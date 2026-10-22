Ευρωβουλευτές ΣΥΡΙΖΑ για τουρκολιβυκό μνημόνιο: Ζητούν διπλωματικές και πολιτικές πρωτοβουλίες έναντι Λιβύης -Τουρκίας και επανεξέταση της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης στη Λιβύη

Με ερώτησή τους προς την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική, οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ζητούν διπλωματικές πρωτοβουλίες και επανεξέταση της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης προς τη Λιβύη, μετά την έγκριση του τουρκολιβυκού μνημονίου από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της χώρας. Επισημαίνουν ότι η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί σύγκλιση των δύο αντίπαλων λιβυκών στρατοπέδων και δημιουργεί νέα δεδομένα στην Ανατολική Μεσόγειο, παραβιάζοντας κυριαρχικά δικαιώματα κρατών-μελών και το Δίκαιο της Θάλασσας. Παράλληλα, ζητούν διαφάνεια και έλεγχο στη διάθεση των ευρωπαϊκών κονδυλίων ύψους εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, επικαλούμενοι αδυναμίες εποπτείας που κατέγραψε το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.

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Πολιτική

Ευρωκοινοβούλιο - ΣΥΡΙΖΑ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ζητούν διπλωματικές πρωτοβουλίες, διαφάνεια στα ευρωπαϊκά κονδύλια και επανεξέταση της συνεργασίας με τις λιβυκές αρχές μετά την έγκριση του τουρκολιβυκού μνημονίου.
  • Όπως επισημαίνουν, η έγκρισή του «δημιουργεί νέα δεδομένα στην Ανατολική Μεσόγειο και εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης».
  • Παράλληλα, ρωτούν την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική, ποια ποσά έχουν εκταμιευθεί στη Λιβύη και αν η ΕΕ προτίθεται να επανεξετάσει τη χρηματοδοτική συνεργασία υπό το βάρος των πρόσφατων εξελίξεων.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με ερώτηση προς την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική για την έγκριση του τουρκολιβυκού μνημονίου από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης, ζητούν συγκεκριμένες διπλωματικές πρωτοβουλίες, διαφάνεια στη διάθεση των ευρωπαϊκών κονδυλίων και επανεξέταση της συνεργασίας με τις λιβυκές αρχές.

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Επίσης, σε ανακοίνωσή τους επισημαίνουν ότι η έγκρισή του «δημιουργεί νέα δεδομένα στην Ανατολική Μεσόγειο και εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Στην ερώτησή τους οι ευρωβουλευτές αναφέρουν ότι «η εξέλιξη σηματοδοτεί τη σύγκλιση των δύο αντίπαλων λιβυκών στρατοπέδων ως προς τη συμφωνία με την Τουρκία» ενώ υπενθυμίζουν ότι «η ΕΕ έχει επανειλημμένα διαπιστώσει ότι το μνημόνιο παραβιάζει κυριαρχικά δικαιώματα Κρατών-Μελών, αντίκειται στο Δίκαιο της Θάλασσας και δεν παράγει έννομα αποτελέσματα. Παράλληλα, η Ένωση χρηματοδοτεί προγράμματα και στις δύο πλευρές της Λιβύης, με διμερή κατανομή 224 εκατ. ευρώ μέσω του NDICI-Global Europe για την περίοδο 2021-20273, ενώ πρόσφατα ανακοινώθηκε πρόσθετη χρηματοδότηση 25 εκατ. ευρώ για συνεργασία με τις αρχές της ανατολικής Λιβύης».

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Ωστόσο υπογραμμίζουν ότι το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο έχει επίσης επισημάνει αδυναμίες στην αξιολόγηση και εποπτεία ευρωπαϊκών δράσεων στη χώρα.

Οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ρωτούν την Ύπατη Εκπρόσωπο, «ποιες συγκεκριμένες διπλωματικές και πολιτικές πρωτοβουλίες θα αναλάβει η ΕΕ έναντι της Λιβύης και της Τουρκίας για την προάσπιση του διεθνούς δικαίου και των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών μελών; Ποια ποσά έχουν δεσμευθεί και εκταμιευθεί στη δυτική και ανατολική Λιβύη και ποιοι είναι οι τελικοί αποδέκτες τους; Έχει αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα τους; Προτίθεται να επανεξετάσει τη χρηματοδοτική και επιχειρησιακή συνεργασία με τις εμπλεκόμενες λιβυκές αρχές, διασφαλίζοντας τη συνέχιση της ανθρωπιστικής βοήθειας υπό το βάρος των πρόσφατων εξελίξεων;».

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