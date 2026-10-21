Ζελένσκι: Η Ουκρανία είναι υπέρ μιας συνάντησης Κιέβου-Μόσχας-Ουάσινγκτον «το συντομότερο δυνατό»

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

«Η Ουκρανία είναι υπέρ μιας συνάντησης μεταξύ του Κιέβου, της Μόσχας και της Ουάσινγκτον “όσο το δυνατόν συντομότερα”», τόνισε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μετά τη δήλωση του Κρεμλίνου ότι είναι διατεθειμένο να μετάσχει σε μια τέτοια συνάντηση

«Μάθαμε ότι η Ρωσία τάσσεται υπέρ μιας τριμερούς συνάντησης στο επίπεδο των ομάδων μας. Η αμερικανική πλευρά προτείνει τη διοργάνωση μιας τέτοιας συνάντησης το συντομότερο δυνατό. Εμείς είμαστε υπέρ», δήλωσε ο Ζελένσκι στους δημοσιογράφους.

Ο Ζελένσκι είπε ότι είχε συνομιλίες με την αμερικανική πλευρά μετά την επίσκεψη του απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ στη Ρωσία, όπου είχε συνομιλίες με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αγία Πετρούπολη.

Δήλωσε επίσης ότι υποστηρίζει την αμερικανική πρόταση για τριμερείς συνομιλίες σε επίπεδο διαπραγματευτών το συντομότερο δυνατόν.

Η Ουκρανία ελπίζει σε μια συνάντηση κατά προτίμηση όχι αργότερα από τις αρχές Νοεμβρίου, κατά την οποία θα μπορούσαν να συζητηθούν προτάσεις για την ειρήνη και μια πιθανή σύνοδος κορυφής των ηγετών, δήλωσε ο Ζελένσκι.