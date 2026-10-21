«Είστε κι εσείς ανθρωπιστής, κύριε»: Αντιδράσεις για τα εγκώμια του Γουίτκοφ στον Πούτιν, ενώ παιδιά σκοτώνονται στην Ουκρανία

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Την ώρα που ο Αμερικανός ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ χαρακτήριζε τον Βλαντίμιρ Πούτιν «ανθρωπιστή», παιδιά στο Χάρκοβο κατέβαιναν εσπευσμένα στα υπόγεια καταφύγια των σχολείων τους για να προστατευτούν από τα ρωσικά drones.

Η αντίθεση αυτή βρίσκεται στο επίκεντρο μιας αιχμηρής ανάλυσης του Andrew Roth, ανταποκριτή του Guardian στο Χάρκοβο, ο οποίος ασκεί σφοδρή κριτική στη διπλωματική προσέγγιση της κυβέρνησης Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στη Μόσχα. Με τις Ηνωμένες Πολιτείες να πιέζουν για ταχεία συμφωνία στην Ουκρανία, το βρετανικό μέσο αντιπαραβάλλει τα εγκώμια της Ουάσιγκτον προς τον Ρώσο πρόεδρο με τις συνεχιζόμενες επιθέσεις εναντίον αμάχων, τις απειλές για την ηλεκτροδότηση ολόκληρων πόλεων και τον θάνατο ενός κοριτσιού μόλις ενός έτους μέσα στο καρότσι του.

Η συνάντηση του Στιβ Γουίτκοφ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, την Τετάρτη (21/10), στην Αγία Πετρούπολη, πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των νέων αμερικανικών προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ωστόσο, μία φράση του Αμερικανού απεσταλμένου προκάλεσε ιδιαίτερη αίσθηση.

«Μιλάτε τόσο συχνά για τον πρόεδρό μου, τον πρόεδρο Τραμπ, λέγοντας ότι είναι ανθρωπιστής. Είστε κι εσείς ανθρωπιστής, κύριε, και σας χαιρετίζω γι’ αυτό. Σας συγχαίρω», δήλωσε ο Γουίτκοφ απευθυνόμενος στον Πούτιν.

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση αποτελεί την αφετηρία της ανάλυσης του Andrew Roth, ο οποίος θέτει το ερώτημα πώς μπορεί ένας ηγέτης που έχει διατάξει την εισβολή στην Ουκρανία και συνεχίζει να διεξάγει έναν καταστροφικό πόλεμο να παρουσιάζεται από την αμερικανική διπλωματία ως υπέρμαχος του ανθρωπισμού.

Από την Τσετσενία και τη Συρία στην Ουκρανία

Σύμφωνα με τον Guardian, ο χαρακτηρισμός του Πούτιν ως «ανθρωπιστή» έρχεται σε ευθεία αντίθεση με την ιστορία της 26χρονης παραμονής του στην εξουσία.

Ο Roth υπενθυμίζει τις ρωσικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Τσετσενία, στη Γεωργία και στη Συρία, καθώς και τις διώξεις αντιφρονούντων, τις φυλακίσεις επικριτών του Κρεμλίνου και τους βίαιους θανάτους δημοσιογράφων και πολιτικών της αντιπολίτευσης.

Σε αυτά προστίθεται η πλήρους κλίμακας εισβολή στην Ουκρανία, που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022 και έχει προκαλέσει εκατοντάδες χιλιάδες θανάτους.

Το βρετανικό μέσο εκτιμά ότι η αμερικανική προσέγγιση στηρίζεται πλέον στη μέγιστη πίεση προς το Κίεβο και σε μια ιδιαίτερα κολακευτική αντιμετώπιση του Κρεμλίνου, με στόχο την επίτευξη μιας συμφωνίας το συντομότερο δυνατόν.

Η κριτική του επικεντρώνεται όχι μόνο στην προσέγγιση αυτή καθαυτή, αλλά και στο χάσμα ανάμεσα στη γλώσσα της διπλωματίας και στην πραγματικότητα που βιώνει καθημερινά ο άμαχος πληθυσμός της Ουκρανίας.

Σχέδιο για διακοπή έως και του 90% της ηλεκτροδότησης ουκρανικών πόλεων

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις ρωσικές επιθέσεις εναντίον του ενεργειακού δικτύου της Ουκρανίας, οι οποίες εντείνονται ενόψει του χειμώνα.

Ο Guardian αναφέρει ότι απέκτησε πρόσφατα πρόσβαση σε ρωσικό στρατηγικό έγγραφο, από το οποίο προκύπτει η δυνατότητα της Μόσχας να προκαλέσει εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης σε μεγάλες ουκρανικές πόλεις.

Σύμφωνα με το έγγραφο, πόλεις όπως το Κίεβο, η Οδησσός και το Χάρκοβο θα μπορούσαν να στερηθούν έως και το 90% της ηλεκτρικής τους ενέργειας, εάν υλοποιούνταν πλήρως ένα τέτοιο σχέδιο.

Μια τέτοια εξέλιξη θα έθετε σε άμεσο κίνδυνο εκατομμύρια κατοίκους, επηρεάζοντας όχι μόνο τη θέρμανση των σπιτιών τους, αλλά και τη λειτουργία νοσοκομείων, σχολείων και βασικών υπηρεσιών.

Οι συνεχιζόμενες νυχτερινές επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις ενισχύουν, κατά την εκτίμηση του Roth, την εικόνα μιας ρωσικής στρατηγικής που επιδιώκει να εξαντλήσει τις αντοχές του ουκρανικού πληθυσμού.

Χάρκοβο: Τα παιδιά κατεβαίνουν στα υπόγεια σχολεία για να σωθούν από τα drones

Ενώ ο Γουίτκοφ συναντούσε τον Πούτιν στην Αγία Πετρούπολη, στο Χάρκοβο η σχολική ημέρα διακόπηκε από τον ήχο των σειρήνων.

Μαθητές έσπευσαν να κατέβουν μια ενισχυμένη σκάλα, αναζητώντας προστασία από τα ρωσικά drones τύπου Shahed που πλησίαζαν την πόλη.

Δεν επρόκειτο για ένα συνηθισμένο καταφύγιο, αλλά για ένα από τα 10 υπόγεια σχολεία που έχουν κατασκευαστεί στο Χάρκοβο, προκειμένου να μπορούν τα παιδιά να συνεχίζουν την εκπαίδευσή τους παρά τις επαναλαμβανόμενες ρωσικές επιθέσεις.

Η πόλη απέχει λιγότερο από 32 χιλιόμετρα από τα ρωσικά σύνορα και βρίσκεται διαρκώς αντιμέτωπη με τον κίνδυνο βομβαρδισμών.

Για πολλούς γονείς, τα υπόγεια σχολεία αποτελούν τη μοναδική δυνατότητα να παρακολουθούν τα παιδιά τους μαθήματα σε ένα σχετικά ασφαλές περιβάλλον.

Οι εκπαιδευτικοί εξηγούν ότι αυτές οι εγκαταστάσεις έχουν επιτρέψει στους μαθητές να αποκτήσουν ξανά μια στοιχειώδη καθημερινότητα, παρά τον πόλεμο που συνεχίζεται για πέμπτη χρονιά.

Η ανάγκη τους, μάλιστα, ενδέχεται να παραμείνει ακόμη και μετά από μια ενδεχόμενη ειρηνευτική συμφωνία, εφόσον εξακολουθεί να υπάρχει κίνδυνος νέας ανάφλεξης.

«Πιστεύαμε όλοι στον Τραμπ – Τώρα φοβόμαστε»

Στο υπόγειο σχολείο που επισκέφθηκε ο Roth, η Ολένα Σβιτλίτσνα, επικεφαλής της υπηρεσίας Εκπαίδευσης στην περιοχή Νοβομπαβάρσκι του Χαρκόβου, περιέγραψε την απογοήτευση που επικρατεί απέναντι στην αμερικανική πολιτική.

Καθισμένη στην καφετέρια του σχολείου, μίλησε για τις ελπίδες που είχαν εναποθέσει οι Ουκρανοί στην επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

«Πιστεύαμε όλοι στον Τραμπ. Είχαμε πραγματικά μεγάλες ελπίδες ότι η Αμερική και ο Τραμπ θα σταματούσαν αυτό το τέρας, τον Πούτιν», δήλωσε.

Η συνέχεια των λεγομένων της αποτυπώνει την αλλαγή του κλίματος.

«Και τώρα έχουμε αμφιβολίες. Δεν τους πιστεύουμε. Και φοβόμαστε πάρα πολύ», πρόσθεσε.

Οι δηλώσεις της αντανακλούν την ανησυχία ότι μια βιαστική συμφωνία, χωρίς ουσιαστικές εγγυήσεις ασφαλείας, θα μπορούσε να αφήσει την Ουκρανία εκτεθειμένη σε νέες ρωσικές επιθέσεις.

Η μικρή Ανχελίνα σκοτώθηκε μέσα στο καρότσι της

Η ανθρώπινη διάσταση του πολέμου αποτυπώνεται με ιδιαίτερα οδυνηρό τρόπο στην πρόσφατη ρωσική επίθεση σε πάρκο κοντά στο Χάρκοβο.

Την ώρα της συνάντησης στην Αγία Πετρούπολη, οι οικογένειες των έξι θυμάτων εξακολουθούσαν να πραγματοποιούν τις κηδείες των αγαπημένων τους προσώπων.

Το μικρότερο θύμα ήταν η Ανχελίνα, ένα κοριτσάκι μόλις ενός έτους, που σκοτώθηκε ενώ βρισκόταν δεμένο στο καρότσι του, σε παιδική χαρά.

Από το ίδιο πλήγμα έχασε τη ζωή της και η μητέρα της, Ίνα Μαριούχνα, εκπαιδευτικός σε τοπικό σχολείο.

Ο τελικός απολογισμός της συγκεκριμένης επίθεσης ήταν έξι νεκροί: τέσσερις ενήλικες και δύο παιδιά, η ενός έτους Ανχελίνα και ένα κορίτσι 11 ετών.

Σύμφωνα με την ανάλυση του Guardian, η τραγωδία αυτή αποκαλύπτει με τον πιο σκληρό τρόπο την αντίφαση ανάμεσα στις διπλωματικές φιλοφρονήσεις και στα γεγονότα που συνεχίζουν να εκτυλίσσονται στην Ουκρανία.

A horrific Russian strike in the Kharkiv region. A “shahed” struck people directly – in a park near an ordinary café. Pure atrocity. Six people were killed, including children. A little girl was killed in a stroller – her name was Angelina, she was just over a year old, born in August 2025… Her mother’s name was Inna. She died in the hospital… Another girl who was killed was 11 years old. My condolences to their families and loved ones. Another 14 people were injured, including six more children. I am grateful to everyone who supports Ukraine under these circumstances and helps us shoot down “shaheds,” shoot down missiles, and stop Russian assaults. These are horrific photos, but behind them are shattered lives and the truth about this war. Lives must be protected. Ukraine needs air defense. You can’t think about making money with Russia as long as it continues its asinine war. We ask that sanctions on Russia stay in place as long as the killings continue. We ask America to be strong, and we ask it to apply the Lindsey Graham law. We ask Europe to continue its support. We ask that everything possible be done to bring peace and guarantee security. Ukraine wants peace. It is Russia that has insisted on continuing the killing all this time. The world has enough strength to stop the war. That strength must finally be used – against the murderers. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 19, 2026

Οι δηλώσεις Τραμπ που προκάλεσαν αντιδράσεις

Η ανάλυση ασκεί κριτική και στις πρόσφατες δημόσιες τοποθετήσεις του Αμερικανού προέδρου, ο οποίος εμφανίστηκε να υποβαθμίζει την έκταση των ρωσικών επιθέσεων κατά αμάχων.

Λίγο μετά το πλήγμα στο πάρκο κοντά στο Χάρκοβο, ο Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο ότι «η Ρωσία έχει συμπεριφερθεί καλά όσον αφορά την Ουκρανία».

Μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η συγκεκριμένη τοποθέτηση, αναφέρθηκε εκ νέου στις επιθέσεις, κατά τη διάρκεια δηλώσεων από το Οβάλ Γραφείο την Τρίτη (20/10).

Ωστόσο, αντί να εστιάσει στα θύματα μεταξύ των αμάχων, υποστήριξε ότι υπήρχαν «κάποιοι άνθρωποι σε μια πόλη που χτυπήθηκε ή κάτι τέτοιο», προσθέτοντας ότι οι περισσότεροι νεκροί ήταν νεαροί στρατιώτες.

Το βρετανικό δημοσίευμα αντιπαραβάλλει αυτές τις δηλώσεις με τον θάνατο της μικρής Ανχελίνα και της μητέρας της, υπογραμμίζοντας την περιορισμένη θέση που καταλαμβάνουν τα συγκεκριμένα περιστατικά στη δημόσια επιχειρηματολογία του Λευκού Οίκου.

Η επιδίωξη συμφωνίας πριν από τις αμερικανικές εκλογές

Η αμερικανική κυβέρνηση επιδιώκει να επιταχύνει τις διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών στις Ηνωμένες Πολιτείες, που είναι προγραμματισμένες για τις 3 Νοεμβρίου.

Κατά την ανάλυση του Roth, το συγκεκριμένο πολιτικό χρονοδιάγραμμα ενδέχεται να ασκεί πρόσθετη πίεση στην Ουάσιγκτον για την εξασφάλιση μιας διπλωματικής επιτυχίας.

Στους στόχους της αποστολής Γουίτκοφ περιλαμβανόταν επίσης η επιστροφή ενός 74χρονου Αμερικανού, συνταξιούχου εκπαιδευτικού από το Μίσιγκαν, ο οποίος κρατούνταν στη Ρωσία.

Ωστόσο, ο Guardian θέτει ένα ευρύτερο ζήτημα: ποιο θα είναι το τίμημα μιας συμφωνίας που επιδιώκεται με ταχύτητα και με σημαντικές παραχωρήσεις προς τη Μόσχα;

Η ανάλυση καταλήγει με την επισήμανση ότι, εάν η αμερικανική κυβέρνηση επιχειρήσει να εξασφαλίσει ειρηνευτική συμφωνία έως τις 3 Νοεμβρίου μέσω της κολακείας προς τον Ρώσο πρόεδρο, τα σημερινά εγκώμια του Γουίτκοφ ενδέχεται να αποτελούν μόνο την αρχή.

Για τους μαθητές που κατεβαίνουν καθημερινά στα υπόγεια σχολεία του Χαρκόβου και για τις οικογένειες των αμάχων που συνεχίζουν να σκοτώνονται, το ερώτημα δεν είναι πώς χαρακτηρίζει η Ουάσιγκτον τον Πούτιν, αλλά εάν μια ενδεχόμενη ειρηνευτική συμφωνία θα μπορέσει πράγματι να τους προστατεύσει.