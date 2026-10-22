Βίντεο: Άνδρας άρπαξε 13χρονη από τον λαιμό και προσπάθησε να την απαγάγει – «Ζήτησε να του δώσει μερικά φιλιά»

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Στιγμές τρόμου έζησε μια 13χρονη έξω από βενζινάδικο στη Φλόριντα των ΗΠΑ, όταν ένας άγνωστος την έπιασε από τον λαιμό μες στο μεσημέρι και επιχείρησε να την απαγάγει, προτού η ίδια καταφέρει να το σκάσει, σύμφωνα με την αστυνομία.

Το ανατριχιαστικό περιστατικό κατεγράφη σε βίντεο από κάμερες ασφαλείας, ενώ ο δράστης συνελήφθη λίγο αργότερα χάρη στην αντίδραση του ίδιου του θύματος και των αυτοπτών μάρτυρων.

Η απόπειρα απαγωγής

Ο 32χρονος Μάικλ Πολάνκο επιχείρησε να απαγάγει την 13χρονη τη Δευτέρα, σε πρατήριο υγρών καυσίμων στη Μιραμάρ, περίπου 20 μίλια μακριά από το Μαϊάμι, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές.

Το οπτικό υλικό δείχνει τον Πολάνκο -ο οποίος φορούσε ένα έντονο πορτοκαλί κράνος ποδηλάτου, μπλε τσαντάκι μέσης, μπεζ μπλουζάκι και σκούρο σορτς- να πλησιάζει το κορίτσι.

Στη συνέχεια, του έδειξε κάτι που έμοιαζε με πατίνι στο πάρκινγκ, πριν τυλίξει το χέρι του γύρω από τον λαιμό της και την οδηγήσει προς άλλο σημείο.



Ωστόσο, η 13χρονη αντιλήφθηκε γρήγορα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και ξέφυγε από τα χέρια του την ώρα που προσπαθούσε να την τραβήξει μακριά, όπως δείχνει το βίντεο.

Το κορίτσι έβαλε τα δυνατά του να τρέξει, ενώ ο Πολάνκο τής πέταξε ένα κομμάτι ροζ ύφασμα και διέφυγε από το σημείο. Δεν έχει διευκρινιστεί αν τραυματίστηκε.

This man is attempting to kidnap a 13-year-old girl. This happened at a gas station in Miramar, FL. Police say the victim was able to positively identify the man and they arrested 32-year-old Michael Polanco. Apparently another disturbance was happening at another location and that’s where they found Polanco. Polanco has a long history including exposing himself, battery, burglary, and a lot more. His bond was denied by a judge. — Robbie Harvey (@therobbieharvey) October 22, 2026

Η μαρτυρία και η κλήση στην Άμεση Δράση

Ένας μάρτυρας που εργαζόταν σε κοντινό συνεργείο αυτοκινήτων δήλωσε στο δίκτυο NBC 6 ότι παρακολούθησε τον Πολάνκο να αρπάζει το παιδί, το οποίο φαινόταν έτοιμο να βάλει τα κλάματα.

Αφού ο μάρτυρας φώναξε δυνατά στον Πολάνκο, το κορίτσι έτρεξε έντρομο μέσα στο βενζινάδικο και κάλεσε την αστυνομία (911).

Άλλοι μάρτυρες ανέφεραν στην αστυνομία ότι άκουσαν τον Πολάνκο να κάνει «ανησυχητικά σχόλια». Σύμφωνα με τα ηχητικά ντοκουμέντα του κέντρου επιχειρήσεων που επικαλέστηκε το WSVN, «Η ανήλικη είπε ότι το άτομο ζήτησε να του δώσει μερικά φιλιά».



Ο αρχηγός της Αστυνομίας της Μιραμάρ, Ντελρίς Μος, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Το παιδί πολέμησε, απελευθερώθηκε, έτρεξε μέσα στο βενζινάδικο, έκανε όσο “θόρυβο” που μπορούσε, τράβηξε την προσοχή και έτσι ο κόσμος μπόρεσε να καλέσει για βοήθεια».

«Γιατί ήρθε εδώ, δεν το ξέρω, αλλά χαιρόμαστε που συνελήφθη προτού μπορέσει να κάνει κάτι πολύ πιο αποτρόπαιο».

Η σύλληψη και το βαρύ ποινικό παρελθόν του δράστη

Το Αστυνομικό Tμήμα της Μιραμάρ εντόπισε γρήγορα τον Πολάνκο, αφού ενημερώθηκε για έναν άνδρα που ταιριάζε στα χαρακτηριστικά του και εμπλέκονταν σε άλλο επεισόδιο στην περιοχή. Οι αστυνομικοί τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν, αφού ο μάρτυρας και το θύμα τον αναγνώρισαν θετικά.

Ο συλληφθείς αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες, μεταξύ των οποίων επίθεση με πρόκληση σωματικής βλάβης και απαγωγή με πρόκληση σωματικής βλάβης ή τρομοκράτηση του θύματος.

Κατά τη διάρκεια ακρόασης την Τρίτη, δικαστής απέρριψε το αίτημα αποφυλάκισής του με εγγύηση.

Σύμφωνα με την αστυνομία, αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Πολάνκο έρχεται αντιμέτωπος με τον νόμο, καθώς διαθέτει εκτεταμένο ποινικό μητρώο. Στο παρελθόν έχει διαπράξει ληστείες, αρπαγές, διάρρηξη με επίθεση, καταπάτηση ξένης ιδιοκτησίας, κακουργηματική επίθεση, έκθεση γεννητικών οργάνων σε δημόσια θέα και άλλα αδικήματα.

Μέχρι στιγμής δεν έχει οριστεί συνήγορος υπεράσπισης για τον Πολάνκο, ενώ η υπόθεσή του παραμένει εκκρεμής ενόψει της δίκης, σύμφωνα την Daily Mail.