Θεσσαλονίκη: 31χρονη κατήγγειλε τον πρώην σύντροφό της για ενδοοικογενειακή βία και απόπειρα βιασμού

Στη σύλληψη ενός 47χρονου άνδρα προχώρησαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από καταγγελία της 31χρονης πρώην συντρόφου του για άσκηση σωματικής βίας και απόπειρα γενετήσιων πράξεων χωρίς τη συναίνεσή της. Ο άνδρας συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και απόπειρα βιασμού, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στη σύλληψη ενός 47χρονου άνδρα προχώρησαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από καταγγελία που υπέβαλε σε βάρος του η 31χρονη πρώην σύντροφός του.
  • Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η γυναίκα, ο 47χρονος άσκησε σωματική βία σε βάρος της και αποπειράθηκε να προβεί σε γενετήσιες πράξεις χωρίς τη συναίνεσή της.
  • Ο 47χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και απόπειρα βιασμού.

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Στη σύλληψη ενός 47χρονου άνδρα προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από καταγγελία που υπέβαλε σε βάρος του η 31χρονη πρώην σύντροφός του.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η γυναίκα στις αστυνομικές Αρχές, το περιστατικό σημειώθηκε τις βραδινές ώρες της Τρίτης (20/10), όταν ο 47χρονος φέρεται να άσκησε σωματική βία σε βάρος της και στη συνέχεια να αποπειράθηκε να προβεί σε γενετήσιες πράξεις χωρίς τη συναίνεσή της.

Ο 47χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας

Η καταγγελία κινητοποίησε άμεσα τις αστυνομικές αρχές, με τους αστυνομικούς να εντοπίζουν και να συλλαμβάνουν τον άνδρα στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και απόπειρα βιασμού, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.

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