ο ειδικός απεσταλμένος του Πούτιν για τις επενδύσεις, Κίριλ Ντμίτριεφ, με το Κρεμλίνο να επιβεβαιώνει ότι συζητήθηκαν μείζονα κοινά οικονομικά σχέδια, ορισμένα από τα οποία βρίσκονται κοντά στην υλοποίησή τους.

Παράλληλα, συζητήθηκε το ενδεχόμενο μιας πιθανής συνάντησης τον επόμενο μήνα στην Κίνα μεταξύ των Ντόναλντ Τραμπ, Βλαντίμιρ Πούτιν και του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ, με το Κρεμλίνο να αναφέρει ότι το Πεκίνο προετοιμάζει ήδη αυτό που χαρακτήρισε ως την πρώτη συνάντηση αυτού του είδους στην ιστορία.

Δοκιμασία στις σχέσεις Ουάσινγκτον – Κιέβου

Οι συνομιλίες της Αγίας Πετρούπολης διεξήχθησαν σε μια στιγμή που οι σχέσεις ΗΠΑ – Ουκρανίας καταγράφουν σοβαρή επιδείνωση, στον απόηχο της συμφωνίας του Τραμπ για την εισαγωγή ρωσικού ντίζελ με στόχο τη συγκράτηση των τιμών των καυσίμων ενόψει των αμερικανικών ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου.

Μετά τη συμφωνία για το ντίζελ, η Ουκρανία εξέφρασε έντονα παράπονα για διαταραχές στην ανταλλαγή πληροφοριών και στη χρήση του στρατιωτικού δορυφορικού συστήματος Starshield.

Παρότι ο Ζελένσκι ανέφερε ότι στη συνάντηση της Τρίτης στο Όσλο επιτεύχθηκε συμφωνία για την επίλυση αυτών των ζητημάτων, δημοσίευμα της Wall Street Journal την Τετάρτη ανέφερε —επικαλούμενο Αμερικανούς αξιωματούχους— ότι ο δισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ διέταξε την περασμένη εβδομάδα την επιβράδυνση της στρατιωτικής έκδοσης του Starlink, το Starshield, την οποία χρησιμοποιεί το Κίεβο για τον εντοπισμό των ρωσικών βαλλιστικών επιθέσεων.

Από την πλευρά του, ο Μασκ έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι τέτοιες αποφάσεις λαμβάνονται αποκλειστικά από τον αμερικανικό στρατό ή τον Πρόεδρο των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ αρνήθηκε οποιαδήποτε ευθύνη, ενώ ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, επανέλαβε την Τετάρτη ότι η Ουάσινγκτον δεν έχει περιορίσει την πρόσβαση του Κιέβου στο δίκτυο Starlink.