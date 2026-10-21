«Είστε κι εσείς ανθρωπιστής, κύριε»: Αντιδράσεις για τα εγκώμια του Γουίτκοφ στον Πούτιν, ενώ παιδιά σκοτώνονται στην Ουκρανία

Ο Αμερικανός ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ χαρακτήρισε τον Βλαντίμιρ Πούτιν «ανθρωπιστή» κατά τη συνάντησή τους στην Αγία Πετρούπολη, στο πλαίσιο των προσπαθειών της Ουάσιγκτον για ταχεία επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας στην Ουκρανία. Την ίδια στιγμή, ανάλυση του Guardian αναδεικνύει το βαθύ χάσμα ανάμεσα στη διπλωματική προσέγγιση του Λευκού Οίκου και τη σκληρή πραγματικότητα του πολέμου, όπου ρωσικές επιθέσεις πλήττουν αμάχους στο Χάρκοβο και μαθητές αναγκάζονται να καταφεύγουν σε υπόγεια σχολεία.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Διεθνή Νέα

Μαθητές και εκπαιδευτικοί στους διαδρόμους υπόγειου σχολείου στο Χάρκοβο της Ουκρανίας, όπου τα μαθήματα πραγματοποιούνται υπό την απειλή ρωσικών επιθέσεων. Φωτογραφία: Pete Kiehart/The Guardian
Μαθητές και εκπαιδευτικοί στους διαδρόμους υπόγειου σχολείου στο Χάρκοβο της Ουκρανίας, όπου τα μαθήματα πραγματοποιούνται υπό την απειλή ρωσικών επιθέσεων. Φωτογραφία: Pete Kiehart/The Guardian
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Την ώρα που ο Αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ χαρακτήριζε τον Βλαντίμιρ Πούτιν «ανθρωπιστή», μαθητές στο Χάρκοβο κατέφευγαν σε υπόγεια σχολεία για να προστατευτούν από επιθέσεις ρωσικών drones.
  • Η ανάλυση του Guardian αναδεικνύει το βαθύ χάσμα ανάμεσα στις διπλωματικές φιλοφρονήσεις και την πραγματικότητα των αμάχων, με φόντο τους πρόσφατους θανάτους παιδιών και τα ρωσικά σχέδια για εκτεταμένες διακοπές ρεύματος.
  • Η πίεση της Ουάσιγκτον για ταχεία επίτευξη συμφωνίας ενόψει των αμερικανικών εκλογών της 3ης Νοεμβρίου εντείνει τους φόβους στην Ουκρανία για επικίνδυνες παραχωρήσεις χωρίς ουσιαστικές εγγυήσεις ασφαλείας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Την ώρα που ο Αμερικανός ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ χαρακτήριζε τον Βλαντίμιρ Πούτιν «ανθρωπιστή», παιδιά στο Χάρκοβο κατέβαιναν εσπευσμένα στα υπόγεια καταφύγια των σχολείων τους για να προστατευτούν από τα ρωσικά drones.

Η αντίθεση αυτή βρίσκεται στο επίκεντρο μιας αιχμηρής ανάλυσης του Andrew Roth, ανταποκριτή του Guardian στο Χάρκοβο, ο οποίος ασκεί σφοδρή κριτική στη διπλωματική προσέγγιση της κυβέρνησης Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στη Μόσχα. Με τις Ηνωμένες Πολιτείες να πιέζουν για ταχεία συμφωνία στην Ουκρανία, το βρετανικό μέσο αντιπαραβάλλει τα εγκώμια της Ουάσιγκτον προς τον Ρώσο πρόεδρο με τις συνεχιζόμενες επιθέσεις εναντίον αμάχων, τις απειλές για την ηλεκτροδότηση ολόκληρων πόλεων και τον θάνατο ενός κοριτσιού μόλις ενός έτους μέσα στο καρότσι του.

Η συνάντηση του Στιβ Γουίτκοφ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, την Τετάρτη (21/10), στην Αγία Πετρούπολη, πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των νέων αμερικανικών προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ωστόσο, μία φράση του Αμερικανού απεσταλμένου προκάλεσε ιδιαίτερη αίσθηση.

«Μιλάτε τόσο συχνά για τον πρόεδρό μου, τον πρόεδρο Τραμπ, λέγοντας ότι είναι ανθρωπιστής. Είστε κι εσείς ανθρωπιστής, κύριε, και σας χαιρετίζω γι’ αυτό. Σας συγχαίρω», δήλωσε ο Γουίτκοφ απευθυνόμενος στον Πούτιν.

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση αποτελεί την αφετηρία της ανάλυσης του Andrew Roth, ο οποίος θέτει το ερώτημα πώς μπορεί ένας ηγέτης που έχει διατάξει την εισβολή στην Ουκρανία και συνεχίζει να διεξάγει έναν καταστροφικό πόλεμο να παρουσιάζεται από την αμερικανική διπλωματία ως υπέρμαχος του ανθρωπισμού.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν συναντά τον Αμερικανό ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ στην Αγία Πετρούπολη, την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2026. Φωτογραφία: Kristina Solovyova/Reuters
Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν συναντά τον Αμερικανό ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ στην Αγία Πετρούπολη, την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2026. Φωτογραφία: Kristina Solovyova/Reuters

Από την Τσετσενία και τη Συρία στην Ουκρανία

Σύμφωνα με τον Guardian, ο χαρακτηρισμός του Πούτιν ως «ανθρωπιστή» έρχεται σε ευθεία αντίθεση με την ιστορία της 26χρονης παραμονής του στην εξουσία.

Ο Roth υπενθυμίζει τις ρωσικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Τσετσενία, στη Γεωργία και στη Συρία, καθώς και τις διώξεις αντιφρονούντων, τις φυλακίσεις επικριτών του Κρεμλίνου και τους βίαιους θανάτους δημοσιογράφων και πολιτικών της αντιπολίτευσης.

Σε αυτά προστίθεται η πλήρους κλίμακας εισβολή στην Ουκρανία, που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022 και έχει προκαλέσει εκατοντάδες χιλιάδες θανάτους.

Το βρετανικό μέσο εκτιμά ότι η αμερικανική προσέγγιση στηρίζεται πλέον στη μέγιστη πίεση προς το Κίεβο και σε μια ιδιαίτερα κολακευτική αντιμετώπιση του Κρεμλίνου, με στόχο την επίτευξη μιας συμφωνίας το συντομότερο δυνατόν.

Η κριτική του επικεντρώνεται όχι μόνο στην προσέγγιση αυτή καθαυτή, αλλά και στο χάσμα ανάμεσα στη γλώσσα της διπλωματίας και στην πραγματικότητα που βιώνει καθημερινά ο άμαχος πληθυσμός της Ουκρανίας.

Σχέδιο για διακοπή έως και του 90% της ηλεκτροδότησης ουκρανικών πόλεων

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις ρωσικές επιθέσεις εναντίον του ενεργειακού δικτύου της Ουκρανίας, οι οποίες εντείνονται ενόψει του χειμώνα.

Ο Guardian αναφέρει ότι απέκτησε πρόσφατα πρόσβαση σε ρωσικό στρατηγικό έγγραφο, από το οποίο προκύπτει η δυνατότητα της Μόσχας να προκαλέσει εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης σε μεγάλες ουκρανικές πόλεις.

Σύμφωνα με το έγγραφο, πόλεις όπως το Κίεβο, η Οδησσός και το Χάρκοβο θα μπορούσαν να στερηθούν έως και το 90% της ηλεκτρικής τους ενέργειας, εάν υλοποιούνταν πλήρως ένα τέτοιο σχέδιο.

Μια τέτοια εξέλιξη θα έθετε σε άμεσο κίνδυνο εκατομμύρια κατοίκους, επηρεάζοντας όχι μόνο τη θέρμανση των σπιτιών τους, αλλά και τη λειτουργία νοσοκομείων, σχολείων και βασικών υπηρεσιών.

Οι συνεχιζόμενες νυχτερινές επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις ενισχύουν, κατά την εκτίμηση του Roth, την εικόνα μιας ρωσικής στρατηγικής που επιδιώκει να εξαντλήσει τις αντοχές του ουκρανικού πληθυσμού.

Μαθητές και γονείς προσέρχονται και αποχωρούν από την είσοδο υπόγειου σχολείου στο Χάρκοβο της Ουκρανίας, το οποίο προσφέρει προστασία από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς. Φωτογραφία: Pete Kiehart/The Guardian
Μαθητές και γονείς προσέρχονται και αποχωρούν από την είσοδο υπόγειου σχολείου στο Χάρκοβο της Ουκρανίας, το οποίο προσφέρει προστασία από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς. Φωτογραφία: Pete Kiehart/The Guardian

Χάρκοβο: Τα παιδιά κατεβαίνουν στα υπόγεια σχολεία για να σωθούν από τα drones

Ενώ ο Γουίτκοφ συναντούσε τον Πούτιν στην Αγία Πετρούπολη, στο Χάρκοβο η σχολική ημέρα διακόπηκε από τον ήχο των σειρήνων.

Μαθητές έσπευσαν να κατέβουν μια ενισχυμένη σκάλα, αναζητώντας προστασία από τα ρωσικά drones τύπου Shahed που πλησίαζαν την πόλη.

Δεν επρόκειτο για ένα συνηθισμένο καταφύγιο, αλλά για ένα από τα 10 υπόγεια σχολεία που έχουν κατασκευαστεί στο Χάρκοβο, προκειμένου να μπορούν τα παιδιά να συνεχίζουν την εκπαίδευσή τους παρά τις επαναλαμβανόμενες ρωσικές επιθέσεις.

Η πόλη απέχει λιγότερο από 32 χιλιόμετρα από τα ρωσικά σύνορα και βρίσκεται διαρκώς αντιμέτωπη με τον κίνδυνο βομβαρδισμών.

Για πολλούς γονείς, τα υπόγεια σχολεία αποτελούν τη μοναδική δυνατότητα να παρακολουθούν τα παιδιά τους μαθήματα σε ένα σχετικά ασφαλές περιβάλλον.

Οι εκπαιδευτικοί εξηγούν ότι αυτές οι εγκαταστάσεις έχουν επιτρέψει στους μαθητές να αποκτήσουν ξανά μια στοιχειώδη καθημερινότητα, παρά τον πόλεμο που συνεχίζεται για πέμπτη χρονιά.

Η ανάγκη τους, μάλιστα, ενδέχεται να παραμείνει ακόμη και μετά από μια ενδεχόμενη ειρηνευτική συμφωνία, εφόσον εξακολουθεί να υπάρχει κίνδυνος νέας ανάφλεξης.

«Πιστεύαμε όλοι στον Τραμπ – Τώρα φοβόμαστε»

Στο υπόγειο σχολείο που επισκέφθηκε ο Roth, η Ολένα Σβιτλίτσνα, επικεφαλής της υπηρεσίας Εκπαίδευσης στην περιοχή Νοβομπαβάρσκι του Χαρκόβου, περιέγραψε την απογοήτευση που επικρατεί απέναντι στην αμερικανική πολιτική.

Καθισμένη στην καφετέρια του σχολείου, μίλησε για τις ελπίδες που είχαν εναποθέσει οι Ουκρανοί στην επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

«Πιστεύαμε όλοι στον Τραμπ. Είχαμε πραγματικά μεγάλες ελπίδες ότι η Αμερική και ο Τραμπ θα σταματούσαν αυτό το τέρας, τον Πούτιν», δήλωσε.

Η συνέχεια των λεγομένων της αποτυπώνει την αλλαγή του κλίματος.

«Και τώρα έχουμε αμφιβολίες. Δεν τους πιστεύουμε. Και φοβόμαστε πάρα πολύ», πρόσθεσε.

Οι δηλώσεις της αντανακλούν την ανησυχία ότι μια βιαστική συμφωνία, χωρίς ουσιαστικές εγγυήσεις ασφαλείας, θα μπορούσε να αφήσει την Ουκρανία εκτεθειμένη σε νέες ρωσικές επιθέσεις.

Η ρωσική επίθεση με drone σε πάρκο της Νόβα Βοντολάχα, στην περιφέρεια του Χαρκόβου, στις 19 Οκτωβρίου 2026, στοίχισε τη ζωή σε έξι ανθρώπους, ανάμεσά τους δύο παιδιά. Μεταξύ των θυμάτων ήταν η ενός έτους Ανχελίνα, που σκοτώθηκε μέσα στο καρότσι της, και η μητέρα της, Ίνα Μαριούχνα. Φωτογραφία: Σχολείο Νόβα Βοντολάχα/Facebook
Η ρωσική επίθεση με drone σε πάρκο της Νόβα Βοντολάχα, στην περιφέρεια του Χαρκόβου, στις 19 Οκτωβρίου 2026, στοίχισε τη ζωή σε έξι ανθρώπους, ανάμεσά τους δύο παιδιά. Μεταξύ των θυμάτων ήταν η ενός έτους Ανχελίνα, που σκοτώθηκε μέσα στο καρότσι της, και η μητέρα της, Ίνα Μαριούχνα. Φωτογραφία: Σχολείο Νόβα Βοντολάχα/Facebook

Η μικρή Ανχελίνα σκοτώθηκε μέσα στο καρότσι της

Η ανθρώπινη διάσταση του πολέμου αποτυπώνεται με ιδιαίτερα οδυνηρό τρόπο στην πρόσφατη ρωσική επίθεση σε πάρκο κοντά στο Χάρκοβο.

Την ώρα της συνάντησης στην Αγία Πετρούπολη, οι οικογένειες των έξι θυμάτων εξακολουθούσαν να πραγματοποιούν τις κηδείες των αγαπημένων τους προσώπων.

Το μικρότερο θύμα ήταν η Ανχελίνα, ένα κοριτσάκι μόλις ενός έτους, που σκοτώθηκε ενώ βρισκόταν δεμένο στο καρότσι του, σε παιδική χαρά.

Από το ίδιο πλήγμα έχασε τη ζωή της και η μητέρα της, Ίνα Μαριούχνα, εκπαιδευτικός σε τοπικό σχολείο.

Ο τελικός απολογισμός της συγκεκριμένης επίθεσης ήταν έξι νεκροί: τέσσερις ενήλικες και δύο παιδιά, η ενός έτους Ανχελίνα και ένα κορίτσι 11 ετών.

Σύμφωνα με την ανάλυση του Guardian, η τραγωδία αυτή αποκαλύπτει με τον πιο σκληρό τρόπο την αντίφαση ανάμεσα στις διπλωματικές φιλοφρονήσεις και στα γεγονότα που συνεχίζουν να εκτυλίσσονται στην Ουκρανία.

Οι δηλώσεις Τραμπ που προκάλεσαν αντιδράσεις

Η ανάλυση ασκεί κριτική και στις πρόσφατες δημόσιες τοποθετήσεις του Αμερικανού προέδρου, ο οποίος εμφανίστηκε να υποβαθμίζει την έκταση των ρωσικών επιθέσεων κατά αμάχων.

Λίγο μετά το πλήγμα στο πάρκο κοντά στο Χάρκοβο, ο Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο ότι «η Ρωσία έχει συμπεριφερθεί καλά όσον αφορά την Ουκρανία».

Μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η συγκεκριμένη τοποθέτηση, αναφέρθηκε εκ νέου στις επιθέσεις, κατά τη διάρκεια δηλώσεων από το Οβάλ Γραφείο την Τρίτη (20/10).

Ωστόσο, αντί να εστιάσει στα θύματα μεταξύ των αμάχων, υποστήριξε ότι υπήρχαν «κάποιοι άνθρωποι σε μια πόλη που χτυπήθηκε ή κάτι τέτοιο», προσθέτοντας ότι οι περισσότεροι νεκροί ήταν νεαροί στρατιώτες.

Το βρετανικό δημοσίευμα αντιπαραβάλλει αυτές τις δηλώσεις με τον θάνατο της μικρής Ανχελίνα και της μητέρας της, υπογραμμίζοντας την περιορισμένη θέση που καταλαμβάνουν τα συγκεκριμένα περιστατικά στη δημόσια επιχειρηματολογία του Λευκού Οίκου.

Ουκρανός διασώστης στο σημείο του φονικού ρωσικού πλήγματος με πύραυλο cruise Banderol στο Χάρκοβο, στις 4 Οκτωβρίου 2026. (Φωτογραφία αρχείου: Κρατική Υπηρεσία Εκτάκτων Αναγκών της Ουκρανίας / Telegram)
Ουκρανός διασώστης στο σημείο του φονικού ρωσικού πλήγματος με πύραυλο cruise Banderol στο Χάρκοβο, στις 4 Οκτωβρίου 2026. (Φωτογραφία αρχείου: Κρατική Υπηρεσία Εκτάκτων Αναγκών της Ουκρανίας / Telegram)

Η επιδίωξη συμφωνίας πριν από τις αμερικανικές εκλογές

Η αμερικανική κυβέρνηση επιδιώκει να επιταχύνει τις διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών στις Ηνωμένες Πολιτείες, που είναι προγραμματισμένες για τις 3 Νοεμβρίου.

Κατά την ανάλυση του Roth, το συγκεκριμένο πολιτικό χρονοδιάγραμμα ενδέχεται να ασκεί πρόσθετη πίεση στην Ουάσιγκτον για την εξασφάλιση μιας διπλωματικής επιτυχίας.

Στους στόχους της αποστολής Γουίτκοφ περιλαμβανόταν επίσης η επιστροφή ενός 74χρονου Αμερικανού, συνταξιούχου εκπαιδευτικού από το Μίσιγκαν, ο οποίος κρατούνταν στη Ρωσία.

Ωστόσο, ο Guardian θέτει ένα ευρύτερο ζήτημα: ποιο θα είναι το τίμημα μιας συμφωνίας που επιδιώκεται με ταχύτητα και με σημαντικές παραχωρήσεις προς τη Μόσχα;

Η ανάλυση καταλήγει με την επισήμανση ότι, εάν η αμερικανική κυβέρνηση επιχειρήσει να εξασφαλίσει ειρηνευτική συμφωνία έως τις 3 Νοεμβρίου μέσω της κολακείας προς τον Ρώσο πρόεδρο, τα σημερινά εγκώμια του Γουίτκοφ ενδέχεται να αποτελούν μόνο την αρχή.

Για τους μαθητές που κατεβαίνουν καθημερινά στα υπόγεια σχολεία του Χαρκόβου και για τις οικογένειες των αμάχων που συνεχίζουν να σκοτώνονται, το ερώτημα δεν είναι πώς χαρακτηρίζει η Ουάσιγκτον τον Πούτιν, αλλά εάν μια ενδεχόμενη ειρηνευτική συμφωνία θα μπορέσει πράγματι να τους προστατεύσει.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ