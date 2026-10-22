Βουλή: Σε υψηλούς τόνους η συζήτηση επί του νομοσχεδίου για απαγόρευση πρόσβασης ανηλίκων κάτω των 15 ετών στο διαδίκτυο

Σε υψηλούς τόνους και με διαφωνίες μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης κυρίως για τα ηλικιακά όρια, τον τρόπο επαλήθευσης της ηλικίας και της διασφάλισης των προσωπικών δεδομένων από τις πλατφόρμες, συνεχίζεται από το πρωί της Πέμπτης (22/10) η συζήτηση στη Βουλή επί του νομοσχεδίου του υπουργού Επικρατείας, Άκη Σκέρτσου, που προβλέπει «από 1/1/2027 απαγόρευση πρόσβασης ανηλίκων κάτω των 15 ετών στο διαδίκτυο».

Υπενθυμίζεται ότι το νομοσχέδιο ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, από τις αρμόδιες Επιτροπές της Βουλής. Υπέρ της αρχής του ψήφισε μόνο η ΝΔ ενώ από τα κόμματα της αντιπολίτευσης -εκτός από ΚΚΕ και Πλεύση Ελευθερίας που καταψήφισαν – ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΝΙΚΗ και Πλεύση Ελευθερίας επιφυλάχθηκαν για την Ολομέλεια.

Ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, είχε μιλήσει στις Επιτροπές, «για αναγκαία, αποτελεσματική, αναλογική και συμβατή με το κοινοτικό δίκαιο λύση» και είχε καλέσει την αντιπολίτευση «να ξανασκεφτεί τη στάση της και να μην παραμείνει σε μία στείρα και ισοπεδωτική πολιτική, ώστε το πολιτικό σύστημα να στείλει ένα μήνυμα συναίνεσης για τη λύση ενός μείζονος προβλήματος, που είναι η προστασία των παιδιών μας».

Η συζήτηση άνοιξε σήμερα με τις τοποθετήσεις των γενικών εισηγητών των κομμάτων.

Η γενική εισηγήτρια της ΝΔ, Ζωή Ράπτη, χαρακτήρισε «επιβεβλημένη την θέσπιση κανόνων και την εναρμόνιση της χώρας μας με τον ευρωπαϊκό κανονισμό» τονίζοντας ότι το νομοσχέδιο δίνει τις αναγκαίες λύσεις στην προστασία των ανηλίκων από τους κινδύνους και τον εθισμό του διαδικτύου και διασφαλίζει πλήρως την ιδιωτικότητα και τα προσωπικά δεδομένα.

Ο γενικός εισηγητής του ΠΑΣΟΚ, Στέφανος Παραστατίδης, κατηγόρησε την κυβέρνηση για εργαλειοποίηση του φόβου με στόχο τους γονείς, δήλωσε κατά της «οριζόντιας απαγόρευσης» και υπεραμύνθηκε της τροπολογίας που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ, η οποία όπως είπε, «προβλέπει ηλικιακά διαβαθισμένη πρόσβαση των ανηλίκων στο διαδίκτυο και ρυθμιστικό πλαίσιο βασισμένο στην άποψη της διεθνούς και ελληνικής επιστημονικής κοινότητας, την αναλογικότητα και τον ευρωπαϊκό κανονισμό».

Από την πλευρά της, η ειδική αγορήτρια του ΚΚΕ, Κική Δάγκα τάχθηκε κατά του νομοσχεδίου κάνοντας λόγο για προεκλογικό επικοινωνιακό παιχνίδι της κυβέρνησης που οδηγεί στο εθνικό ψηφιακό φακέλωμα.

Η ειδική αγορήτρια του ΣΥΡΙΖΑ, Έλενα Ακρίτα, τάχθηκε κατά του οριζόντιου κόφτη, υποστηρίζοντας ότι «το δόγμα νόμος και τάξης μεταφέρεται στο παιδικό δωμάτιο».

«Κανένας δεν μπορεί να διαφωνήσει για την αναγκαιότητα προστασίας των παιδιών από τους κινδύνους που είναι πράγματι υπαρκτοί αλλά το κρίσιμο ζήτημα είναι αν η καθολική, οριζόντια απαγόρευση αποτελεί, τον αποτελεσματικότερο τρόπο», ανέφερε ο ειδικός αγορητής της Ελληνικής Λύσης, Βασίλης Γραμμένος.

Τις αντιρρήσεις της, «στο αναποτελεσματικό νομοσχέδιο το οποίο επιβάλει χωρίς καμία επιστημονική τεκμηρίωση, οριζόντια απαγόρευση και δεν διασφαλίζει τα προσωπικά δεδομένα, εξέφρασε η ειδική αγορήτρια της «Νίκης», Ασπασία Κουρουπάκη.

Από την Πλεύση Ελευθερίας, ο Σπύρος Μπιμπίλας έκανε λόγο για «απουσία μιας ολοκληρωμένης εθνικής στρατηγικής», ενώ τόνισε ότι «η γενική οριζόντια και στείρα απαγόρευση θα οδηγήσει τα παιδιά στη χρήση σκοτεινών θαλάμων χωρίς ασπίδες προστασίας τους».