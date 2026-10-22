«Το στρατιωτικό ελικόπτερο έχασε το ουραίο και έχασε ύψος» λέει στο enikos.gr o Δήμαρχος Καλύμνου

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Για τη βαριά προσγείωση του στρατιωτικού ελικοπτέρου στο ελικοδρόμιο που βρίσκεται στον Πάνορμο Καλύμνου, μίλησε στο enikos.gr o Δήμαρχος του νησιού, Ιωάννης Μαστροκούκος.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Χρήστου Μαζανίτη για το enikos.gr, πρόκειται για ένα μονοκινητήριο ελικόπτερο UH-1H, Huey της Αεροπορίας Στρατού το οποίο έπαθε μηχανική βλάβη και σε αυτό επέβαιναν 6 στελέχη του Στρατού Ξηράς.

Της Ισμήνης Λέντζου

Σώοι οι 6 επιβαίνοντες

Όπως δήλωσε ο δήμαρχος «το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 10 το πρωί της Πέμπτης (22/10). Το ελικόπτερο ερχόταν από την Κω και είχε προορισμό το στρατόπεδο της Καλύμνου που βρίσκεται στον Πάνορμο.

Κατά την διαδικασία προσγείωσης, έπαθε μηχανική βλάβη, έχασε το ουραίο και έχασε ύψος.

Ενώ είχε ύψος 3 μέτρων, έκανε αναγκαστική προσγείωση. Ευτυχώς, και οι 6 επιβαίνοντες είναι σώοι και μεταφέρθηκαν στο Βουβάλειο Γενικό νοσοκομείο Καλύμνου για προληπτικούς λόγους.

Πήραμε μεγάλη λαχτάρα αλλά ευτυχώς, όλοι είναι καλά».

Σύμφωνα με το palmoskalymnou.gr, το ελικόπτερο μετέφερε τον Ταξίαρχο Διοικητή της 80 ΑΔΤΕ και ακόμη 5 στελέχη του στρατού. Στο σημείο έφτασε το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο και σε ελάχιστο χρόνο έσβησε τη φωτιά που ξεκίνησε στο ελικόπτερο.